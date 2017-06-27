Метеорологи предупреждали о дождливом июне давно. Руководитель Башгидромета Вилора Горохольская еще накануне посевных работ отмечала, что осадков в начале лета будет «немного больше нормы»! Оказалось, не так уж и немного. На днях главный метеоролог была вынуждена констатировать: дождей уже выпало в два с половиной раза больше нормы. В Альшеевском районе норма перекрыта в семь раз, а в Кушнаренково и Уфе (в районе Демы) — в пять. В первую очередь тревожно за урожай. Мало того, что дожди мешают ухаживать за посевами, так еще растениям не хватает тепла, отмечают эксперты. Потому возможно их отставание в росте.

Надежды тают



Минсельхоз России уже понизил прогноз урожая зерна до 105 — 100 млн тонн из-за неблагоприятной погоды. Ранее в ведомстве рассчитывали получить на 5 — 10 млн больше. Не исключение и наша республика. Национальный союз агростраховщиков (НСА) провел космический мониторинг посевов сельскохозяйственных культур в Приволжском федеральном округе. Выводы неутешительные: рекордных урожаев зерновых в этом году ожидать не приходится, уверены эксперты НСА.



Неблагоприятная ситуация с развитием культур наблюдается практически на всей территории Ульяновской и Самарской областей, а также в Башкортостане, где отставание в развитии культур достигает трети и более от средних показателей. Потому достичь запланированного госпрограммой урожая в 3,6 млн тонн республиканским аграриям будет невероятно сложно.



Эксперт «РБ» Радил Мухаметдинов сравнивает нынешний год с 1969-м. По его словам, и тогда весна была поздняя, а начало лета — дождливым.



— Более того, в августе зачастили дожди, начались заморозки, это привело к большим потерям урожая, — вспоминает опытный аграрий. — Потому нужно заранее готовиться к наихудшему сценарию. Нынешняя уборка будет, скорее всего, самой сложной за многие годы. Не чета прошлой кампании, когда все закончилось к сентябрю, а сушилки даже не пригодились. Нынче, наверняка, все будет иначе. Чтобы не потерять урожай, призываю заблаговременно готовить сушильные установки.



Край вечнозелёных помидоров?



Огорчены нынешним июнем и садоводы. Сорняк прет, а у помидоров, высаженных по теплу еще в мае, посиневшие листья. Многие уже в шутку прозвали первый месяц лета «июбрем».



В особенном горе цветоводы, у которых петуньи и другие нежные растения, сидят скукоженные в горшочках, заполненных водой.



— Ничего страшного, — говорит по этому поводу специалист по растениеводству Артур Нугуманов. — Температура в июне комфортная. Позволяет расти и помидорам, и огурцам, и многим другим растениям. А осадки им только на пользу. Единственный минус: при избытке влаги активизируются разные болезни. Фитофтороз — у помидоров, антропоноз — у огурцов. Но химию не советую применять. Нужно просто вовремя выявить заболевший лист или растение и удалить его. Тогда болезнь дальше не пойдет.



Созреть томаты успеют, пусть на несколько дней позже, зато урожай будет богатым, считает эксперт.



Тревожно за корма



Вот где время уходит, так это в заготовке кормов. Многолетние травы созрели уже к концу первой недели июня, а масштабно начать их заготовку не получилось даже к началу четвертой. Отставание к уровню прошлого года в 10 раз!



Сложно что-либо поделать, признают в отделе кормопроизводства минсельхоза. Загонишь тяжелую технику на поля в такую погоду — испортишь многолетние посевы. На оставшейся колее уже ничего не вырастет. Потому, как только погода наладится, республиканским сельхозпроизводителям предстоит ускориться. Скотину без корма оставишь — не досчитаешься поголовья.



— Муниципалитетам мало просто контролировать процесс, нужно помогать реальными делами, — говорит Радил Мухаметдинов. — У нас много скота в частных подворьях, на них и ляжет главный удар при непогоде. Если не будет помощи от властей, люди в деревнях останутся без сена. И вообще, раньше в сенокос было не принято отдыхать, а нынче уж больно много стало праздников.

Мнение

Артур НУГУМАНОВ,

эксперт по растениеводству:

— Я не согласен, что урожай будет нынче хуже. Зерновые прекрасно растут. Даже лучше, чем в прошлом году. А то что химпрополку нельзя проводить, так и не надо. Это необязательная агротехнологическая операция. С сорняками можно бороться и механическим способом. Бороновать всходы, например.



Компетентно

Гульназ ЗАКИРОВА,

пресс-секретарь Башгидромета:

— Мы живем на Урале, у нас изменчивый климат, нынче преобладают воздушные массы арктического происхождения, поэтому холоднее, чем обычно. Но это не из ряда вон выходящее событие. Ни одного температурного минимума по метеостанции Уфа-Дема пока не побито. Самый холодный июнь в Башкирии синоптики наблюдали в 1979 году, тогда среднемесячная температура оказалась на 4,1 градуса ниже нормы. Прохладно было и в 2003 году, тогда было на 3,1 градуса холоднее средних многолетних значений.