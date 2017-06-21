День памяти и скорби вновь напоминает нам о тех невзгодах, что пришлось испытать поколениям наших отцов и дедов. В отличие от Дня Победы сегодня не будет бравурных маршей и речей. Не выйдут на трассы машины с идиотскими виниловыми наклейками «1941 — 1945. Можем повторить». Если дебиловатым водителям попадется на глаза подборка сегодняшних публикаций, рассказывающих о тех страшных годах, может, тогда они задумаются, что призывают повторить? В пику крикливым ура-патриотам есть масса людей, напомнивших соотечественникам о подвиге близких совсем по-другому. Накануне в деревне Тюлька-Тамак Иглинского района открыли обелиск павшим воинам, деньги на который собирали односельчане. Прекрасную традицию заложили дети разведчика, участника парада Победы 1945 года Явдата Галиева, награжденного двумя орденами Красной Звезды и орденом Славы, множеством боевых медалей. В память о своем отце они ежегодно организуют легкоатлетический турнир среди школьников, родителей и учителей в Стерлибашево. Это достойная память о тех, кто принял бой и выстоял в смертельной схватке с фашизмом.

//ПОДВИГ ЖЕНЩИНЫ



Ушла на фронт мстить за мужа



Она видела немцев вблизи, а потом сочиняла про них частушки

Встретить сейчас ветерана Великой Отечественной — большая редкость. Но еще большая — встретить участника Сталинградской битвы. А между тем жительница Уфы Татьяна Колесникова прошла это пекло почти от начала и до конца.

«Не ходила бы, Татьяна, во солдаты»



Долгое время советская пропаганда гласила, что в годы войны от женщин-добровольцев в военкоматах чуть ли отбоя не было. Однако историки уже давно установили, что столь массовое стремление слабого пола оказаться в окопах — преувеличение. Женщин-добровольцев, конечно, было много, но еще больше их отправляли на фронт по комсомольской или партийной линии либо как военнообязанных. А еще была сделана ставка на молодых вдов, чьи мужья погибли в боях с фашистами и которые так и не успели обзавестись детьми. В военкоматах эти женщины нередко стояли на «подпольном» учете, и там справедливо полагали, что сагитировать в «добровольцы» их гораздо легче.



— Вызвали меня в военкомат, а военком сразу вопрос в лоб: «За мужа отомстить хотите?». Муж у меня в первый же месяц войны под Ленинградом погиб, мы с ним и двух месяцев не прожили. «Хочу», — говорю. «Тогда пишите заявление, на курсы связистов вас отправим». Написала я — и домой, а там как родня узнала, что на фронт собралась, сразу в крик: «Куда тебя понесло, жить надоело? Не дело молодой бабе среди мужиков вертеться. Война кончится — замуж еще раз выйдешь, а про фронт и думать забудь», — вспоминает Татьяна Константиновна.



«Тревожный чемодан» и вшивые фашисты



Однако ни крики, ни слезы, ни увещевания не помогли. Окончив курсы связистов, она уже осенью 1942-го оказалась в Сталинграде. И сразу попала в часть, оборонявшую тракторный завод. Бои за него уже давно стали легендой, но Татьяна Константиновна тогда даже и не подозревала, что оказалась в самом аду даже по тем военным меркам. Думала, так везде.



— Фашистские летчики житья нам, девчонкам-связисткам, не давали, бомбили без конца, — рассказывает она. — Мы все понять не могли, как они нас находят. Землянка хорошо замаскирована, а самолет безошибочно заходит на цель и кидает бомбы. Потом поняли: нас трофейный чемодан выдавал, мы в нем противогазы хранили. Он дюралевый, блестит, на виду лежал ничем не прикрытый, с бреющего немецкие летчики его прекрасно видели. Налеты прекратились, когда мы этот трофей бурьяном закидали.



На войне полевой связист — одна из самых опасных профессий. Нередко приходится ползать у врага буквально под самым носом. Совсем как в кинофильмах, Татьяна по-пластунски пробиралась с катушкой через руины, и зачастую совсем рядом с немцами.



— Рыжие они все и обовшивевшие были до невозможности, — смеется она. — Если устроили себе передышку, то только и делают, что вшей у костра ловят, даже зубами. И еще на ногах у них не пойми что было. Всякая дрянь намотана, чаще куски одеяла. Я такую картину тайком не раз наблюдала, потом частушку про это сочинила: «Сидит Гитлер на березе, плетет лапти языком, чтобы вшивая команда не ходила босиком». А про то, что фрицы меня заметить могут, как-то не думала. Не до того было. Но не замечали, везло до поры до времени.



Не повезло ей уже после Сталинграда, когда ее навылет ранил немецкий снайпер. Из-за ранения ее в 1945-м комиссовали, и уже потом она работала на «железке» в демском ОПМС-61. Была монтером пути. Теперь уже давно на пенсии.



Сергей ЗДОРОВЦОВ.

//ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ДЕТСТВА



Учалинская общественная организация «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» выпустила книгу воспоминаний. С такой правдой жизни, от которой мороз по коже...



Овсюг сошёл за лакомство



Наиля ЯППАРОВА:



— Во время войны мы были школьниками, но и нам досталось лиха. Мы всегда были на подхвате у взрослых. Да что там на подхвате, трудились наравне с ними. Работали на сенокосе, пололи посевы пшеницы.



Тяжелые были времена. И жестокие. Помню, весной, когда совсем было нечего есть, мы уходили в поле и под скирдами выкапывали колосья. Не успеем порадоваться добыче, как появляется бригадир и отбирает мешки. А потом люди рассказали, как во дворе этого бригадира видели вывешенные после стирки наши мешки… Получается, для себя отбирал у детишек!



Помню еще одного ярого «сторонника» законности, который из-за этих мерзлых колосьев нас однажды по полю до самой деревни гнал, скача верхом на лошади.



Что и говорить, война всю суть человека наружу выводит…



А вот овсюга наелись на всю жизнь. Дикое растение, за него не наказывали. За четыре-пять километров местечко заприметили, где он рос особенно буйно. Как радовались нашему «урожаю» мамы.



До сих пор удивляюсь, как тогда выжила, ведь многие умерли от голода. По весне ходили в лес за съедобным растениями. Чтобы не растрепать единственную обувку, шли босиком…



Самый желанный мираж



Маркиза ГАЛИНА (ЗАНДИНА):



— Когда наш отец Миндияр Галин ушел на войну, мама осталась с тремя детьми на руках. Самой старшей было пять, самому младшему — годик. Отец работал инспектором райсовета. По долгу службы ему часто приходилось переезжать из деревни в деревню, семья жила у кого-нибудь на квартире. После того, как отца забрали на фронт, мы вернулись в его родную деревню Калканово, где нас никто не ждал. Жили в разных домах — это каждый раз зависело от того, насколько добрыми окажутся хозяева и пустят ли вообще квартировать. Так и скитались по углам. Несмотря на все трудности, мама старалась, чтобы мы не голодали. Где только она не работала, как только не надрывалась! Мы не видели, когда она ложилась спать и когда вставала.



Папа с фронта не вернулся. А как мы хотели произнести хоть раз в жизни слово «папа». Мы скучали, плакали, никак не хотели мириться с тем, что отца нет... И уже никогда больше не будет.



Однажды мама договорилась со своей подругой, и та оделась в папину одежду, пришла к нам, мол, вот он я, вернулся живой и здоровый. Боже мой, что тут началось! Мы, старшие, понимали, что это иллюзия, но нам так хотелось верить, пусть на короткий миг, но ощутить себя детьми, у которых тоже есть папа. «Папа, папочка, любимый, родной», — повторяли мы беспрестанно.



Спасибо маме и ее подруге за этот обман. Они подарили нам настоящие минуты счастья. Мама сделала невозможное, чтобы мы не чувствовали себя сиротами. А отец… Он был всегда с нами, рядом. Мама все время говорила: «Папа вас очень любил. Папа вас обязательно похвалил бы».



Подготовила Аниса ЯНБАЕВА.

г. Учалы.





//РОДНОЕ ГНЕЗДО



Гадала цыганка, колечко брала

Уральский морозный день утонул в сугробах. Сабира бежала по рыхлым дюнам домой, не чуя ног под собой. В свои 32 года она уже была матерью пятерых детей. Сегодня обеда не сложилось. Будет объединенный обед и ужин. Хлеб по карточке получила старшая дочка, а чай она только что купила по случаю.

Вдруг какая-то женщина, идущая навстречу, толкнула ее плечом и развязно прокричала почти в ухо:



— Позолоти ручку, дорогая, всю правду скажу. У тебя муж на фронте. Все про него скажу.



Сабиру словно ошпарило: «Боже мой! Галей ведь под Сталинградом, жив ли он? Уж сколько времени нет солдатских треугольников».



— У меня нет денег.



— Давай кольцо.



Лицо Сабиры словно враз окаменело. Смолк клекот цыганки. Каждая думала о своем. О чем думала гадалка, знает только она, а Сабира рассуждала так: «Если Галей жив, это такое счастье, что ничего не жалко, даже обручального кольца. А если погиб, то оно и не нужно». Сабира резко сдернула с пальца кольцо:



— Вот, это все.



Цыганка воодушевилась. Взяла маленькую ладошку Сабиры в свои холодные руки и пропела:



— Жив твой муж. Жив. И скоро вернется. Будет ранен, но вернется.



* * *



И он вернулся. Но не с запада — с востока, из госпиталя. Его когда-то красивое лицо было изуродовано ранением и тяжелой контузией. Один глаз немного видел, другой почти вывалился из глазницы, обнажив зияющую темень. Гимнастерка на его костлявых плечах болталась.



С железнодорожного вокзала он шел пешком, пугаясь дурных предчувствий. Признают ли его такого — почти слепого, поседевшего, исхудавшего?



Когда о чем-то думаешь, дорога кажется короче. Как будто бы короче. Все зависит от разговоров с самим собой. Хорошие мысли укорачивают дорогу, грустные — удлиняют. Но любая дорога когда-нибудь кончается.



Вот и его улица на окраине города. Деревянные дома слободы. Все, как было до призыва на фронт, — ни одной новой доски, ни одного покрашенного окна не прибавилось. Только угрюмая тишина и безлюдье.



Без стука вошел он во двор. Июльское солнце будто проснулось, выглянуло из-за облачка, ударило горячими лучами по лицу, перепрыгнуло на крыльцо, усыпанное детской обувью. Сердце Галея обдало жаром. Вначале хотел быстрее войти в дом, но сдержал свои чувства, присел на крыльцо, достал кисет, свернул козью ножку, затянулся. Прошла вечность.



Работавшей в огороде Сабире почудилось, что откуда-то повеяло забытым запахом табака. Она бросила тяпку и пошла к дому.



На крыльце, скрючившись, сидел военный. Она сделала шаг, он поднялся ей навстречу.



«Господи, — шептала она, — ты услышал мои молитвы, спасибо тебе! Ты вернул мне счастье, вернул Галея».



* * *



Галей проснулся рано, еще и петух не прокукарекал. Участок от реки и до самого дома словно застелили белой периной тумана. Покой. Все, как было до войны.



Он взял немного пасты Гойя, растер ее по полотну ремня и несколько раз ловким движением провел лезвием бритвы. Размочив небольшой кусочек хозяйственного мыла, влажной кистью взбил густой пузырящийся раствор и стал бриться. Побрившись, Галей убрал парикмахерские принадлежности, и его охватило страстное желание приготовить праздничный завтрак для детей. Выйдя в огород, подкопал несколько кустов картошки. Тут же во дворе вымыл ее в бочке с дождевой водой. Вернулся на кухню и осторожно, почти на ощупь, нарезал картошку для жарки. Пошарил рукой по кухонному столу в поисках брусочка припасенного маргарина, бросил его на разогретую чугунную сковородку. Подождал немного и высыпал ломтики картофеля.



«Ну вот, скоро будет готово», — решил Галей и пошел будить детвору.



Через несколько минут все сидели за столом. Галей перемешал картошку, ему показалось, что было бы неплохо добавить в праздничное блюдо еще немного жира. Он машинально на ощупь взял со стола еще кусочек и бросил на сковородку.



Детские глазенки смотрели на папку, как на волшебника, с восхищением и любовью. Галей это не столько видел, сколько чувствовал, и его душа ликовала.



— Папа, гляди, у тебя картошка кипит, — радостно сообщила старшая дочь.



Галей взглянул на сковородку. Поверх картошки пузырились и лопались мыльные волдыри. И тут он смекнул, что вместо маргарина добавил в блюдо кусок оставшегося от бритья мыла. Он прикрыл сковородку своим хилым телом, таясь, попробовал «праздничное» блюдо, убедился, что есть это нельзя, и его охватила такая горькая обида, такая боль, будто его повторно изрешетили фашистские осколки, а эта картошка, как черная земля от взрыва, летела ему в лицо, прямо в изуродованный и кровоточащий глаз…



* * *



Галей не мог себе позволить долго отдыхать. Уже через пару дней он вышел на работу. Но детей поднимать на ноги пришлось самой Сабире: муж прожил недолго.



Пролетело время, и дочек одну за другой стали сватать. Наконец в доме Сабира осталась одна. К детям ездила только в гости.



Однажды к ней заглянули две молодые дамы с соседней улицы:



— Мы пришли к вам сватать нашего папу. Вы ведь знаете, он давно вдовец, не пьет, трудолюбив. Вы ему очень нравитесь.



— А почему за него вы ходите? Пусть придет сам, мы и поговорим.



На другой день пришел жених. Побритый, ухоженный, в почти новом костюме.



— Хурмат, я тебя уважаю, — выслушав его, сказала Сабира. — Ты построил хорошее гнездо, и дети у тебя молодцы. Мы с Галеем тоже свили большое доброе гнездо. Не стоит нам разрушать наши гнезда.



Последней из родного гнезда выпорхнула Уммегольсум. Еще студенткой она стала преподавать в детской музыкальной школе. Позже стала руководителем этого учебного заведения. Первую зарплату она потратила на золотое обручальное кольцо. Простенькое, недорогое, всего-то за семнадцать рублей тогдашними деньгами.



Как была рада Сабира, получая от дочери этот подарок. Она целовала обручальное колечко, тихо плакала и шептала:



— Оно вернулось, оно вернулось! Спасибо тебе, дочка, спасибо. Ты вернула мне Галея.



Вячеслав СТРИЖЕВСКИЙ.

//ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Уехал защищать Москву и не вернулся

Михаил Котельников родился в 1933 году в деревне Вечтомы на границе Калтасинского и Янаульского районов. В деревне было сорок домов, одна улица, два конных двора, две колхозные бригады, кузница.

— Недавно я посетил свою родину. И не нашел родной усадьбы — все заросло деревьями. А когда-то у каждого дома был свой огород, который кормил всю семью.



Хорошо помню, как провожали отца на фронт. Это было 25 августа 1941 года. Он тогда председателем колхоза был. Отец разбудил меня рано утром. Прижал к себе, колол щетиной, смеялся, похлопывал по спине, что-то приговаривал, а потом сказал: «Сходи, сынок, за лошадью». Я пошел в поле. Пастух помог мне поймать коня. Мы с отцом запрягли его. На проводы собралась вся деревня. Люди стояли кучками, семьями провожали отцов и сыновей. Тут и там голосили бабы, ревели дети. Надрывая меха, плакала гармоника, и неслись вдоль улицы слова разухабистых частушек.



К вечеру приехали в Янаул на железнодорожную станцию. Заночевали под телегой. Утром пришел эшелон. Когда приходится бывать в тех краях, перед глазами неизменно проносятся картины того дня. Военный эшелон, напоминавший разворошенный муравейник. Сгрудившиеся возницы и ряд повозок. Суетливая беготня санитарок в белых халатах — на соседний путь в тот день пришел поезд с ранеными. Их выгружали из теплушек, укладывали на телеги и отвозили в школьное здание по соседству. Тех, кто не мог ходить, выносили на носилках. У многих была перевязана голова, глаз не видать. Мы бросились помогать. Я тоже сопроводил одного перебинтованного солдата до телеги.



А потом я увидел, как из вагона вынесли носилки, накрытые белыми простынями. Все разом замолчали. Мне почему-то показалось, что под простыней лежал молодой боец, может, чуть постарше меня. Носилки поставили на землю отдельно. К ним подошли два пожилых санитара, взяли и понесли на кладбище.



Когда разгрузили эшелон с ранеными, мы с отцом долго рассматривали угол вагона, который был изрешечен осколками бомб. Окна были выбиты, в стенах зияли дыры, щепки торчали во все стороны. Отец ходил задумчивый и хмурый. А затем дали команду грузиться. Отец обнял меня: «Берегите мать, помогайте друг другу». Я долго стоял на перроне, провожая взглядом уходящий состав. Мне казалось, отец махал мне рукой, приговоривая: «Береги себя, сын!»



С той минуты я больше не видел отца. Он погиб под Москвой.



Записал Александр НОВИКОВ.



г. Нефтекамск.