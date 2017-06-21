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НОВОСТИ
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В Октябрьском жителя Узбекистана за покушение на убийство приговорили к 13 годам колонии строгого режима
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Врач-невролог высшей категории, заслуженный врач РБ Миляуша Рахимовна Фатыхова в детстве мечтала стать… диктором. Но как-то услышала, что ее старший брат сказал отцу: «Миляуша у нас красавица, мы должны гордиться ею». О своей внешности она прежде особо не задумывалась, а тогда сразу захотелось стать красивой во всем — и в мыслях, и в поступках, и в профессии, как говорил Чехов.
Яблоко от яблони…
В клинике БГМУ, имеющей статус федеральной, делают уникальные операции, здесь высокий уровень диагностики. В отделении неврологии применяют самые современные методы лечения сложных заболеваний, таких как спастическая кривошея, болезни Паркинсона, Альцгеймера, различные нарушения памяти, мигрень, рассеянный склероз, болевые синдромы, последствия инсульта.
Рецепт от бабушки Гульмагиры
Опубликовано: 20.06.17 (10:40) Республика Башкортостан
Статьи рубрики «Ветеран»
Врач-невролог высшей категории, заслуженный врач РБ Миляуша Рахимовна Фатыхова в детстве мечтала стать… диктором. Но как-то услышала, что ее старший брат сказал отцу: «Миляуша у нас красавица, мы должны гордиться ею». О своей внешности она прежде особо не задумывалась, а тогда сразу захотелось стать красивой во всем — и в мыслях, и в поступках, и в профессии, как говорил Чехов.
Яблоко от яблони…
В клинике БГМУ, имеющей статус федеральной, делают уникальные операции, здесь высокий уровень диагностики. В отделении неврологии применяют самые современные методы лечения сложных заболеваний, таких как спастическая кривошея, болезни Паркинсона, Альцгеймера, различные нарушения памяти, мигрень, рассеянный склероз, болевые синдромы, последствия инсульта.
Рецепт от бабушки Гульмагиры
Опубликовано: 20.06.17 (10:40) Республика Башкортостан
Статьи рубрики «Ветеран»
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НОВОСТИ
21.06.17 17:49
В Октябрьском жителя Узбекистана за покушение на убийство приговорили к 13 годам колонии строгого режима
|
AHOHC
AHOHC
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58