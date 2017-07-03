Государство должно изменить свое отношение к человеку, создать условия для людей. Только тогда можно надеяться на поворот в сознании и положительные изменения в демографии. К такому выводу пришли участники круглого стола, обсудившие факторы, которые влияют на рождаемость. Его инициатором выступило агентство по печати и средствам массовой информации республики.

— Прежде всего нужно понимать: есть процессы, которыми можно управлять, и такие, которыми нельзя, в том числе в демографии, — отметил завкафедрой социологии и социальных технологий авиационного университета Равиль Насибуллин. — К примеру, в 1990 годах детей рождалось мало, и теперь мы подошли к такому времени, когда рожать должны они. Нас ожидает демографическая яма, рождаемость упадет. И государство должно создавать условия, чтобы смягчить этот процесс.



О чем идет речь? В первую очередь — о материальной поддержке семей.



— Надо разбивать материнский капитал, чтобы деньги выплачивались ежемесячно, — уверен Р. Насибуллин. — Вот это будет фактором, который повлияет на рождаемость. А пока получается так: кто за скотиной ухаживает, зарплату получает, а кто за детьми — нет.



Есть проблемы и другого плана. Одну из них обозначил руководитель агентства по печати Борис Мелкоедов:



— Сорок процентов населения Башкирии живет в сельской местности. Многие уезжают в города, и здесь у них начинаются проблемы с адаптацией. Они согласны на любую работу, не могут купить жилье. Испытывая неуверенность в будущем, уже не думают о ребенке. И это один из наших основных трендов.



— Да, сорок процентов, по статистике, живет на селе, — подхватил Р. Насибуллин. — Однако у нас больше ста деревень, где вообще никто не живет, и тысячи деревень, в которых меньше 50 дворов. Есть деревни, где одни холостые мужчины, а женщин нет. В результате неожиданная вещь: в городе сейчас рожают больше, чем в деревне. Деревнями тоже надо заниматься. Пока же у нас в районах остаются после школы два выпускника, а остальные уезжают в города.



Теряет людей и республика: одни отправляются на заработки, пытаясь найти лучшую долю на стороне, другие, прежде всего молодежь, — на учебу. Однако обратно возвращаются далеко не все, стараясь закрепиться в более благополучных регионах.

Впрочем, неверно было бы связывать напрямую материальное благополучие и демографию, подчеркнул Р. Насибуллин. Самая высокая рождаемость наблюдается в странах с самым низким развитием. Лидер в этом плане Кения, одна из беднейших стран. Многое зависит все-таки от сознания человека. Если его везде пинают, начиная со школьной скамьи, у него не будет самостояния. Между тем, как писал классик, «самостоянье человека — залог величия его».



— Поменять сознание не так просто, — пояснила старший научный сотрудник Института стратегических исследований республики Наталья Лавренюк. — Чтобы остановить миграционный отток и повысить рождаемость, нужна мотивация. Как показали наши исследования, в тройке ценностей у жителей республики здоровье и жизнь, семья и дети, доход и благополучие. В рамках Стратегии-2030 разработан целый ряд проектов в области семейной политики. Один из них — «Молодая семья». В пилотном проекте участвуют четыре территории: Советский район Уфы, Кумертау, Иглинский и Учалинский районы.



— Раньше развитие страны определялось по ВВП, теперь — по индексу счастья, — отметила она. — В Башкирии он ниже, чем по России. Мы провели исследование, кто чувствует себя более счастливым. И выяснилось, что это прежде всего те, кто состоит в браке. Более уверенно ощущают себя также люди, не ожидающие милостей от правительства или кого-то еще, а берущие жизнь в свои руки. И третье: счастлив тот, кто планирует жизнь.



— По высокому варианту демографического прогноза, к 2030 году ожидается не слишком большое снижение населения, — обнадежила старший научный сотрудник Института стратегических исследований Наиля Шамсутдинова. — Коэффициент рождаемости ожидается на уровне 1,8. То есть семья из двух человек почти себя воспроизведет. Что касается миграции, то она все-таки будет отрицательной. Это особенно ощутимо на фоне того, что мобильность населения растет.



Впрочем, по мнению ученых, драматизировать ситуацию не стоит: повышение и понижение рождаемости и миграции — процессы постоянные.