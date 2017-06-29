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Впервые в этом году победители XIV межрегионального праздника русской песни и частушки выступили на одной сцене с участниками международного фестиваля национальных культур «Берҙәмлек». И это придало празднику не только некий международный статус, но и азарт: кто кого перепоет, перепляшет?
КСТАТИ
Кто победил на XIV межрегиональном празднике русской песни и частушки:
Частушки в Белокатае учат петь с малолетства. Фото: Виталий ВОРОНИН.
Солистка танцевальной группы Южной Кореи рада «неожиданному» солнцу в Белокатае. Фото: Рамиль КИЛЬМАМАТОВ.
Бразильский танец форро заставит путиться в пляс любого. Фото: Светлана КОМКОВА.
Опубликовано: 29.06.17 (10:57) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
Впервые в этом году победители XIV межрегионального праздника русской песни и частушки выступили на одной сцене с участниками международного фестиваля национальных культур «Берҙәмлек». И это придало празднику не только некий международный статус, но и азарт: кто кого перепоет, перепляшет?
КСТАТИ
Кто победил на XIV межрегиональном празднике русской песни и частушки:
Частушки в Белокатае учат петь с малолетства. Фото: Виталий ВОРОНИН.
Солистка танцевальной группы Южной Кореи рада «неожиданному» солнцу в Белокатае. Фото: Рамиль КИЛЬМАМАТОВ.
Бразильский танец форро заставит путиться в пляс любого. Фото: Светлана КОМКОВА.
Опубликовано: 29.06.17 (10:57) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
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НОВОСТИ
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AHOHC
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии
Ирек. 2017-06-27 14:49:16
Где в республике самые плохие дороги?
Юрис 2017-06-25 14:12:11
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06
И не друг, и не враг, а так… сосед (Cоциум) 22.06.17 (11:01)
прохожий 2017-06-23 13:32:31
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15