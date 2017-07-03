Чуть меньше четырех соток нужно красиво вспахать за три часа.

Чуть меньше четырех соток нужно красиво вспахать за три часа.

Сейчас у аграриев такая пора, что надо пахать и в прямом, и в переносном смысле. И VI Открытый чемпионат России — неплохой шанс набраться опыта в этом деле, отметил вице-премьер республики Ирек Мухаметдинов. Как ни говори, на соревнования в Уфимском районе собрались лучшие мастера пахотного дела, причем не только страны, но и мира.

— Посмотрели накануне, как тренировались представители Прибалтики, Ирландии и некоторых других стран, — сказал министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — Красиво, и нам еще есть куда стремиться.



В общем, наши аграрии пахать готовы. Неспроста сельское хозяйство региона одно из самых мощных в России. Особенно по валовому производству продукции. Сейчас, когда в стране серьезно нацелились на импортозамещение, это особенно важно.



А вот пахать, в прямом значение слова, нынче согласны не все. Немало сельхозпредприятий республики активно практикуют возделывание сельскохозяйственных культур без вспашки, то есть без применения классического плуга. Мол, это прогрессивно, экономично и эффективно. А ведь соревнование механизаторов на чемпионате предполагает вспашку по классической технологии. Неужели правила чемпионата устарели? Тут, как говорится, масла в огонь подлила коллега из Мелеуза.



— А вы в курсе, что хозяйство в Мелеузовском районе, где работает Ильдар Ишикаев, практикует нулевую технологию, и наш чемпион на практике не пашет? — огорошила она.



Ильдар Ишикаев, если кто не знает, это самый опытный участник от республики. Капитан команды, в которой, кроме него, еще четыре человека. Это три студентки — Алия Якупова, Гульназ Якупова и Гулия Исяндавлетова, а также стерлитамакский механизатор Римир Гизатуллин.



Ишикаева мы застали в компании почетных гостей — генсеков всемирной и европейской пахотных организаций Анны Марии Мак-Хью и Марта Беккера. Ильдара они знают давно как неоднократного участника российских и мировых чемпионатов.

Анна Мария тепло обняла башкирского механизатора и заявила:



— Мне так нравится, как Ильдар произносит мое имя. С приятным башкирским акцентом.



А вот на вопрос, какой метод возделывания считают более прогрессивным в Европе, она заявила: каждый аграрий выбирает подходящую для себя методику, по которой ему удобно работать. А потом удивила выводом:



— Нулевую технологию у нас считают старомодной. Пахота современными плугами прогрессивнее.



А мы-то думали, наоборот!



На башкирской земле собрались 46 опытнейших механизаторов из 30 российских регионов, а также 14 асов пахотного дела из Эстонии, Голландии и Северной Ирландии. Все дружно переживали за погоду. С 25 по 29 июня, пока шли тренировки и предварительные заезды, замучили дожди. Многие уже отчаялись. Ведь пахота на чемпионате — дело тонкое, которое в грязь не сделать. Площадь вспашки — 16 на 24 метра, или чуть меньше четырех соток. Их нужно красиво и ровно вспахать за три часа.



Благо, в день официального открытия чемпионата, 30 июня, погода выдалась как на заказ. И солнышко выглянуло, и жара не мучила. Главный европейский пахарь Март Беккер даже предложил замминистра Павлу Иофинову завершить соревнования к концу дня (финал конкурса должен был состояться 1 июля).



— Знаю из надежных источников: завтра до вечера дождя не будет, успеем, — успокоил чиновник.



— Спасибо вам за погоду, — то ли в шутку, то ли всерьез заявил через переводчика Беккер.

Неспроста переживал голландец. Европейцы педантичны и не хотят, чтобы им помешала погода. По словам Ильдара Ишикаева, пахота ими возведена в ранг искусства. Уж он-то понял это во время поездки на чемпионат мира.



— Опыт важен для успеха на чемпионате. Тонкостей здесь много. Стараюсь научить этому и остальных членов команды, — сказал призер чемпионата России позапрошлого года.



Соревнования прошли без срывов и эксцессов. Прогноз Иофинова (к радости генсека Марта Беккера) оказался точным. Небольшой дождь пролил только к вечеру, и уже ничем не мог помешать празднику мастерства.



В итоге главный приз VI Открытого чемпионата России — «УАЗ Пикап» достался Андрею Шалю, и он уехал на нем в Рязанскую область. Второе место у Вадима Зарецких из Удмуртской Республики, третье — у Александра Дерюгина из Ленинградской области.



Наш земляк Ильдар Ишикаев выиграл специальную номинацию «За волю к победе». Он участвует в чемпионате России уже в шестой раз. Алию Якупову признали победителем в номинации «Королева плуга».



В открытом зачете, учитывающем выступления и зарубежных пахарей, победил Джон Стивен Уилан из Северной Ирландии.