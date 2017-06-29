Знакомство с Башкирией одного из легендарных создателей уникального стиля world music, участника группы Deep Forest Эрика Муке началось не с музыки, а с ... бишбармака. В 10 часов вечера гостеприимные хозяева — Роберт Юлдашев, участники группы «Аргымак», ансамбля танца GUZAL DANCE прямо на полу накрыли огромную «поляну» человек на 50. Роберт Юлдашев специально пригласил из Баймакского района мастериц-бабушек, которые приготовили для знаменитого француза бишбармак, красный творог и другие типичные башкирские блюда.



Собственно, музыкант приехал в республику познакомиться с башкирской музыкальной культурой, а в итоге, впечатлившись, решил сам выступить на Международном фестивале искусств «Сердце Евразии» и побывать на фольклорном «Курортном сабантуе» у озера Яктыкуль. Его выступление вместе с любимцами публики Робертом Юлдашевым, Ринатом Рамазановым и этно-рок-группой «Аргымак», этногруппой «Йатаган» стало изюминкой «Этноночи», неожиданной и потому тем более аппетитной. Муке, исполнивший две свои самые известные композиции — «Sweet Lullaby» и «Sing with the birds», — выступил от души, то бишь бесплатно. Журналисты немедленно окрестили это памятное выступление «Deep Bashkortostan».

Москва — пустота — Владивосток



Как рассказал Муке журналистам, в Европе привыкли всех жителей России называть «русскими», а сама страна для большинства — это только Москва, Санкт-Петербург и «большая пустота, заканчивающаяся Владивостоком».



— Раньше и мое собственное знакомство с Россией не простиралось глубже, и я был потрясен, увидев, сколько разных колоритных народов проживает только в одной вашей республике. Уфа меня поразила красочным Днем национального костюма. Попав в самую гущу праздничного парада, я почувствовал особую атмосферу, которая невообразима в сегодняшней Франции. У нас такое могло быть лет 15 назад, когда обстановка была достаточно спокойной. Да и таких колоритных народов у нас нет. Поэтому логично, что Фольклориада должна проходить именно в таком месте, — полагает музыкант. — Я проникся теплом вашей земли, ее музыкальным наследием, звучанием уникального инструмента курая и начал сотрудничать с вашими ведущими музыкантами, исполняющими этномузыку. Думаю, совместно мы сможем внести вклад в сохранение и популяризацию национальных культур народов России. Собственно, это то, чем группа Deep Forest занимается уже четверть века. Полагаю, важно, чтобы в мире услышали музыку народов вашей страны, ведь о реальной жизни в России во внешнем мире знают очень немного.



По словам Муке, он окончательно решил для себя принять самое деятельное участие в подготовке Всемирной фольклориады, которая пройдет в Уфе в 2020 году.



«Deep Russia» — гимн Фольклориады?



Не только уфимцы и гости столицы получили незабываемые впечатления от столь необычного выступления. Эрик Муке уезжал из Уфы с подарками и, главное, творческими планами.



По результатам поездки музыкант намерен написать композицию с использованием башкирских инструментов и мотивов, которую планирует сделать частью нового альбома под рабочим названием «Deep Russia». Не исключено, что она может стать официальным или неофициальным гимном будущей Фольклориады, а сама группа Deep Forest станет ее хэдлайнером. Для башкирских же исполнителей сотрудничество с легендарным композитором имеет еще более важное значение — оно может стать для них «счастливым билетом», прорывом на мировую музыкальную сцену.



— Я восхищен игрой музыкантов на национальных инструментах. В первый же вечер в Уфе они устроили для меня целый приватный концерт. А от совместного выступления с башкирскими кураистами на сцене «Этноночи», когда вся площадь в Уфе буквально ликовала, я до сих пор под впечатлением. Это начало большой музыкальной идеи, — заключил музыкант.



Показав себя личностью многосторонней, Эрик вдохновился еще одной задумкой — на сей раз связанной с живописью. Совместно с уфимской художницей Раушанией Бадретдиновой, журналисткой и дизайнером Ляйсан Юмагузиной и другими художниками он планирует участвовать в проекте по созданию коллекций этнической одежды разных стран. Согласие на участие в нем уже дали мастера кисти из Перу, Гватемалы, Индии, Китая, из стран Африки. Его суть в шоу-дефиле в одеждах, созданных по мотивам картин на этническую тему. Если все сложится — то как раз под музыку Deep Forest. Предполагается, что в течение трех лет на каждом концерте группы в каждой новой стране в коллекцию этноодежды будут добавляться модели новых авторов, отражающие местный народный колорит. А завершится эта уникальная эстафета феерическим сводным шоу на Фольклориаде в Уфе.



Гостю идея очень понравилась.



— Только с условием, что буду каждый раз сам переодеваться! — пошутил он. — Я готов стать послом будущей Фольклориады, и если Башкортостан предоставит мне видеоролик о том, что такое Уфа и какой праздник в 2020 году она готовится принять, я готов демонстрировать его и рассказывать об Уфе на всех концертах Deep Forest.



Напомним, что поездка Эрика Муке в Башкортостан была организована по инициативе Полномочного представительства РБ при президенте РФ, при поддержке администрации главы и министерства культуры республики.

Досье



Deep Forest (в переводе с английского — «дремучий лес») — музыкальная группа, изначально созданная двумя французскими музыкантами — Эриком Муке и Мишелем Санчесом. Дебютный сингл дуэта «Sweet Lullaby» стал с 1992 года международным бестселлером, лидером европейских хит-парадов. Благодаря использованию в пластинке музыки пигмеев часть композиций альбомов включили в серию благотворительных сборников, выпускаемых по программе помощи африканским племенам. Таким образом, Deep Forest получила статус группы, чья деятельность частично проходит под эгидой ЮНЕСКО. Дебютный альбом номинировался на премию «Грэмми», в Австралии завоевал двойную «платину», и только в США за неделю продавалось около 2 тысяч экземпляров пластинки. В 1990-е годы Санчес занялся сольным проектом, и вот уже многие годы Deep Forest представляет Эрик Муке. На счету группы 26 альбомов, в треках которых использована музыка разных народов. Жанры, в которых играет группа, называют по-разному: нью-эйдж, эмбиент, этническая музыка, электронная музыка, арт-рок. Первые выступления Deep Forest в России состоялись в 2011 году.

Справка



Суть стиля world music заключается в авторской электронной обработке фольклорных мотивов разных народов и племен мира. Это не просто переложение на современные ритмы исконно народного культурного наследия. «Это попытка вернуть людей к чему-то глубинному, настоящему, не подверженному времени и глобализации», — говорит Муке, около четверти века собирающий со всех концов планеты музыкальный калейдоскоп из уникальных голосов и ритмов.