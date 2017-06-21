|
|
НОВОСТИ
23.06.17 16:17
В Шаранском районе руководителя муниципального учреждения отдали под суд за мошенничество
23.06.17 12:34
Дачное товарищество заставили снести незаконные постройки на Павловском водохранилище
22.06.17 15:52
Приёмная Дмитрия Медведева в Уфе берёт на контроль решение проблем, поступивших на «прямую линию» президенту
|
Тонкий и деликатный. Эти эпитеты директор Центра гуманитарных исследований минкультуры РБ Марат Марданов повторил за время встречи не раз. Так он характеризовал межнациональные отношения, которые стали предметом обсуждения для солидного круга ученых, политиков, социологов, общественных деятелей.
«На фоне других субъектов Федерации это говорит о высоком уровне общегражданской идентичности в нашей республике. И это также является определенным показателем эффективной национальной политики, проводимой в Башкортостане», — резюмировал М. Марданов.
Все эти условия требуют постоянного внимания к этноконфессиональной сфере, и одним из основных критериев эффективной комплексной работы, по словам Марата Марданова, является «управляемость ситуации». Другими словами — способность поддерживать позитивные процессы, предвидеть и предотвращать негативные.
Опубликовано: 23.06.17 (09:46) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Политика
Тонкий и деликатный. Эти эпитеты директор Центра гуманитарных исследований минкультуры РБ Марат Марданов повторил за время встречи не раз. Так он характеризовал межнациональные отношения, которые стали предметом обсуждения для солидного круга ученых, политиков, социологов, общественных деятелей.
«На фоне других субъектов Федерации это говорит о высоком уровне общегражданской идентичности в нашей республике. И это также является определенным показателем эффективной национальной политики, проводимой в Башкортостане», — резюмировал М. Марданов.
Все эти условия требуют постоянного внимания к этноконфессиональной сфере, и одним из основных критериев эффективной комплексной работы, по словам Марата Марданова, является «управляемость ситуации». Другими словами — способность поддерживать позитивные процессы, предвидеть и предотвращать негативные.
Опубликовано: 23.06.17 (09:46) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Политика
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54
В Татышлах при пожаре погибли трое человек
свой 2017-04-07 09:09:55
В Уфе мальчика насмерть завалило во время уборки снега
Зуфар Кашфиевич-дедушка этого мальчика 2017-04-06 13:19:39
НОВОСТИ
23.06.17 16:17
В Шаранском районе руководителя муниципального учреждения отдали под суд за мошенничество
|
AHOHC
AHOHC
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58