Едва ли кто-то из здоровых людей задумывается над тем, как попасть из своей квартиры на улицу. Ноги сами несут нас в лифт или вниз по лестнице, в то время как голова уже занята предстоящими делами. Но для человека с ограниченными возможностями даже такое элементарное дело может превратиться в трудновыполнимый и опасный квест. Особенно если каждый метр доступной среды приходится отвоевывать с боем.

Дорога в городские «джунгли»



Чтобы оказаться на улице, колясочнику Якову Миронюку, живущему на шестом этаже сипайловской многоэтажки, нужны помощь двух человек и множество приспособлений. С помощью ходунков он усаживается в домашнюю инвалидную коляску. Жена Руфина, тоже инвалид, помогает выехать на лестничную площадку и спуститься вниз на лифте. Эта коляска компактна и удобна, но для передвижения по улице она не годится. Поэтому следом помощники выносят сложенную уличную коляску, которая не помещается в лифт, спускают ее к выходу из подъезда, раскладывают…



На первом этаже инвалида ждет новое препятствие: семь ступеней вниз. Этот нелегкий спуск он, превозмогая боль, преодолевает с помощью палочки и усаживается в свой уличный «транспорт». А еще нужно унести обратно в квартиру домашнюю коляску. Путь назад — с такими же сложностями. Надо ли говорить, что на улицу мужчина выходит крайне редко, в основном для неотложных визитов в больницу.



Яков Миронюк — инвалид первой группы с детства. Но лишился возможности самостоятельно передвигаться он не так давно: три года назад, неудачно упав в своей квартире, сломал шейку бедра. Врачи полгода лечили его от «сильного ушиба». Несвоевременно поставленный диагноз и неправильное лечение навсегда приковали человека к инвалидной коляске.



— Несмотря на инвалидность, я всегда жил обычной жизнью и никаких льгот для себя не требовал, — вспоминает Яков. — Ходил везде сам, с палочками, работал в газете. А незадолго до злополучного перелома даже побывал на паралимпиаде в Сочи. И тут неожиданно стал инвалидом во второй раз. Но ничего не поделаешь, надо было как-то приспосабливаться и жить дальше.



Пожарный унитаз



Доступную среду в квартире семье удалось создать самостоятельно — сделали перепланировку, расширили проходы, установили подъемник в ванную. Проблемы начались, когда инвалид обратился в ЖЭУ с просьбой обустроить выход из подъезда.

Ему ответили, что установить пандус по его заявлению можно. Вот только некуда. В основном выходе из подъезда для него слишком мало места. Второй же, более широкий пожарный выход, в котором можно было бы заодно хранить уличную коляску, был отгорожен запертой железной дверью и превращен в подсобку. Старшая по дому самовольно хранила там какой-то хозяйственный инвентарь. Освобождать помещение женщина отказалась.



Чтобы добиться сквозного прохода, инвалиду понадобилось целых восемь месяцев борьбы. Он обращался в Управление жилищного хозяйства «Сипайловский», в прокуратуру Октябрьского района и даже на телевидение. Когда в присутствии полиции и телевизионщиков железную дверь вскрыли, за ней обнаружился… действующий унитаз. Похоже, в помещении кто-то жил. Увы, торжественным демонтажом унитаза и обещаниями коммунальщиков в ближайшее время установить пандус дело и ограничилось.



Вскоре обнаружилась новая проблема: установить пандус нельзя и в пожарном выходе — слишком большой перепад высот. На таком крутом спуске можно запросто выпасть из коляски или потерять управление.



«Устройство внутреннего пандуса в соответствии с СНиП 35-01-2001 не представляется возможным, однако указано на возможность установки наклонного платформенного подъемника», — объяснили Якову в письме из районной прокуратуры. И обнадежили: «В целях защиты ваших прав в администрацию ГО г. Уфа направлено письмо о рассмотрении вопроса об установке наклонного платформенного подъемника за счет целевого финансирования в рамках муниципальной программы на 2014 — 2016 годы». Заручившись поддержкой собрания жильцов подъезда, инвалид приготовился терпеливо ждать «целевого финансирования».



Кто из прокуроров прав?



С тех пор прошло больше года, а Яков Миронюк по-прежнему заточен в собственной квартире. Если столь необходимый ему подъемник и включали в какую-то программу на 2014 — 2016 годы, то ее действие давно уже закончилось, а воз и ныне там. Под новый год с ним случился обширный инфаркт, поставили кардиостимулятор. Очередная насмешка судьбы: для восстановления врачи настоятельно рекомендовали теперь уже трижды инвалиду прогулки на свежем воздухе.



— Недавно я снова обратился в районную прокуратуру, — рассказывает Миронюк. — Там сообщили, что осенью приезжали установщики подъемника, но у них возникли «какие-то препятствия» к заключению договора. И теперь районная прокуратура подает иск на прокуратуру города. Подумать только, из-за меня будут судиться две прокуратуры. Потом, наверное, дело до главы республики дойдет, а там и до президента. Без них ведь никак нельзя решить такую сложную проблему, — невесело шутит инвалид.



На днях Яков самостоятельно нашел предприятие в Челябинске, изготавливающее нужные подъемники, — в Уфе таких не делают. Выслал фотографии подъезда. Ему сообщили, что никаких препятствий для установки нет. Даже стоимость посчитали: цена вопроса не так уж велика — 110 тыс. 800 рублей.



— Если бы из-за перелома я не потерял работу, то за два года уже накопил бы такую сумму самостоятельно, — вздыхает он. — Может, чем ждать годами положенного по закону, лучше к меценатам обратиться?



Может, и лучше. Больше всего Яков страдает от невозможности выйти из дома, когда приближается очередной хоккейный сезон. Он страстный болельщик «Салавата Юлаева», и вот уже 40 лет старается не пропускать ни одного матча любимой команды. Ходили на хоккей с женой и дочкой, как на праздник, в фирменных футболках, всегда сидели на одних и тех же местах — пятый сектор, девятый ряд. Неужели и с прекрасной семейной традицией теперь придется распрощаться?