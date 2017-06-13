В моем представлении Украина всегда была благословенным краем с мягким, теплым климатом, плодородным черноземом, цветущими садами, где жили родные по крови и духу братья-украинцы.

Главное — все остались живы



Я потомок украинских переселенцев. В начале XX столетия мой дед Владимир Лынник, живший под Уманью на Украине, переехал с семьей в Башкирию, купил землю и поселился в деревне Назарьевке, недалеко от села Старокалмашево Чекмагушевского района. Здесь родился мой отец. В 1919 году семья переехала в село Иваненково. Там, как и во многих других селах по реке Чермасан, компактно проживали украинцы. В семье деда было пять дочерей и три сына. Дочь Акулина с мужем Ксенофонтом Петренко и детьми перед началом Великой Отечественной войны выехали на Украину и поселились на хуторе Дубосокоровка, недалеко от Запорожья. Так на украинской земле и поныне существует одна из ветвей нашего рода.



На долю семьи Петренко выпали тяжелые испытания. Не успели обжиться на новом месте, началась война. Дядя Ксенофонт ушел на фронт, а семья вскоре попала под фашистскую оккупацию. Мои двоюродные сестры Мария и Таисия были угнаны в Германию, работали в хозяйстве помещицы. Но семья выжила. Ксенофонт Сидорович был демобилизован по ранению. Мария и Таисия после освобождения в 1945 году вернулись домой.



Первая послевоенная встреча двух семей состоялась в 1947 году в Иваненково. Вплоть до 90-х в нашей семье не было ни одного значимого события или торжества, в которых бы не участвовали родные с Украины. Была одна страна, один народ, общие радости и заботы.



Так пришло освобождение



Мне довелось побывать там трижды. Помню, как во время первой поездки я пытался найти следы когда-то бушевавшей здесь войны. Но за окном вагона мелькали цветущие города и села, добротные красивые дома, крытые черепицей. Только там, где жили родные, я увидел остатки хутора, сожженного фашистами, рядом с которым был построен новый. От братьев и сестер я услышал о страшных годах фашистской оккупации, жестоких боях, о страданиях людей. Отступая, наши войска вместе с беженцами из соседних деревень и хуторов скопились у переправы через Днепр. Налетевшие немецкие самолеты все это превратили в кровавое месиво. Вода в Днепре была красной от крови. Семья Петренко чудом уцелела и вернулась в разрушенную хату. Тетя Акулина со слезами на глазах рассказывала, как с детьми во время наступления наших войск пряталась в погребе. Стены дрожали от взрывов. Забившись в угол, обняв детей, молилась о спасении. «Больше всего,— говорила она, — боялись бандеровцев. Они служили у немцев полицаями и никого не щадили».



Когда все стихло, открылась крышка погреба, все замерли и увидели в просвете голову наклонившегося солдата в пилотке с красной звездочкой. Так пришло освобождение.



Потом были годы восстановления разрушенного войной. Уже тогда, бывая на Украине я воочию убедился, что она была одной из развитых, процветающих республик. Я побывал в одном из красивейших городов Украины Днепропетровске, Запорожье, постоял на плотине Днепрогэса, на станции Синельниково, где жили родственники. Никому тогда даже в голову не могло прийти то, что случится с Украиной в наше время.



Президенты уходят — народ остаётся



Смотрю по телевизору на беснующуюся толпу молодежи, скандирующую «Москаляку на гиляку!», на факельные шествия на улицах украинских городов, похожие на марши фашистов, и не верю своим глазам. Горько думать о том, как национализм и неофашизм помутили разум людей.



Из семерых братьев и сестер на Украине в живых остались двое. Изредка связываемся по телефону. Один из них винит в сложившейся обстановке Россию, которая, по его мнению, «заварила кашу». И его можно понять. Его сын мобилизован в армию и участвует в «антитеррористической» операции. Родители боятся за его жизнь.



Они недовольны мизерными пенсиями и зарплатами, высокими ценами, безработицей — словом, всем, что было у нас в 90-е.



Несмотря на оголтелый национализм и русофобию мы помогаем Украине всем, чем только можем. Башкортостан — пример того, как государство заботится о развитии украинской культуры. Большую работу по ее сохранению и развитию ведет Украинский национально-культурный центр. Во многих школах республики изучается украинский язык.



У нас, россиян и украинцев, общая историческая судьба, столетия совместного проживания, единая культура, вероисповедание. Мы просто обречены жить в мире и дружбе.



В современном мире все быстро меняется. Приходят и уходят президенты и правительства, а народ остается. В Библии есть такие слова: «Все возвращается на круги своя». Придет время, и вновь возродится наша дружба, о которой так вдохновенно писал Николай Гоголь.



село Языково.