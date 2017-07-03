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Сразу три многоэтажки уфимского ТСЖ «Парковый» признаны победителями республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом». При вручении наград этот успех был отмечен особо. Дело в том, что «Парковый» в конкурсе участвует не впервые, и каждый раз ему удается показать себя с лучшей стороны. Что в нем такого особенного и почему до этого уровня не могут подтянуться другие управляющие компании, попытались разобраться корреспонденты «РБ».
Круглосуточно под охраной
При определении победителей учитывалось оформление и чистота в подъездах, техническое состояние конструктивных элементов, лестничных клеток, инженерных сетей и фасада дома, применение энергосберегающих технологий, доступная среда, оборудование детских и спортивных площадок, благоустройство придомовой территории.
Опубликовано: 04.07.17 (10:22) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Сразу три многоэтажки уфимского ТСЖ «Парковый» признаны победителями республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом». При вручении наград этот успех был отмечен особо. Дело в том, что «Парковый» в конкурсе участвует не впервые, и каждый раз ему удается показать себя с лучшей стороны. Что в нем такого особенного и почему до этого уровня не могут подтянуться другие управляющие компании, попытались разобраться корреспонденты «РБ».
Круглосуточно под охраной
При определении победителей учитывалось оформление и чистота в подъездах, техническое состояние конструктивных элементов, лестничных клеток, инженерных сетей и фасада дома, применение энергосберегающих технологий, доступная среда, оборудование детских и спортивных площадок, благоустройство придомовой территории.
Опубликовано: 04.07.17 (10:22) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
04.07.17 22:43
В Башкирии перед судом предстанут двое бывших сотрудников угро, обвиняемых в получении взятки
|
AHOHC
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06