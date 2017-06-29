Аварийная ситуация с дорогой вынудила жителей деревни Сарва Нуримановского района заблокировать проезжую часть для большегрузов, везущих лес из Караидельского района в Уфу.

— Днем и ночью по центральной улице идут лесовозы, груженные под завязку лесом, — жалуются местные жители. — Участок дороги в 12 километров до деревни Вознесенка за год большегрузы превратили в месиво. Легковые автомобили не могут проехать ни в Сарву, ни в Первомайск. Мы не можем выбраться в больницу, навестить родных, студенты не могут добраться к родителям на каникулы, пенсионеры — купить необходимые лекарства. Случись что, не дождемся ни «скорой помощи», ни пожарной машины. Предприниматели уже две недели не выезжали за продуктами для своих магазинов....



По требованию жителей был созван сход, на который приехали представители аппарата главы республики, министерства транспорта и дорожного хозяйства, администрации района и подрядных организаций, занимающихся ремонтом дороги, — «РегионДорСтрой» и «Башкиравтодор».



На встрече сарвинцы предложили на время ремонта дороги и в период дождей ограничить или запретить проезд большегрузов. Поскольку ездят они по большей части ночью, то все старания дорожников тщетны. К утру трасса вновь разбита.



Беспокоят сарвинцев и низкие темпы ремонта — техники на этих участках недостаточно.



— Если не приостановить движение многотонных машин, то дорога в Караидельский район скоро станет непроходимой для обычного транспорта, — высказался один из жителей деревни, — около Первомайска уже заметны разрушения дорожного полотна.



Строители пообещали в десятидневный срок привести дорогу в нормальное состояние. Все, что остается людям, — это только верить им на слово.