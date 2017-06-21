Круглый стол «Межэтнические отношения в Башкортостане и национальная политика в современной России» состоялся в Уфе в рамках Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии».

Тонкий и деликатный. Эти эпитеты директор Центра гуманитарных исследований минкультуры РБ Марат Марданов повторил за время встречи не раз. Так он характеризовал межнациональные отношения, которые стали предметом обсуждения для солидного круга ученых, политиков, социологов, общественных деятелей.



Есть ли на самом деле в этой тонкой сфере грань, переступать которую чревато? Или конфликты на почве межнационального непонимания — то самое «горе от ума» нашей продвинутой современности?



«Мы рассчитываем получить ответы хотя бы на часть вопросов, существующих в этой области», — заметил, приветствуя участников круглого стола, начальник управления по общественно-политическому развитию администрации главы республики Даниль Азаматов. По его мнению, межнациональные и межконфессиональные отношения восстановить гораздо сложнее, чем политические. Вот почему столь значительно внимание госвласти к этой сфере.



Межэтнический мир в Башкортостане достаточно устойчив, констатировали собравшиеся. И это прежде всего результат проводимой в республике национальной политики, а также исторического опыта народов, веками проживающих в регионе.



Центр гуманитарных исследований для оценки состояния межнациональных отношений в Башкирии провел опрос. Выяснилось, что 83 процента опрошенных считают межнациональные отношения в регионе спокойными и скорее спокойными. Лишь три процента заявили, что ощущают напряженность в отношениях между различными национальностями.



Интересны и результаты исследования Институт асоциологии РАН, которые зафиксировали доминирование объединительной роли государства в представлениях россиян о гражданской идентичности. На вопрос «что больше всего объединяет вас с гражданами страны?» 75 — 80 процентов респондентов в Татарстане, Башкортостане и Саха (Якутии) ответили: общее государство.

«На фоне других субъектов Федерации это говорит о высоком уровне общегражданской идентичности в нашей республике. И это также является определенным показателем эффективной национальной политики, проводимой в Башкортостане», — резюмировал М. Марданов.



Но это не означает, что в республике нет точек напряжения на национальной почве, отметил ученый. Они, по его мнению, «лежат в плоскости межэлитных отношений и носят спекулятивный характер». По словам директора центра, в регионе есть «определенные силы, которые время от времени пытаются разыграть межнациональную карту в политических целях».



Меняется и религиозная жизнь. Сейчас у нас действуют 12 религиозных центров и

1 тысяча 953 религиозных объединения (в 2014 году их было 1 тысяча 708), которые являются представителями более 22 вероисповеданий.

Все эти условия требуют постоянного внимания к этноконфессиональной сфере, и одним из основных критериев эффективной комплексной работы, по словам Марата Марданова, является «управляемость ситуации». Другими словами — способность поддерживать позитивные процессы, предвидеть и предотвращать негативные.