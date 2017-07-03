#Башкирия-Культура - По подсказке вдохновения
НОВОСТИ
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07.07.17 09:20
В Бурзянском районе директор школы похитил 128 тысяч рублей
07.07.17 09:01
В Башкирии в страшной аварии погибли пять человек
06.07.17 19:50
В Уфе закроют для движения часть улицы Цюрупы
06.07.17 16:28
Город Октябрьский пострадал от обрушившейся стихии
06.07.17 16:25
Жительница Уфы взыскала 400 тысяч со сбившего её водителя
06.07.17 16:16
Белоречанку будут судить за использование контрафактной «1С»
06.07.17 15:49
Рустэм Хамитов поручил разобраться с разбитыми дорогами в Нуримановском районе
06.07.17 15:49
В Башкирии инспектора ГИБДД будут судить за незаконную выдачу документов
06.07.17 15:32
Уфимца будут судить за сдачу арестованной «пятёрки» на утиль
06.07.17 15:31
С Туймазинской ЦРБ в пользу пациента удержано четверть миллиона рублей
06.07.17 15:28
В Уфе экстренно сносят аварийные деревья
06.07.17 15:26
В Уфе пройдёт Евразийский гуманитарный форум
06.07.17 15:24
В Уфе мать-наркоманку лишили родительских прав
06.07.17 15:19
В России для людей, потерявших жильё в результате ЧС, открыли горячую линию
06.07.17 15:07
УАЗ отзывает более 11 тысяч «Хантер»ов
06.07.17 14:53
В Сибае ограбили ростовщиков
06.07.17 14:45
В Уфе разыскивается мужчина, обокравший в больнице трёх пациентов
06.07.17 14:35
Житель Кумертау нанёс ножевые ранения соседу-пенсионеру
06.07.17 14:25
Башкирия заняла восьмое место в России по объему экспорта
06.07.17 14:20
В Башкирии бойцы Росгвардии вытащили из воды тонущую женщину
06.07.17 13:15
В Башкирии для волонтеров разработают «дорожную карту»
06.07.17 13:12
В Башкирии майор МВД присвоил крупное поместье
06.07.17 12:50
В Уфе замдиректора агентства недвижимости предстанет перед судом за мошенничество
06.07.17 12:10
В Уфе появилась скульптура «Танец журавлей»
06.07.17 12:00
В Уфе устраняют последствия ночного урагана
06.07.17 11:59
В Башкирии долг по зарплате составил 3 миллиона рублей
06.07.17 11:35
В Башкирии внедрят региональный экспортный стандарт
06.07.17 11:29
В Башкирии в ДТП с автобусом погибли три человека
06.07.17 11:14
В Башкирии с начала года легализовано 18,6 тысячи работников
06.07.17 11:00
Подросткам разрешили бросить школу и пойти работать
06.07.17 10:56
В России бомжей предложили прописывать в администрациях районов
06.07.17 10:48
В Ермекеевском районе в ДТП погибла пассажирка "Лады Гранты"
06.07.17 10:48
Уфимская компания «РегионДорСтрой» задолжала своим работникам более 14 миллионов рублей
06.07.17 09:19
Сильные ливни с градом добрались до Башкирии
05.07.17 21:20
Жительница Стерлитамака назвала возлюбленного чужим именем и получила ножом в грудь
05.07.17 17:21
На уфимских автобусах появилась социальная реклама про ВИЧ
05.07.17 16:47
В Башкирии чиновник Госкомзаказа отказался от взятки
05.07.17 16:35
Сенокос в Башкирии откладывается?
05.07.17 16:07
В Башкирии пройдёт фестиваль «Турфест-2017»
05.07.17 15:52
В Башкирии сотрудница потребительского кооператива осуждена за хищение денег у клиентов
05.07.17 15:50
Не смогла отчалить. И снесла причал
05.07.17 15:42
В Ишимбае торговая фирма незаконно заняла кинотеатр
05.07.17 15:39
В Башкирии с начала года утонули 26 человек
05.07.17 14:37
В Уфе из-за угрозы оползня ликвидируют овраг
05.07.17 13:01
"Салават Юлаев" пополнился тремя новичками
05.07.17 12:59
У жителя Башкирии приставы изъяли Audi Q3 за долги по коммуналке
05.07.17 12:32
В Башкирии водитель «Таурега» расстрелял непонравившуюся ему «Калину»
05.07.17 12:01
Воспитанники уфимской спортшколы № 14 – призёры первенства России по борьбе на поясах
05.07.17 11:46
В Башкирии предпринимателя не выпустили за границу из-за мусора в лесу
05.07.17 11:01
В уфимских МФЦ прибавилось услуг
05.07.17 10:57
Житель Сибая отсидит за угрозу выстрелить в сотрудника ДПС
05.07.17 10:41
В Башкирии по вине пьяного водителя пострадал пешеход
05.07.17 10:39
В Башкирии проверят реальное использование сельхозземель
05.07.17 10:38
В Башкирии от молний сгорело несколько домов
05.07.17 10:26
В Уфе по домам под видом сотрудников «Уфаводоканала» ходят мошенники
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