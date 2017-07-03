Сохранить оптимистический настрой в работе призвал Рустэм Хамитов членов Общественной палаты республики, которые провели в новом составе свое первое заседание и затем пообщались с главой региона.

Говоря о недостаточной культуре оптимизма в обществе, Рустэм Хамитов пояснил, что он понимает под этим, на первый взгляд, далеким от серьезных политических и общественных дел словосочетанием. «Когда желание сделать хорошее превалирует над негативом, над желанием копаться в болячках», — сказал он, попросив членов Общественной палаты «с пониманием относиться к многочисленным проблемам, не создавать излишний ажиотаж вокруг острых тем, а на основе разума, системного подхода, спокойного объяснения ситуации, понимания того, что мы должны делать, двигаться вперед».



Но при этом никаких запретов на сложные темы нет, подчеркнул Р. Хамитов. «Мы находимся в точке перехода от одной формации к другой. Мы еще ищем пути развития событий, — считает руководитель Башкортостана. — Видим, что заработная плата пока невысока, и значительная часть общества живет внатяг, от зарплаты до зарплаты. Много нерешенных вопросов с жильем, рабочими местами, возможностями для продвижения. Социальные лифты работают еще не так, как нам хотелось бы», — отметил он и призвал общественников «видеть эти проблемные точки, не бояться говорить о них, не угодничать по отношению к власти».



В свою очередь Рустэм Хамитов пообещал членам ОП РБ «поддерживать без ограничения» все их начинания и проекты, которые идут на пользу республике и ее жителям.

Кстати



Среди общих задач Р. Хамитов назвал продвижение вопросов социального предпринимательства. «Республика является одним из лидеров в Российской Федерации по социальному предпринимательству, — сообщил он. — Это произошло потому, что мы смогли уйти от варианта бюджетного сопровождения работы людей, которые помогают нашим нуждающимся в получении социальной помощи». По мнению главы региона, нужно развивать такую форму социального бизнеса и по другим направлениям — в здравоохранении, образовании, культуре.