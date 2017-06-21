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Основная тема картин художника, объединенных общим названием «Отражение», — старая Уфа, уфимские улицы, дома, жители столицы. Умение сочетать талант рождения сказочного мира и дар живописца повседневности в полной мере присуще одному из самых известных наших сценографов. Его картины словно наполнены чистым, сияющим светом, будто только что загорелась радужным огнем заря новорожденного мира.
«Я счастлив тем, что застал старую Уфу, которой нынче все меньше. У меня она осталась не только на картинах, но и в воспоминаниях детства: я жил в комнатушке с печкой, бабушка просыпалась пораньше, чтобы ее растопить — к утру комната вымерзала, за водой ходили на колонку. Я тоже помогал — с бидончиком. Это все во мне живо, отсюда и темы: а не изобразить ли мне того себя, из детства, колющего дрова, — вспоминает художник. — Я как-то даже до Нижегородки хотел добраться, мне казалось, что раз такое название — значит, она под землей находится».
Опубликовано: 23.06.17 (09:46) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
Основная тема картин художника, объединенных общим названием «Отражение», — старая Уфа, уфимские улицы, дома, жители столицы. Умение сочетать талант рождения сказочного мира и дар живописца повседневности в полной мере присуще одному из самых известных наших сценографов. Его картины словно наполнены чистым, сияющим светом, будто только что загорелась радужным огнем заря новорожденного мира.
«Я счастлив тем, что застал старую Уфу, которой нынче все меньше. У меня она осталась не только на картинах, но и в воспоминаниях детства: я жил в комнатушке с печкой, бабушка просыпалась пораньше, чтобы ее растопить — к утру комната вымерзала, за водой ходили на колонку. Я тоже помогал — с бидончиком. Это все во мне живо, отсюда и темы: а не изобразить ли мне того себя, из детства, колющего дрова, — вспоминает художник. — Я как-то даже до Нижегородки хотел добраться, мне казалось, что раз такое название — значит, она под землей находится».
Опубликовано: 23.06.17 (09:46) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
23.06.17 16:17
В Шаранском районе руководителя муниципального учреждения отдали под суд за мошенничество
|
AHOHC
AHOHC
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58