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Стартовый сбор прошел на уфимском стадионе «Нефтяник». Сначала футболисты прошли медицинское обследование, по итогам которого опытные специалисты поставили персональную оценку: «Как вы провели летний отпуск». Журить особо никого не пришлось — профессиональному подходу к межсезонью футболистов «Уфы» учить не надо. Общий вердикт: за период каникул все игроки выполнили данные им задания и вернулись в отличном функциональном состоянии.
Глава обороны
Прямая речь
Шамиль ГАЗИЗОВ,
генеральный директор ФК «Уфа»:
— Самое главное, что сохранился костяк команды, хотя были предложения по определенным игрокам, но они не всех устроили. По крайней мере, не устроила нас компенсация. Удалось договориться с ребятами: все очень трепетно относятся к команде, клубу, городу, республике, поэтому это все сдерживает. Новички все же будут. Скорее всего, пара иностранцев… Мы задрали приличную планку, седьмое место — огромное достижение для команды, для республики. Если удастся повторить, то это будет большое достижение, очень серьезный результат. Тогда мы закрепимся как середняк, как создавшийся клуб, как инфраструктура, как серьезная единица. Этот год будет сложным, но мы с оптимизмом смотрим вперед и надеемся на определенный прогресс, по крайней мере, прогресс в игре.
Опубликовано: 23.06.17 (09:46) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Спорт
Стартовый сбор прошел на уфимском стадионе «Нефтяник». Сначала футболисты прошли медицинское обследование, по итогам которого опытные специалисты поставили персональную оценку: «Как вы провели летний отпуск». Журить особо никого не пришлось — профессиональному подходу к межсезонью футболистов «Уфы» учить не надо. Общий вердикт: за период каникул все игроки выполнили данные им задания и вернулись в отличном функциональном состоянии.
Глава обороны
Прямая речь
Шамиль ГАЗИЗОВ,
генеральный директор ФК «Уфа»:
— Самое главное, что сохранился костяк команды, хотя были предложения по определенным игрокам, но они не всех устроили. По крайней мере, не устроила нас компенсация. Удалось договориться с ребятами: все очень трепетно относятся к команде, клубу, городу, республике, поэтому это все сдерживает. Новички все же будут. Скорее всего, пара иностранцев… Мы задрали приличную планку, седьмое место — огромное достижение для команды, для республики. Если удастся повторить, то это будет большое достижение, очень серьезный результат. Тогда мы закрепимся как середняк, как создавшийся клуб, как инфраструктура, как серьезная единица. Этот год будет сложным, но мы с оптимизмом смотрим вперед и надеемся на определенный прогресс, по крайней мере, прогресс в игре.
Опубликовано: 23.06.17 (09:46) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
23.06.17 16:17
В Шаранском районе руководителя муниципального учреждения отдали под суд за мошенничество
|
AHOHC
AHOHC
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58