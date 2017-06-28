Пусть заголовок не покажется странным. Действительно, почти сто лет назад Уфа стала столицей России, правда, ненадолго — всего на месяц.



Вообще, надо сказать, водоворот истории не раз выводил Башкирию на горячие перекрестки революционных событий как площадку, на которой дух демократии, носившийся над просторами России, как бы делал привал. Разве не он вдохновлял отряды бедноты в Крестьянской войне XVIII века? А другие народные бунты позже?



О революционных событиях столетней давности и, по большому счету, о «рецепте» демократии по-российски корреспондент «РБ» беседует с доцентом Башгосуниверситета, кандидатом философских наук Рустемом Вахитовым.

— Рустем Ринатович, о том, что Уфа в 1918 году в течение месяца была столицей России, можно говорить с долей натяжки, наверное? Всего-то один неполный месяц.



— Это верно. Вспомним историю. Был краткий период, когда у нас существовали два протогосударственных образования: Белая и Красная России. Уфа в сентябре-октябре 1918 года стала столицей Белой России. Как это произошло? Временное правительство, образованное после отречения от престола императора Николая II, и Совет народных комиссаров, образованный 7 ноября 1917 года на Втором съезде Советов, считали главной своей задачей созвать Учредительное собрание — орган народного представительства. Оно должно было принять Конституцию страны. Кстати, в голосовании участвовали и женщины, в то время как во Франции, Великобритании и Германии они были лишены избирательных прав.



Учредительное собрание, правда, проработало один день. И вот тут надо обратить внимание на простую арифметику. Избрали 715 депутатов, а прибыли в Петроград лишь 410 (при кворуме 400). Эсеры, получившие большинство, отказались голосовать за большевистскую «Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа». Тогда большевики и левые эсеры — 155 депутатов — покинули парламент.



— И те и другие лишились кворума?



— Да. Получается, современные либеральные витии, которые оплакивают «разогнанный законный парламент», очень ошибаются относительно его законности... В ночь на 7 января матрос-анархист Железняк прервал работу заседания остатков парламента знаменитой фразой «Караул устал!». Вечером того же дня Совнарком распустил Учредительное собрание, это решение поддержал ВЦИК съезда Советов, а затем и депутаты Всероссийского Третьего съезда Советов.



— Отсюда началось разделение России на два цвета?



— Существует миф о том, что после роспуска Учредительного собрания большевики расправились с депутатами, расстреляв их.



Действительность гораздо парадоксальнее. В январе 1917-го в Петрограде погибли лишь два депутата — Шингарев, бывший министр Временного правительства, и Кокошкин. Но они не участвовали в первом и последнем заседаниях собрания, поскольку были арестованы еще в ноябре 1917-го после антикадетского декрета Совнаркома. Оба депутата-кадета были зверски убиты толпой матросов, устроивших самосуд в тюремном госпитале. Руководители большевистской партии к этому самосуду не имели отношения и даже пытались наказать виновных матросов, но товарищи их не выдали. Арестованы были восемь второстепенных участников «суда Линча», но через несколько месяцев выпущены, так как их вину доказать не удалось. Все же остальные депутаты беспрепятственно покинули революционный Петроград. Так появляются Белая и Красная России.



В июне 1918 года в Самаре часть депутатов создала Комитет членов Учредительного собрания (КОМУЧ). В сентябре 1918 года в Уфе, которая находилась под властью белых, КОМУЧ преобразовали в съезд членов Учредительного собрания, а 23 сентября создали Временное всероссийское правительство под руководством депутата-эсера Авксентьева. Правительство это, названное Уфимской директорией (на манер французского послереволюционного правительства) заседало в здании Большой Сибирской гостиницы по Большой Успенской улице (ныне Дом офицеров по улице Коммунистической). Однако позднее она переехала в Омск, а 18 ноября ее военный и морской министр Колчак, опиравшийся на офицеров и казаков, совершил переворот, арестовал членов Директории и объявил себя диктатором — Верховным правителем Российской республики. На следующий же день в обращении к населению Колчак объявил, что нужна «диктатура ради демократии». А 28 ноября в интервью представителям западной прессы новоявленный диктатор дал примечательную характеристику Учредительному собранию. Колчак говорил, что сначала надо победить большевизм, а уж потом созывать съезд народных представителей, который он предпочел назвать не Учредительным, а Национальным собранием. Он пояснил: «Я избегаю называть Национальное собрание Учредительным собранием, так как последнее слово слишком скомпрометировано»... Фактически Колчак дал Учредительному собранию оценку, схожую с ленинской: оторвавшаяся от народа кучка эсеров, только мнение народа Ленин и Колчак трактовали по-разному.



Затем собравшиеся в Екатеринбурге остатки съезда бывших депутатов призвали к вооруженной борьбе против Колчака, назвав его узурпатором и главой реакционных банд. В ответ Колчак приказал своим войскам «самым решительным образом пресекать преступную работу вышеуказанных лиц, не стесняясь применять оружие, …арестовывать таких лиц для предания их военно-полевому суду...». В Екатеринбурге, Уфе и Омске начались аресты после некого инцидента с белочехами, которые пытались заступиться за депутатов. Заметьте, только иностранцы выступили на стороне «народных избранников», россияне — и красные, и белые — их уже просто ненавидели. Депутатов отвезли в Омск и поместили в тюрьму. Их участь была трагической.



— Ненависть революционных матросов к депутатам понятна. А белых офицеров?



— Многие бывшие депутаты не принимали участия в белых правительствах и просто искали спасения от ужасов гражданской войны на территории, контролируемой Колчаком. Здесь их ждали бессудные расправы: то тут, то там бывших депутатов находили мертвыми. Особенно усердствовали офицеры-монархисты, которые ненавидели депутатов «Учредилки», ведь большинство среди них были эсерами, то есть некогда борцами с самодержавием. Среди колчаковских офицеров была даже тайная организация, ставившая себе целью убить депутатов-социалистов и кадетов.



Все это после попытки восстания заключенных, произошедшего в Омске в декабре 1918 года, приобрело характер кровавого шабаша. Офицеры-черносотенцы под командованием атамана Красильникова ворвались в тюрьму, вытащили оттуда депутатов-учредильщиков (тех самых, которых привезли в Омск из Екатеринбурга, Уфы и Челябинска) и устроили страшную казнь на льду Иртыша. Очевидцы вспоминали: «...Несчастных раздели: убийцам, очевидно, понадобились их одежды. Били всеми видами оружия... били прикладами, кололи штыками, рубили шашками, стреляли в них из винтовок и пистолетов». Особо страшной была смерть Нила Валериановича Фомина — депутата-эсера, выпущенного в декабре восставшими рабочими, но вернувшегося в тюрьму добровольно после подавления восстания, поскольку он поверил обещанию Колчака о сохранении жизни. На глазах публики Фомину нанесли 13 ран, из которых лишь две были огнестрельные. Ему, еще живому, пытались отрубить руки, но неудачно, поскольку шашки были тупые... Все это происходило неподалеку от дома Верховного правителя.



Колчак формально осудил убийство депутатов и велел создать комиссию по расследованию этого инцидента, но многие в ставке белых откровенно говорили, что убийцы, придя за депутатами, заявляли: они действуют по приказу Колчака. Среди них были офицеры его личной охраны. Неудивительно, что убийц так и не наказали. Зеркально повторилась история с красными матросами, безнаказанно зверски растерзавшими депутатов Шингарева и Кокошкина.



Так бесславно закончилась судьба Учредительного собрания — первого свободного российского парламента, избранного народом, но так и не понявшего волю этого народа и, в конце концов, этим самым народом отвергнутого, оказавшегося ненужным ни красным, ни белым.



— Как относитесь к разговорам о необходимости увековечить каким-то образом в Уфе память о Колчаке?



— Когда у нас начинают вспоминать о нем как об исследователе-географе, участнике Первой мировой войны, то обязательно пытаются представить совершеннейшим ангелом во плоти и в годы Гражданской войны. Это далеко не так. Не надо забывать, что Колчак воевал за английские деньги. И если бы победили белые и страны, входящие в Антанту, то судьба России была бы печальной. Произошел бы раздел страны между державами Антанты.



Колчак не менее жесток, чем комиссары. Был белый террор, особенно в Сибири. Там до сих пор помнят массовые расстрелы крестьян. У нас просто исчезает историческая память. Я это связываю с тем, что страна пережила ускоренную, за 20 — 30 лет, урбанизацию. Люди стали забывать свои корни: как зовут прадедов, не знают откуда они происходят. То же самое с Колчаком, когда люди начинают идеализировать белое движение.

Досье



Вахитов Рустем Ринатович родился 16 октября 1970 года в Уфе. Кандидат философских наук. Окончил физический факультет БашГУ (1993), аспирантуру кафедры философии БашГУ (1996). Работает на кафедре философии БашГУ (с 1997 г.). Сфера научных интересов — философия науки, теория идеологии, семиотика, диалектика, советская цивилизация, философия евразийства, философия традиционализма, русская религиозная философия. Пишет стихи, прозу, философские эссе, активно занимается политической публицистикой. Стихи и проза публиковались в центральных и уфимских газетах и журналах. С 2000 года — заместитель главного редактора журнала Башкирского отделения Российского философского общества «Философская мысль».