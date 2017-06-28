28.06.17 Башкирия вошла в тройку лидеров по количеству выданных потребкредитов

28.06.17 Торгово-промышленная палата Башкирии стала региональным оператором Российского экспортного центра

28.06.17 В Башкирии на 10% вырос показатель выдачи кредитных карт населению

28.06.17 В Уфе 27 и 29 июня отключат воду в Октябрьском районе

28.06.17 В Башкирии подорожал бензин на АЗС «Башнефть»

28.06.17 В Башкирии отменен режим «Повышенная готовность»

28.06.17 Рустэм Хамитов подписал указ о проведении фестиваля «Присягая России» в Крыму

28.06.17 В Уфе нетрезвая женщина за рулем «Ниссана» врезалась в «Рено», есть пострадавшие

28.06.17 Ушел из жизни мастер курая, «башкирский Страдивари» Вакиль Шугаюпов

28.06.17 Учалинский район первым в Башкирии преодолел четырехтысячный молочный рубеж

28.06.17 В Уфе появится граффити Рихарда Зорге

28.06.17 В Уфе вандалы повредили светильники в сквере 50-летия Победы