«Северные амуры», прозванные так за мастерское владение луком, отметились в годы войны с Наполеоном не только во Франции. Шустрых всадников в белых остроконечных шапках до сих пор нежно вспоминают в Нидерландах: в 1813 году башкирский полк в составе российской армии освобождал страну от французов, после чего государство получило независимость.

В следующем году королевство отмечает 200-летний юбилей и вспоминает тех, кто так или иначе причастен к славной истории Нидерландов. Не забыли и «амуров»: на берегу реки Эйсел планируется установить памятник башкирскому всаднику.



А когда за дело берутся креативные и энергичные люди, как правило, успех обеспечен. На сей раз инициатором установки памятника выступил человек, по всем статьям незаурядный, правда, к скульптуре имеющий отношение отдаленное. Это Альберт Адамс, руководитель фонда «Искусство объединяет людей», он же лидер голландского ансамбля «Гексагон». Хотя ему больше по душе музыкальные инструменты, нежели резец скульптора, к памятнику и Башкирии Адамс имеет самое непосредственное отношение.



В марте этого года музыкант уже побывал в республике, встретился с министром культуры Аминой Шафиковой и предложил дружить республикой и королевством. В этом году в Башкирии планируется масштабный художественный театрально-музыкальный проект, а в январе он продолжится в Голландии. Гость не ограничился прелестями столицы — познакомился и с глубинкой. В Кармаскалинском районе Адамс возложил цветы к памятнику генерал-майору Шаймуратову и оценил таланты участников образцового хореографического ансамбля «Далан».



Созданием скульптуры всадника займется российский художник Александр Таратынов. Как сообщили «РБ» в министерстве культуры республики, экспертный совет одобрил проект с небольшими доработками. Дело за финансированием.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Альберт АДАМС:

— Создавая проекты, мы стараемся объединить не только разные виды искусства, но и людей разного рода деятельности. В Башкортостане мы впервые побывали в 2014 году. Еще тогда удивились вашему уровню образования, тому, насколько ваш народ чтит традиции, культуру, как относится к искусству. Нам есть чему у вас поучиться. В искусстве можно общаться друг с другом без слов. Ведь каждому человеку, независимо от места проживания, нужна гармония. Именно ее и дарит искусство.



ДОСЬЕ

Альберт Адамс — лидер ансамбля «Гексагон». Это секстет из пяти духовиков и пианиста. Ансамбль успешно выступает с 1991 года на различных площадках, в Амстердаме, Лондоне, Париже, Страсбурге, Словении, на «Фестивале Фландрии». Ни одна музыкальная библиотека не осталась без внимания участников ансамбля. По всему миру они разыскивают неизвестные, забытые произведения композиторов для своего репертуара. Результат этого поиска – уникальный каталог из более чем 4 тысяч работ. С 2013 года на различных концертных, музейных и театральных площадках ансамбль представляет программу «Воображение», сопровождаемую визуальной проекцией работ художников-любителей разных возрастов.







Александр Таратынов:

— Я взялся за проект с большим удовольствием — он необычен, далеко не все знают подробности европейского похода российской армии, в котором принимали участие башкирские всадники. Я изучил досконально все особенности амуниции лучников — прежде всего по картинам голландских художников. В то время у нас в России рисовали больше портреты вельмож, нежели простых солдат. А голландцы с западной дотошностью изображали малейшие детали необычных башкирских костюмов. Думаю, все у нас получилось.



ДОСЬЕ

Александр Таратынов живет и работает в Москве и Голландии. Член-корреспондент Российской академии художеств, лауреат всероссийских и международных конкурсов по монументальному искусству. Автор памятников Д’Артаньяну — в Маастрихте, Великой Княгине Анне Павловне — в Гааге, А. С. Пушкину — в Латвии и Черногории, В. Высоцкому — в Новосибирске. Представитель творческой династии: скульптором был его отец, мама Сирена — художницей, жена Катя — живописец, а дочери Глаша и Агаша — мастера живописи и мелкой пластики.