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В день праздника стояла удивительно теплая и солнечная погода – словно по заказу. Яркое многоцветие национальных костюмов, особенно выделявшихся среди буйной июньской зелени, вызвало ажиотаж среди посетителей парка – знакомство, совместные фотосессии и нескончаемые расспросы начались с первого же появления марийских артистов и участников.
По словам президента межрегиональной ассоциации «Марийский мир – 21 век» Михаила Долгова, такое неформальное знакомство с марийской национальной культурой подчас бывает даже более плодотворным, чем официальные события. «Общий эмоциональный подъем, неподдельное народное веселье, присущее празднику «Пеледыш пайрем», объединяют людей и воспитывают уважение к культурам народов России», - сказал он.
Юбилейный «Пеледыш пайрем» стал наиболее многочисленным и по количеству артистов: наряду с московскими мастерами искусств и певческими ансамблями из Кировской области и Марий Эл, москвичей приехал поздравить с праздником и народный фольклорный ансамбль «Кӱдыроҥгыр» из Краснокамского района республики Башкортостан (руководитель Маргарита Дмитриева, худ. руководитель заслуженная артистка республик Марий Эл и Башкортостан Полина Итальева).
Каждый из коллективов показал фольклор и современное певческое искусство своего региона – так сложился еще один букет – букет песен и танцев из разных регионов проживания мари. Более того, каждый новый выход ансамблей сопровождался сменой костюмов – старинную вышивку и царское серебро сменяли пушистые лисьи меха сернурской стороны, плисовые мыжеры (кафтаны) и отороченные каймой платья Кировской области уступали место сотканной вручную пестряди и цветастым головным уборам башкирских мари. Целый калейдоскоп национальных марийских образов вместился в эти четыре часа, что пролетели словно один миг!
Овации зрителей вызвало появление на сцене заслуженной артистки Марий Эл и Башкортостана Полины Итальевой – многие ее песни стали хитами и широко известны далеко за пределами региона, а песню «Аваем» исполняли всем зрительским хором!
На звуки марийской музыки сбежались даже жители соседних с парком домов: жительница Москвы Камилла Шайдуллина призналась, что услышала гармонь и ноги сами привели ее в парк. Старинные марийские песни в исполнении ансамбля «Кӱдыроҥгыр» заставили пуститься в пляс весь народ от мала до велика, а великолепные костюмы привели в восторг любителей этнических мотивов. Несомненным плюсом можно назвать и тщательно подготовленный репертуар коллектива, куда входит и фольклор, и современные песни. «Приезжайте к нам еще!» – обратились к ансамблю организаторы из землячества Марий Эл в Москве. «И приедем!» - прозвучал бравый ответ.
Финальным аккордом московского праздника стало общее исполнение самого длинного линейного танца в мире – восточномарийской «Кандыра» («Веревочки»).
Опубликовано: 03.07.17 (11:22) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
В день праздника стояла удивительно теплая и солнечная погода – словно по заказу. Яркое многоцветие национальных костюмов, особенно выделявшихся среди буйной июньской зелени, вызвало ажиотаж среди посетителей парка – знакомство, совместные фотосессии и нескончаемые расспросы начались с первого же появления марийских артистов и участников.
По словам президента межрегиональной ассоциации «Марийский мир – 21 век» Михаила Долгова, такое неформальное знакомство с марийской национальной культурой подчас бывает даже более плодотворным, чем официальные события. «Общий эмоциональный подъем, неподдельное народное веселье, присущее празднику «Пеледыш пайрем», объединяют людей и воспитывают уважение к культурам народов России», - сказал он.
Юбилейный «Пеледыш пайрем» стал наиболее многочисленным и по количеству артистов: наряду с московскими мастерами искусств и певческими ансамблями из Кировской области и Марий Эл, москвичей приехал поздравить с праздником и народный фольклорный ансамбль «Кӱдыроҥгыр» из Краснокамского района республики Башкортостан (руководитель Маргарита Дмитриева, худ. руководитель заслуженная артистка республик Марий Эл и Башкортостан Полина Итальева).
Каждый из коллективов показал фольклор и современное певческое искусство своего региона – так сложился еще один букет – букет песен и танцев из разных регионов проживания мари. Более того, каждый новый выход ансамблей сопровождался сменой костюмов – старинную вышивку и царское серебро сменяли пушистые лисьи меха сернурской стороны, плисовые мыжеры (кафтаны) и отороченные каймой платья Кировской области уступали место сотканной вручную пестряди и цветастым головным уборам башкирских мари. Целый калейдоскоп национальных марийских образов вместился в эти четыре часа, что пролетели словно один миг!
Овации зрителей вызвало появление на сцене заслуженной артистки Марий Эл и Башкортостана Полины Итальевой – многие ее песни стали хитами и широко известны далеко за пределами региона, а песню «Аваем» исполняли всем зрительским хором!
На звуки марийской музыки сбежались даже жители соседних с парком домов: жительница Москвы Камилла Шайдуллина призналась, что услышала гармонь и ноги сами привели ее в парк. Старинные марийские песни в исполнении ансамбля «Кӱдыроҥгыр» заставили пуститься в пляс весь народ от мала до велика, а великолепные костюмы привели в восторг любителей этнических мотивов. Несомненным плюсом можно назвать и тщательно подготовленный репертуар коллектива, куда входит и фольклор, и современные песни. «Приезжайте к нам еще!» – обратились к ансамблю организаторы из землячества Марий Эл в Москве. «И приедем!» - прозвучал бравый ответ.
Финальным аккордом московского праздника стало общее исполнение самого длинного линейного танца в мире – восточномарийской «Кандыра» («Веревочки»).
Опубликовано: 03.07.17 (11:22) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
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04.07.17 22:43
В Башкирии перед судом предстанут двое бывших сотрудников угро, обвиняемых в получении взятки
|
AHOHC
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06