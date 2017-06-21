или Почему американские сенаторы не могут успокоиться?

Если о происходящем ранее мы говорили как о тревожных звоночках для российской валюты, то события прошедшей недели,мнекажется, делают уместным их сравнение с колокольным звоном.

Речь не о «прямой линии» Владимира Путина или решении Центробанка снизить процентную ставку — новости, сыгравшие главную партию, пришли к нам из США.

Первая, обрушившая российский фондовый рынок, — дополнительные антироссийские санкции, принятые американским Сенатом.

Вторая — подъем Федрезервом ключевой ставки, укрепивший доллар и оказавший тем влияние на сырьевые площадки.

Остановимся подробнее на первой истории, попытавшись разобраться в бурной реакции рынка на нее в прошлый четверг.

Судя по большинству заголовков СМИ, первопричиной того ее стало ужесточение секторальных банковских санкций. Однако это не так: Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк,Внешэномбанк и аффилированные с ними финансовые организации («дочки») едва ли заметят сужение временного периода кредитования «западными» деньгами с 30 дней до 14. Адаптация к ограничениям с доступом к рынку кредитования сказывалась на их работе лишь в первые «санкционные» годы, теперь же, когда большие долги выплачены, а новых госбанки стараются избегать, обходясь собственным капиталом, банковский сектор России устойчив к подобного рода шагам, и рынок прекрасно об этом знает.

Ограничение на кредитование энергетических компаний с 90 дней до 30 хотя и выглядит куда серьезнее, критическим для отрасли также не является.

А вот полное эмбарго на поставку в России технологий для разведки и добычи нефти на арктическом шельфе, сланцевых формациях и глубоководье, ныне действующее в отношении только ряда крупных отечественных компаний, инвесторов может беспокоить.

Но в точности их тревожит пункт законопроекта, позволяющий вводить санкции в отношении любых, отечественных или иностранных, инвесторов, «содействующих приватизации российских активов, если она приносит несправедливые выгоды чиновникам правительства, их родным и знакомым».

Получается, чтобудучи принятым, законопроект коснется всех компаний или физических лиц, имевших неосторожность купить в России нечто из предложенного в ходе приватизации. К примеру, Роснефть, Газпром или Сбербанк, ведь неизвестны параметры, по которым американцы станут определять «справедливость выгод чиновников».

Но если обычному физлицу (к примеру, мне) запрет «на валютные транзакции под юрисдикцией США» или запрет «американских банков выдать кредит» не так важен, как прибыль от владения акциями, то компаниям, тем паче крупным и транснациональным, он в состоянии разрушить весь бизнес.

Ограничения, впрочем, коснутся вложений от 10 млн долларов, и делая ставку не на институциональных инвесторов, а на мелких и средних, государство может рассчитывать на проведение дальнейшей приватизации.

Плюс к вышесказанному, сенаторы предлагают расширить секторальные санкции на железнодорожную и судоходную отрасль, а также ввести практику применения в отношении инвесторов, «способствующих наращиванию потенциала России в сфере строительства трубопроводной инфраструктуры для экспорта энергоносителей».

Что при этом делать нашим европейским партнерам, уже вложившим миллиарды долларов в строительство «Северного потока-2», сенаторы не сообщают.