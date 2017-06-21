Для программы поддержки местных инициатив в этом году конкурсная комиссия отобрала 386 проектов. Список победителей можно увидеть на сайте Института стратегических исследований isirb.ru. Расскажем подробнее, как отбирались проекты, откуда берутся деньги для них и что нужно сделать, чтобы попасть в программу.

Выбраться из болота



Радик Нуриев из деревни Бадряшево Татышлинского района, узнав о программе поддержки местных инициатив, загорелся мыслью очистить деревенский пруд и восстановить родник, откуда сельчане берут воду. Сорокалетний сварщик обеспокоен тем, в каком виде родная деревня достанется сыновьям.

— Уже несколько лет нас беспокоит состояние пруда, — говорит Радик. — Все зарастает, пруд сильно обмелел. Донных отложений набралось с полметра-метр, спуск к реке уже исчез, берега разрушаются. Если не взяться за дело, водоем превратится в болото.



Идею поддержали односельчане. Они решили внести кто по пятьсот, а кто по тыся-

че рублей — набралось 135 тысяч. А местный предприниматель мало того что вложил немалую сумму, так еще и согласился технику для вывоза мусора дать. Местная администрация тоже поддержала почин — выделила 180 тысяч рублей.



Все это обсудили на сельском сходе, и в апреле 2017 года был готов проект под названием «Восстановление пруда, благоустройство источника и улучшение эко-гид-

роландшафта в деревне Бадряшево Татышлинского района».



А сельчане-то оказались инициативнее



Это довольно типичный пример, все так и происходит, подтверждает руководитель Центра изучения гражданских инициатив Института стратегических исследований РБ Эльдар Нуртдинов. Программа поддержки местных инициатив эффективна по нескольким причинам.



— Во-первых, строятся объекты, которые реально нужны населению. При этом люди готовы «голосовать» своим рублем — участие местных жителей является важнейшим фактором для победы в конкурсе проектов, — поясняет он. — Во-вторых, выигрывает бюджет, софинансируя эти проекты. В прошлом году к четырем рублям населения, спонсоров и местного бюджета привлекалось по шесть рублей из республиканского бюджета.



Но самое важное, по мнению ученого, то, что люди, участвующие в программе, привыкают общаться друг с другом и решать многие вопросы своими силами. Учатся привлекать спонсоров для решения местных проблем, жить в диалоге с местной администрацией. Так формируется гражданское самосознание жителей республики. Причем ученые, которые провели почти две тысячи собраний за эти два года, отмечают: в сельской местности люди ради общего дела идут на контакт гораздо легче.



Проходной балл вырос



Отбор проектов для программы в этом году ужесточился из-за увеличения числа участников. С ноября прошлого года по март нынешнего специалисты центра провели почти 900 собраний с жителями городов и районов. Поэтому-то на конкурс в этом году пришло 785 заявок против 666 год назад. Причиной этого члены конкурсной комиссии называют открытость голосования и доступность информации по проектам.



Если в прошлом году проходной балл чуть превышал 50, то нынче заявка от сельских поселений должна набрать более 79,4 балла. Сельская спортплощадка в Белебеевском, щебеночная дорога в Караидельском районах и детская площадка в селе Красный Яр Уфимского района вошли в рейтинг с этим минимальным на нынешний год баллом.



Для городов минимальными стали 64 балла. Ремонт спортплощадки в городе Октябрьском, укладка асфальта на школьной площадке в Межгорье и детская площадка в Стерлитамаке вошли в число победителей с этим итоговым баллом.



Самая необычная инициатива — у стерлитамакцев



Жители многоквартирного дома по улице Коммунистической в Стерлитамаке решили создать интерактивный музей занимательных наук «Очевидное — вероятное». Запланировали приобрести 24 экспоната для стационарной и выездной выставок, наглядный материал, рассчитали транспортные расходы по доставке.



Совет многоквартирного дома таким образом решил пробудить у детей и молодежи интерес к науке и технике.



«Стерлитамак — крупный промышленный город Башкортостана, мы, горожане и жильцы дома, заинтересованы в его развитии и процветании, в том, чтобы на городских и республиканских предприятиях работали выпускники наших школ и вузов. Для этого нужно заинтересовать детей наукой и техникой», — написали они в заявке к проекту.



— Наши дети, подкованные в информационных технологиях, зачастую не знают элементарных законов физики. А интерактивный музей точных наук, которые преподносились бы в занимательной форме, сможет стать площадкой для увлекательных практических и лабораторных опытов и, как результат, в дальнейшем способствовать успешной сдаче ЕГЭ и поступлению в технические вузы, — уверена инициатор проекта, директор центральной библиотечной системы города Альфия Асфандиярова.



Для реализации проекта есть помещение в Центре технической информации — это городская библиотека № 2. Книжный фонд укомплектован преимущественно технической литературой, а творческий коллектив — квалифицированными кадрами, которые разбираются в технических науках, говорят жители инициативного дома.

Три наивных вопроса о программе

Каким проектам отдаётся предпочтение?



Главный критерий победы в конкурсе — участие населения. Причем поддержать можно не только рублем. Если жители согласны потратить несколько выходных дней, чтобы самим потрудиться в общественно важном проекте, это засчитывается как неденежный вклад.



Следующий определяющий фактор — участие жителей в итоговом собрании и освещение в средствах массовой информации. Открытость проектов также значимо влияет на итоговый балл.



Важно найти общий язык с местной администрацией, ведь для участия в программе объект должен находиться в собственности муниципалитета. Кроме того, администрация может вложиться как деньгами, так и техникой. А муниципальные служащие могут помочь оформить всю документацию.



Дополнительными факторами в финальной оценке являются влияние на окружающую среду, создание рабочих мест, необходимость дальнейшего содержания объекта в порядке, возможность его многолетней эксплуатации.



Сколько денег выделяется на инициативы в этом году и откуда они берутся?



По программам инициативного бюджетирования в этом году из бюджета республики будет выделено 550 млн рублей. К ним добавляются деньги населения — от трех — пяти до 15 процентов итоговой суммы, а также средства спонсоров — 5 процентов и местной администрации — от 5 до 15 процентов.



По итогам реализации программы в 2016 году была такая пропорция: 10,5 процента пришлось на средства населения, 7,5 процента — на спонсоров (чаще всего это местные предприниматели), 13 процентов — из муниципального бюджета и 68 процентов софинансировал бюджет республики.



Кто отбирает проекты?



Оператором ППМИ является Центр изучения гражданских инициатив Института стратегических исследований (ИСИ РБ). Ученые ЦИГИ, проанализировав двухлетний опыт, разработали модель взаимодействия в треугольнике «администрация района — администрация сельского поселения — инициативная группа».



Такое рациональное распределение функций облегчает процесс принятия решений, подготовку проектной документации и сметы на всех уровнях.