Австрийская компания Lasselsberger Holding GmbH, затеявшая новый проект, — завод по производству сухих строительных смесей в Абзелиловском районе, столкнулась с трудностями. Причем исходят они от жителей соседнего региона. СМИ пишут, что жители Магнитогорска выступают против строительства завода, «который вплотную подступает к их домам и дачам», и даже написали обращения президенту страны, главе Башкортостана и губернатору Челябинской области.

При этом власти соседнего региона, по информации газеты «Коммерсантъ», намерены переманить инвестора на свою территорию, предложив ему другие площадки для строительства. И в этом случае их совсем не смущает вероятная угроза окружающей среде. Видимо, администрация знает об экологичности проекта больше, чем жители области.



Lasselsberger занимает четвертое место в Европе по производству керамической плитки и строительных смесей. Причем его заводы находятся в европейских городах практически в жилой зоне. Единственный пока российский завод был построен в Уфе. Здесь он находится через дорогу от жилого микрорайона, и это никого не смущает.



В 2005 году владельцы концерна обратились к руководству Башкирии с предложением создать в республике современное производство облицовочной плитки. В 2009 году ему присвоили статус приоритетного инвестпроекта. В том же году пустили первую очередь мощностью пять миллионов квадратных метров плитки в год. В 2013 году заработала вторая очередь, и производство выросло до 9 млн квадратных метров.



Примечательно, что все эти годы многие уфимцы не подозревали, что предприятие выходит на новые мощности, а иные думали: производство так и не заработало. С дороги оно больше напоминает торговый центр: никаких клубов дыма и пара над ним, к чему привыкли люди при виде заводов.



— Наше предприятие построено по тем же технологиям, что и в Европе, они позволяют минимизировать воздействие на природу, практически свести его на нет, — говорит гендиректор завода компании Lasselsberger в Уфе Роман Покровский. — Не побоюсь сказать, наш завод даже через восемь лет после пуска остается одним из самых современных в России. Он отвечает всем жестким экологическим нормам, что периодически и подтверждают проверяющие. За эти годы ни разу не высказывалось существенных замечаний к нашей деятельности, лишь периодически изменяющееся законодательство требовало незначительного совершенствования технологического оборудования.



На предприятии в Уфе трудятся 470 человек. Как пояснили «РБ», текучесть кадров очень низкая. Сами рабочие в беседе с нами отметили: «Здесь держатся за свои места». Если и бывает, что кто-то увольняется, то только по семейным обстоятельствам или при выходе на пенсию.



— Меня лично устраивает здесь все, — говорит наладчик оборудования Алексей Овчинников. — Минусов работы я не вижу, оплата труда достойная.



— Не жалею, что пришел сюда, — делится впечатлениями мастер механического участка Анатолий Лукманов. — Мне есть с чем сравнивать. Если на прежнем месте работы нас за людей не считали, то здесь и полный соцпакет, и уважительное отношение со стороны руководства. Я здесь уже девять лет, и дай бог, до пенсии буду. Начинал еще с монтажа оборудования, когда завод строился, потом на шелкографии трудился слесарем-ремонтником… Руководство заметило мои старания и предложило стать мастером. Мы на заводе — одна семья.



— Наши сотрудники — основной капитал компании, — подтверждает Роман Покровский. — Можно купить оборудование, технологии. Но нельзя купить людей неравнодушных, болеющих за судьбу родного предприятия.



Сварщик Фиргат Гарифуллин работает девять лет. «Тогда офис располагался в вагончике», — вспоминает он. По его словам, его зарплата сродни той, что он получал на северной вахте. «Только теперь мне нет нужды уезжать от семьи», — говорит Фиргат.



Всего этого могут лишиться абзелиловцы, если настойчивые соседи переманят инвестора к себе. Район может потерять проект, обеспечивающий работой с хорошей зарплатой 500 человек, а местный бюджет — солидными поступлениями.



Впрочем, в самой администрации Абзелиловского района настроены оптимистично.

Компетентно

Илшат ТАЖИТДИНОВ,

вице-премьер правительства РБ:

— По поручению главы Башкортостана Рустэма Хамитова в апреле 2017 года мы подписали протокол о намерениях по реализации инвестпроекта по производству сухих и готовых строительных смесей в Абзелиловском районе с учредителем компании Lasselsberger Йозефом Ласселсбергером.



Мы также обсудили перспективы по созданию новых рабочих мест в регионе. В аппарате правительства была создана специальная рабочая группа для сопровождения проекта. Убежден, что реализация подобных начинаний даст мощнейший толчок в реализации комплексной программы социально-экономического развития нашего Зауралья.

— Мы отказались от публичных слушаний в поселке Красная Башкирия, где собирались выделить участок под строительство завода, — пояснил «РБ» замглавы Абзелиловского района Фуат Махиянов. — Объявление об этом уже вышло в «районке». Но вариантов выделения новых участков много. У нас есть участки, где рядом расположены законсервированные железнодорожные ветки. Нужна будет помощь правительства, чтобы договориться об их расконсервировании. Думаю, нам пойдут навстречу.



Эксперты «РБ» утверждают, что реализация инвестпроекта в Абзелиловском районе обладает синергетическим эффектом для всего Башкирского Зауралья. Крупное предприятие с железнодорожной веткой, по их мнению, обязательно «подтянет» к себе и другие экономические проекты.



Оптимизм абзелиловцев разделяет и Го Жан — руководитель проекта «ЛБ Минералс», отвечающий за создание предприятия по производству сухих смесей. В беседе с «РБ» он отметил, что австрийские бизнесмены держат слово, если они его дали. «Господин Ласселсбергер договорился с властями республики строить завод в Башкирии, и от этих договоренностей не собирается отказываться, — говорит Го Жан. — Наша позиция такова: будем строить его здесь, но при этом учитывать интересы местного населения». По его мнению, удаленность площадки будущего завода на 10 километров от месторождения — это не критично. Главное, не удаляться от железной дороги.



На Lasselsberger в Уфе утверждают, что постоянно ведут мониторинг влияния на окружающую среду, а мощные системы фильтрации позволяют поддерживать чистоту воздуха. Технология такая, что задержанные фильтрами частицы вновь направляются в производство плитки — безотходное производство.



Есть здесь и постоянная уборка в цехах, позволяющая поддерживать идеальную чистоту на рабочем месте. Журналисты «РБ» обратили внимание, что в цехах постоянно работают моющие машины, наподобие тех, какие используются в торговых центрах или на крупных вокзалах. На территории завода разбиты клумбы.



— Думаю, некоторые жители нашего микрорайона и не подозревают, что за производство находится через дорогу, — говорит журналистам «РБ» житель поселка Спутник Алексей Сухоруков. — Нас больше беспокоит близость оживленной трассы и шум, от нее исходящий. Кстати, у меня есть датчик радиации, и я не поленился измерить им фон на заводе: никаких отклонений, я спокоен.



— Такая же чистота и на заводах компании по производству сухих смесей и белого цемента, — утверждает Го Жан.— Технологии во многом схожи. Поэтому я удивлен, что возникли опасения относительно экологии. Но мы уважаем мнение местных жителей и будем рассматривать новые площадки под строительство предприятия.

История вопроса



Йозеф Ласселсбергер в 2015 году выступил с предложением по строительству в Башкортостане завода по производству сухих строительных смесей, включающего в себя линии по производству белого цемента и микрокальцита. Это предложение было поддержано правительством региона. В мае глава республики Рустэм Хамитов и Й. Ласселсбергер обсудили вопросы предоставления земельного участка под строительство и варианты решения энергоснабжения. Инвестору были предложены три участка, из которых он выбрал площадку рядом с поселком Красная Башкирия.



Наша справка



По предварительной оценке, общий объем инвестиций составит 200 млн евро. Реализация проекта может дать 500 рабочих мест.



Сейчас белый цемент в России производит лишь одно подмосковное предприятие. Его мощность 65 тысяч тонн в год при потребности российского рынка в 185 тысяч тонн. Остальной объем в страну импортируется.