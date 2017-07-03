Мир и согласие в многонациональном сообществе во многом зависят от уважительного отношения к культуре и истории друг друга. Надо помнить, что наша общая забота — сохранение разнообразия культур, народных традиций.

Один из проектов региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар РБ» (РОО «НКАТ РБ») — «Семейный очаг» («Гаилә усагы») направлен на формирование общественного мнения о высокой значимости семьи как носителя этнокультурных традиций и языка, высоких нравственных и эстетических начал, как оплота национального духа, незыблемости и сохранности семейных устоев. Ведь семья всегда высоко ценилась и ценится всеми народами. Именно здесь ребенок получает нравственное, моральное, культурное развитие, а на этих принципах зиждется общество в целом.



В нашем проекте отражены вопросы гражданского воспитания молодежи, особенно сельской. Особое внимание в нем уделено профилактике и преодолению социального сиротства. Мы знакомим с бытом и жизнью родного народа, с его нравственными ценностями, материальной и духовной культурой, что помогает сформировать у детей основу личностной культуры. Когда не существовало письменности и все знания передавались из уст в уста, только родители могли учить детей на примере собственного опыта. Те в свою очередь сохраняли и приумножали их, передавая уже своим детям. Так двигался прогресс.



Важным разделом проекта является формирование и сохранение родственных и соседских связей, правил родственной помощи, а также соседского права, по которому сосед приравнивался к родственнику. В сегод­няшних условиях поддержание таких связей становится актуальным.



В рамках проекта предусмотрен конкурс, который проходит по трем номинациям — «Многопоколенная семья», «Многонациональная семья» и «Молодая семья».



Особое место занимает многодетная семья. Почти двадцать лет в Башкортостане многодетным матерям вручается медаль «Материнская слава». Ею награждают женщин, воспитывающих пятерых и более детей, ответственно относящихся к воспитанию, ведущих здоровый образ жизни, заботящихся о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, подающих пример в укреплении семьи. Обладательницами этой высокой награды стали уже 7 тысяч 359 мам.



Наша организация проводит и фольклорные праздники: «Кунак ашы» — «Ждем гостей», «Абиляр чуагы» — «Бабье лето», «Каз омэсе» — «Праздник гусиного пуха», «Ут куршелер» — «Родные соседи». В них участ­вуют не только все наши общественные организации, но и родители и дети.



Одним из первых районов, где прошел праздник семьи, стал Бураевский. Сейчас мы проводим этот праздник и в мае, приурочив его к Международному дню семьи, и в июле, когда отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Наш проект поддержан и Ассамблеей народов Башкортостана, Домом дружбы народов. Надеюсь, Всероссийский день семьи, любви и верности станет еще одним красивым событием в жизни нашей республики.