Старинной усадьбе больше ста лет, но она все так же великолепна.

Старинной усадьбе больше ста лет, но она все так же великолепна.

ФОК «Звездный» в Караидельском районе знают все. А вот о том, что совсем неподалеку находится усадьба купца Груздева, построенная задолго до революции и тем не менее прекрасно сохранившаяся, известно немногим. Не превратиться в груду развалин ей помогло, наверное, то, что последние девяносто лет в доме купца располагалась школа. Два года назад ее закрыли, а усадьбу передали инвесторам — фирме «Барский Урюш». Она намерена воссоздать старинные здания, вернуть атмосферу того времени и приглашать гостей на светские рауты и балы.

Из директоров в сторожа



В село Красный Урюш (Красным оно стало уже при советской власти) мы приехали в обычный будний день. Нас встретили полная тишина и безлюдье. Жизнь наблюдалась только у местного магазина, представляющего собой снятую с грузовика будку: на немудреном крылечке четыре старухи грелись на солнышке и ждали хлеб.



Мы спустились по улице, ведущей к реке, и перед нами открылась та самая усадьба: трехэтажный дом из кирпича в бордово-белых тонах, примыкающие к нему каменные хозяйственные постройки, окружающий все это великолепие сад до самой воды и окаймляющие фасад высокие сосны. А вот забор, похоже, ставил не купец — деревянные планки изображали колоски, а на железных проржавевших воротах значилась надпись «Мы за мир».



Заходим в калитку и попадаем на бывший задний двор поместья. С этой стороны дома, через черное крыльцо, дети заходили в школу. Парадная же дверь на долгие годы была заколочена.



К нам выходит главный сейчас человек в усадьбе сторож Флорид Гаймалтдинов. Знакомимся и только тут понимаем, как нам повезло. Мало того, что он всю жизнь прожил в этом селе и знает всю его историю, так он еще последние тридцать лет, вплоть до закрытия школы, работал в ней директором. А значит, знает в этих зданиях каждый уголок, каждую щербинку на стене. И наш приезд, судя по всему, его обрадовал, ведь это лишняя возможность пройтись по классам бывшей школы, с которой связано, считай, полжизни.



Закрытая школа



Директор вставляет в скважину ключ и откидывает с двери засов. Следом за ним поднимаемся по деревянной лестнице на главный этаж дома. О былом величии напоминают высокие потолки с лепниной и резные двери высотой метра в два с половиной, отлично сохранившиеся несмотря на столетний возраст. И все-таки давнее прошлое уступает недалекому, когда на школе внезапно поставили крест.



— В 1985 году, когда меня назначили директором, здесь учились 297 детей, — рассказывает Флорид Гаймалтдинов. — А в лучшие времена и до 580 учеников доходило. В селе бурлила жизнь: работали спиртзавод, совхоз, лесничество, машинно-тракторная станция, была своя больница, детсад. При школе действовал интернат для детей из других деревень. Сейчас ничего этого уже не осталось. Когда закрывали школу, в ней учились девять детей.



Учебные классы словно покинуты в спешке. На них еще сохранились таблички: кабинет информатики, географии, математики. Грифельные доски исписаны мелом, словно урок кончился пять минут назад. На полках учебники, на гвоздиках таблицы со склонениями немецких существительных, на стене в коридоре — грамоты. В кабинете биологии сгрудились в кучку заспиртованные лягушки, на полу некогда богатой библиотеки валяются книги, которые никто не забрал. И повсюду, как следы бегства, разбросанные тетрадки, классные журналы, детские рисунки. Венчал же всю эту картину брошенный посреди класса плакат с символичной надписью «Я выбираю жизнь».



Спускаемся на нижний этаж, где прохладно даже в жаркую погоду, и директор рассказывает еще одну историю. В 1990-х годах в школе случился пожар — замкнуло электропроводку. Огонь начал распространяться по коридору внизу. Однако пострадал только пол: дубовые двери, ведущие в классы, были затворены и гореть отказались.



— Когда разобрали пол, оказалось, что все под ним проложено берестой и пропитано известковым составом, — вспоминает Флорид Гаймалтдинов. — Потому и гниль его не коснулась — делали на века.



Сохранились и действуют русские печи, которые топили дровами, а удерживать тепло помогали стены почти в метр толщиной. Трудно поверить, но больше века продержались крыша из палубного железа и замысловатые, совсем не похожие на современные, водосточные трубы. Единственное, что заменили в здании, — это окна: нижняя часть деревянных рам испытания временем не выдержала.



Призрак дома



Мы попадаем в бальную залу, когда-то обвешанную зеркалами. Рядом с ней та самая парадная лестница, которой не пользовались в советское время. Но она порождает у директора массу новых воспоминаний.



— Ночами здесь слышится скрип, как будто в залу поднимаются гости, приехавшие к купцу, — рассказывает он. — По реке Урюш тогда ходили трехпалубные пассажирские пароходы, на которых они и прибывали. Купец зимой жил в Петербурге, а все лето проводил в Барском Урюше и устраивал здесь приемы и балы.



Сначала о том, что в доме по ночам появляются призраки, просто ходили легенды. Однако после случая с деревенским мужиком, работавшим в школе сторожем, все в это поверили. В подсобке возле лестницы у него стояла кровать. И вот как-то, сморенный дежурством, начал он засыпать и слышит, как заскрипела лестница, послышался звук шагов, заиграла музыка. Соскочил — все затихло. Подождал, лег снова, и снова дом начал жить своей жизнью. Кончилось тем, что перепуганный сторож посреди ночи убежал домой и больше оставаться в здании отказался наотрез.



В отличие от дома парк, раскинувшийся до реки, пришел в запустение. Не осталось следов ни от фонтана, ни от аллеи, по которой гости купца спускались к воде. Не ходят больше по Урюшу и трехпалубные пароходы. Хотя вода в нем по-прежнему чистая, водится рыба, и глубина позволяет подниматься сюда катерам.



Вторая жизнь



После закрытия школы умереть усадьбе не дали: богатая история места привлекла сюда инвесторов. Дом купца Груздева планируется реконструировать и превратить в привлекательный туристический объект.



— Основная идея — вернуть старинной усадьбе первозданный вид, восстановить саму атмосферу купеческого дома, — поясняет замдиректора фирмы «Барский Урюш» Руслан Алимгулов. — Важны любые мелочи, вплоть до костюмов и меню. Гости смогут проникнуться духом тех времен, отдохнуть от современной суеты.



Турбаз в республике много, добавляет он. Но эта будет уникальной, отличной от других. Это как раз и привлечет людей, поскольку такого отдыха в Башкирии пока никто не предлагает.



Работы предстоит много. Прежде всего нужно реставрировать основное здание. Кирпичная кладка хорошо сохранилась, но на уровне нижнего этажа ее в свое время оштукатурили. Все эти вмешательства нужно убирать. Нуждаются в замене кровля и перекрытия, с чего, в общем-то, и предполагается начать реконструкцию.



Уже сейчас в бывшем спортзале школы (он пристроен уже в наше время) расположилась пилорама — она будет поставлять материалы для ремонта. При этом важно, чтобы они были аналогичны тем, что использовались при строительстве зданий. К примеру, пластиковые окна, вставленные когда-то в школе, в старинном здании выглядят нелепо и будут заменены на деревянные.



Появятся в усадьбе и современные удобства. А для этого нужно провести газ и смонтировать систему отопления, оборудовать водопровод и канализацию. Причем делать это надо крайне аккуратно, чтобы не повредить памятник архитектуры. Уже потом можно обставлять гостевые комнаты (не номера!), чтобы и они хранили дух старинной усадьбы.



Переустройство ждет и хозяйственные постройки купца, а также окружающую территорию. На заднем дворе имения расположатся ресторан с летней верандой, чуть поодаль — парковка для гостей. Будет восстановлен и парк перед домом с фонтаном и аллеями. Часть спуска будет представлять собой природный амфитеатр, где можно проводить фольклорные фестивали, концерты классической музыки и другие мероприятия. В прибрежной зоне появится пирс, и гостей можно будет привозить катером с Павловской ГЭС.



— Усадьба призвана стать колыбелью духовности и патриотизма, своего рода мостом между культурными центрами и глубинкой, — отмечает Р. Алимгулов. — Традиции, зародившиеся еще в девятнадцатом веке, получат свое продолжение.



Все это, конечно, прекрасно, но насколько доступным будет такой отдых? Не получится ли так, что приехать в усадьбу смогут только люди со средствами?



— Мы рассчитываем на все категории туристов, — отвечает Р. Алимгулов. — Комнаты в бюджетном варианте планируется разместить в пристрое. Сюда смогут приезжать студенты, начинающие музыканты и другие творческие люди. Хотим также договориться с училищем искусств и другими подобными заведениями, чтобы у нас могли бывать их учащиеся. Ну а филармония, например, может проводить здесь выездные концерты.



В дальнейшем предполагается создать собственную эко-ферму, чтобы продукты на стол гостям подавались из своего хозяйства.



В общем, планы грандиозные. Но есть ли на это средства?



— Мы намерены для начала привести усадьбу в порядок, — поясняет Р. Алимгулов. — Параллельно ищем соинвесторов, в том числе государственных, и, я думаю, мы их найдем. Совместными усилиями будет гораздо проще превратить «Барский Урюш» в культурный центр.

Историческая справка

В 1870 году помещик Николай Груздев купил у полковника Осоргина, основавшего одноименный хутор, 1880 десятин земли на реке Урюш. Село получило название Барский Урюш (после революции — Красный Урюш). В 1883 году здесь действовали водяная мельница, поташеваренный завод и хлебосушильное производство.

Сын Николая Груздева Андрей вступил в наследство в 1890 году. Он построил трехэтажный дом, завод по производству спирта, паровую мельницу, хлебоскупочные пункты с каменными амбарами и церковь.

Дом строился 15 лет, и только летом. Поскольку архитектор был из Петербурга, здание имеет сходство с фасадом Петродворца.

В 1918 году купец первой гильдии Андрей Груздев участвовал в Новотроицком антисоветском восстании на территории нынешнего Мишкинского района. После его подавления был объявлен в розыск, но поймать его большевикам не удалось.

Кстати



Памятниками истории и архитектуры признан весь комплекс зданий Груздевской усадьбы. В их числе Груздевский дворец (так официально именуется главное здание), два хозяйственных строения (двухэтажные каменные здания, одно из которых у воды), флигель дворца (двухэтажное кирпично-деревянное здание) и каменная конюшня.



Кроме того, к историческому наследию отнесены пять корпусов Груздевского винокуренного завода, также расположенных в Красном Урюше. Они представляют собой каменные здания высотой от одного до четырех этажей.