От прошлой недели остались двоякие ощущения: с одной стороны.Центробанки Европы, Англии, Японии и США заговорили об ужесточении монетарной политики, что в перспективе означает неминуемое падение рынка; с другой же — стабилизировался российский рубль. и к значениям, «комфортным» для отечественного бюджета, возвращается нефть.

Кроме того, если неделей ранее из фондов, ориентированных на российские активы, инвесторы вывели 180 млндолларов, то на отчетной всего 0,4 млн. Хотя радость от этого невелика — все прочие фонды развивающихся стран зафиксировали чистый приток.

О продолженной «войне санкций» уже не хочется говорить: в ответ на запреты Евросоюза Россия продлила продовольственное эмбарго до 31 декабря 2018 года.

Остаются надежды, возлагаемые на форум Большой lвадцатки, в рамках которой состоится первая встреча президентов России и США, но. зная теперь характер и манеру поведения Дональда Трампа, излишнего оптимизма у рынка, разумеется, нет.

Впрочем, на фоне вероятного сворачивания европейской программы количественного смягчения, способного значительно сократить у инвесторов аппетит к риску (что отчасти и было реализовано в начале прошлой недели), мир финансов скорее будет реагировать на слова идействияцентробанкиров, нежели на новости геополитики.

И это логично. Завершается десятилетие «бесплатных» денег, где восходящий тренд поддерживался лишь беспрецедентной накачкой ликвидности. Нулевые ставки и программы выкупа активов уходят в прошлое, но окажется ли готово к тому целое поколение инвесторов и спекулянтов, выросших на привычке выкупать любое мало-мальское снижение рынка?

Даже если и нет, деваться им будет некуда. Представители Федрезерва дают четко понять — ставки продолжат расти независимо от ситуации в экономике. Аналогичная риторика у ЕЦБ и Банка Англии. И хотя глава ЕЦБ Марио Драги. выступая перед Европарламентом. сделал попытку ее сгладить, заявив о «необходимости сохранять монетарное смягчение, чтобы закрепить инфляцию вблизи целевого уровня», рынок охватила забытая в последние годы турбулентность.

Можно долго копаться в словах и терминах, произносимых с трибун, но практичнее и вернее запомнить, что времена безудержного роста прошли. Вероятен переходный период сповышенной волатильностью, но в целом год-полтора-два, и финансовый мир вновь начнет обращать внимание на экономические показатели компаний, статистику по регионам и отраслям, не надеясь, что можно гарантировано получить прибыль, купив нечто методом тыка.

Хорошо ли это для российского рынка? Увы, нет.

Бумаги отечественных эмитентов, в массе своей, рассматривались как бумаги страны с развивающейся экономикой, куда идут деньги, оставшиеся от покупок американского рынка, рынка Европы и Азии. Сужение канала ликвидности остановит поток.

Интерес по-прежнему будет наблюдаться в активах с хорошей дивидендной доходностью и, в зависимости от цены на нефть, в бумагах сырьевых компаний. Все прочие будут вынуждены довольствоваться крохами. А вот размер этих «крох» уже сильно зависит от общеэкономической ситуации в стране.