Проблемы с записью к врачу, огромные очереди у кабинетов и предложение платных услуг обнаружили в уфимских поликлиниках члены Общероссийского народного фронта. Об этом они рассказали на рабочем совещании в агентстве «Башинформ».

В республику представители ОНФ прибыли проверить, как действует независимая система оценки качества и обеспечивается обратная связь с гражданами. Задачу сформировать ее поставил президент страны. Свое мнение пациенты поликлиник должны были выразить в анкетах. Однако, по словам координатора проекта ОНФ «Народная оценка качества», члена центрального штаба организации Виктора Климова, ни одной заполненной анкеты при посещении нескольких уфимских медучреждений они так и не увидели. Ящики, правда, были, но, видимо, чисто для проформы. Один из них, например, напоминал свинью-копилку: бросать анкеты в него было можно, а вынимать их — нет.



— Мы посмотрели, что происходит в поликлиниках, поговорили с людьми, — отметил В. Климов. — Основная проблема — невозможно попасть к специалистам, минимальный срок ожидания — две недели. А вот за деньги — пожалуйста.



Неизгладимое впечатление произвела на проверяющих детская поликлиника в Деме — одна на быстрорастущий район.



— Скученность, все толпятся в одном коридоре, дети плачут. А в очереди к врачу приходится стоять по несколько часов, — поделился В. Климов. — Не можете обеспечить доступную медицинскую помощь — передайте пациентов частным клиникам с переводом денег ОМС.



Однако, как тут же выяснилось, государственные поликлиники не намерены ни с кем делиться и держатся за эти деньги руками и ногами. Вот только отрабатывать их не хотят. Крайними же оказываются пациенты.



Отвечая на претензии, замминистра здравоохранения республики Назир Мингазов говорил о московском опыте, который они изучают, и об улучшениях в поликлиниках, которые члены ОНФ как назло не посетили. А еще сетовал на острую проблему с кадрами, которую министерство постепенно решает. Что касается демской поликлиники, то положительные изменения чиновник пообещал лишь в 2020 — 2021 годах.



Были на совещании и попытки обвинить во всех грехах самих больных.



— Мы объемы помощи выполняем, — заявила главврач одного из медучреждений. — Но в программе госгарантий заложено определенное количество посещений, а пациент может и десять раз прийти.



— Да они к вам ни разу попасть не могут! — воскликнул, не выдержав, В. Климов.



Замглавврача другого учреждения, очереди и скученность в котором тоже потрясли проверяющих, и вовсе заявил: не такая уж у нас и недоступная медпомощь. Вот, например, в Канаде, чтобы сдать кровь на анализ, надо ждать два месяца, а при травме в приемном покое восемь часов сидеть. И вообще, нельзя потратить 100 рублей, а качества требовать на тысячу, подчеркнул он.



В идеале пациент должен голосовать полисом, куда ему идти, справедливо заметила президент Медицинской палаты РБ Дамира Сабирзянова. Пока же после многочисленных реформ — упразднения управления здравоохранения Уфы, объединения скорой помощи и медицины катастроф, перевода Скорой на аутсорсинг — лучше в госсекторе не стало.



По мнению членов ОНФ, и обратную связь с пациентами наладить не удается, потому что ответственных за это среди руководителей от медицины нет.



А люди уже не верят, что их мнение учтут и ситуация изменится к лучшему.

Кстати



Свое мнение о работе поликлиники, детского сада и других организаций каждый может выразить на сайте проекта «Народная оценка качества» http://www.narocenka.ru. Все мнения будут проверены и проанализированы, а выявленные недостатки взяты на контроль.