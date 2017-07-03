Под занавес июня в Москве в парке «Лианозово» состоялся марийский традиционный праздник «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»). Он прошел в столице уже в пятый раз и собрал множество участников не только из Московского региона, но и из других городов страны.

В день праздника стояла удивительно теплая и солнечная погода – словно по заказу. Яркое многоцветие национальных костюмов, особенно выделявшихся среди буйной июньской зелени, вызвало ажиотаж среди посетителей парка – знакомство, совместные фотосессии и нескончаемые расспросы начались с первого же появления марийских артистов и участников.

По словам президента межрегиональной ассоциации «Марийский мир – 21 век» Михаила Долгова, такое неформальное знакомство с марийской национальной культурой подчас бывает даже более плодотворным, чем официальные события. «Общий эмоциональный подъем, неподдельное народное веселье, присущее празднику «Пеледыш пайрем», объединяют людей и воспитывают уважение к культурам народов России», - сказал он.

Юбилейный «Пеледыш пайрем» стал наиболее многочисленным и по количеству артистов: наряду с московскими мастерами искусств и певческими ансамблями из Кировской области и Марий Эл, москвичей приехал поздравить с праздником и народный фольклорный ансамбль «Кӱдыроҥгыр» из Краснокамского района республики Башкортостан (руководитель Маргарита Дмитриева, худ. руководитель заслуженная артистка республик Марий Эл и Башкортостан Полина Итальева).

Каждый из коллективов показал фольклор и современное певческое искусство своего региона – так сложился еще один букет – букет песен и танцев из разных регионов проживания мари. Более того, каждый новый выход ансамблей сопровождался сменой костюмов – старинную вышивку и царское серебро сменяли пушистые лисьи меха сернурской стороны, плисовые мыжеры (кафтаны) и отороченные каймой платья Кировской области уступали место сотканной вручную пестряди и цветастым головным уборам башкирских мари. Целый калейдоскоп национальных марийских образов вместился в эти четыре часа, что пролетели словно один миг!

Овации зрителей вызвало появление на сцене заслуженной артистки Марий Эл и Башкортостана Полины Итальевой – многие ее песни стали хитами и широко известны далеко за пределами региона, а песню «Аваем» исполняли всем зрительским хором!

На звуки марийской музыки сбежались даже жители соседних с парком домов: жительница Москвы Камилла Шайдуллина призналась, что услышала гармонь и ноги сами привели ее в парк. Старинные марийские песни в исполнении ансамбля «Кӱдыроҥгыр» заставили пуститься в пляс весь народ от мала до велика, а великолепные костюмы привели в восторг любителей этнических мотивов. Несомненным плюсом можно назвать и тщательно подготовленный репертуар коллектива, куда входит и фольклор, и современные песни. «Приезжайте к нам еще!» – обратились к ансамблю организаторы из землячества Марий Эл в Москве. «И приедем!» - прозвучал бравый ответ.

Финальным аккордом московского праздника стало общее исполнение самого длинного линейного танца в мире – восточномарийской «Кандыра» («Веревочки»).