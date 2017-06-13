Андрей Звягинцев, возникнув практически ниоткуда, сразу вошел в элиту мирового кинематографа, ошеломив избалованную венецианскую публику фильмом «Возвращение». Российские режиссеры, конечно, и до Звягинцева получали призы на престижных международных фестивалях, но это был тот невероятный случай, когда никому не известный дебютант получает двух «Золотых львов» за первый же фильм.



Последовавшие затем «Изгнание», «Елена», также обласканные наградами всяких степеней, к вящей радости интеллектуальных гурманов убедительно доказали, что Звягинцев не есть «режиссер одного фильма». Его первые ленты критики изобретательно назвали духовным гламуром, третью — уже поосторожнее — российской античностью, четвертая — «Левиафан» — буквально взорвала кинематографическую общественность, заставив даже тех, кто не видел картину, громко высказать свое «фе» или «наконец-то». Ибо стало ясно, что Звягинцев безбоязненно, как, пожалуй, еще никто до него, выставил своего рода зеркало, в которое мы и заглянули — с отвращением и смущенным страхом узнавания.





Когда умирает душа



Казалось, смутить и удивить киноманов уже трудно, а феномен и фирменные фишки режиссера изучены вдоль и поперек: ясно угадывающиеся библейские мотивы, операторская работа, намекающая на некие первозданные — до изгнания из рая Адама и Евы — пейзажи, камера, как писали критики, «влюбленная в каждую каплю дождя на стекле», отстраненность действия от времени, пространства, страны. Хотя того же «Левиафана» упрекали главным образом за непатриотичность и желание режиссера выставить родную державу в неприглядном виде. Вспомним вскользь, что сюжет ленты был навеян историей американского сварщика Марвина Химейера, у которого местный цементный завод пытался отобрать дом.



Однако Звягинцев не почил на лаврах и таки удивил — сначала суровых членов жюри Каннского кинофестиваля, затем немногочисленных отечественных зрителей, не поленившихся найти время и адреса кинотеатров, где лауреату престижного фестиваля было отведено скудное количество сеансов.



Не удержусь от того, чтобы не отметить и феномен российского кинематографа: даже ленивый, шастая по соцсетям, в курсе победоносного шествия ленты «Нелюбовь» по планете. Полюбопытствовать же, что так восхитило забугорного киномана, наш зритель не торопится: на единственном сеансе в маленьком Зеленом зале кинотеатра «Родина» эмоционально вздыхали трепетные старушки, помнящие Чехова, и брутальные бородатые мужики — по виду те же обитатели соцсетей, именно там и выкладывающие свои откровения с претензией на непонятость толпой.



Что остаётся после ненависти



Ясно, что «Нелюбовь», в отличие от «Левиафана», никто не упрекнет в приязни режиссера к неприглядным пейзажам окраин родной страны: действие происходит во вполне комфортабельных интерьерах. Ленту поспешили радостно объявить первым европейским фильмом режиссера, и отчасти это правда — над ним работал интернациональный коллектив. Основа сюжета в общем-то незамысловата, как и во всех фильмах режиссера. Только вот снова и снова, будто с кожей, сдираются с души главных героев тонкие покровы благопристойности, цивилизованности, внешнего приличия, обнажая неприглядную сущность умершей души.



Герои фильма Женя и Борис давно прошли стадию ненависти, взимных упреков, обвинений, припоминания обид и загубленной молодости. Они уже уютно устроились в новой жизни: он нашел помоложе, она — побогаче. Привычно укладываются спать: он — на диванчике в гостиной, она — на широкой кровати, которую язык не повернется назвать супружеской.



В обжитой за двенадцать лет квартирке склизким, тошнотворным облаком висит серая пелена нелюбви. Именно того состояния, о котором писал, помнится, Довлатов: «Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса...». Дело за малым: поделить нехилую квартирку и разобраться с отпрыском их ошибочного союза, затюканным мальчиком, существующим где-то там, за пределами их насущных дел. Впрочем, ни по тому, ни по другому поводу любящие родители не заморачиваются: ребенка должна воспитывать мать, считает Борис, как это и принято. Мама, которая, видимо, еще пребывает в сомнениях, как воспримет чужого ребенка ее новоприобретенный олигарх, тоже проблему из этого не делает: интернат — самое подходящее место, это ж все равно что летний лагерь, привыкнет, а там и армия не за горами.



Все обычно. Как ежедневная дорога на работу. Пока...



Пока Алеша, забытый всеми хрупкий светловолосый мальчик с большими, как озера, глазами, так разительно не похожий на своих родителей, не услышит той самой безразлично сказанной мамой фразы про интернат. И не зайдется в беззвучном — чтобы не получить нагоняй — рыдании. Чтобы на следующий день исчезнуть. Навсегда и без следа.



Диагноз: нелюбовь



Пожалуй, именно тогда начинается самое страшное: поиски сына не обнаруживают признаков беспредельного, как можно было бы предполагать, отчаяния ни у Жени, ни у Бориса. Их блуждания и скитания, вынужденное пребывание в тесном пространстве машины превращаются в прерванное было выяснение отношений. Собственно, нелюбовь становится болезнью, лихорадящей героев ленты. Всех. Попутно заставляющей вспомнить, а кого и мы с вами не хотим впускать в свою жизнь. Бабушка, угадавшая в визите дочери не желание найти беглеца, но ясное намерение спихнуть мальчишку ей, оттяпав попутно квартиру. Дочка Жениного олигарха, длинноногая ухоженная красотка, охотно общающаяся с папой по скайпу. И ни за что, ни за что не желающая возвращаться домой с теплых заморских берегов туда, где по роскошной полутемной квартире неприкаянно бродит ее отец. И даже нежная юная Маша — новая любовь почти разведенного Бориса, сама ждущая ребенка, капризно упрекает возлюбленного в том, что скучает, пока он там рыщет с отрядом спасателей по кустам, заброшенным зданиям.



...А на дворе 2012 год — год очередного апокалипсиса, предсказанного индейцами майя, столь любимый Звягинцевым намек на дела библейские. Когда выживание, а в этом случае благополучное существование вполне успешных людей, сводится лишь к ублажению себя любимых, когда человек забывает, что создан по образу и подобию Божию, — это верный путь к гибели. Если у человека нет силы духа, желания созидать и беречь созданное, он обречен. Это и есть апокалипсис.



И возвращения блудного сына, быть может, лучшего, что было в жизни Бориса и Жени, не случится — ему просто некуда возвращаться. Уже через два года по комнатке Бориса и Маши бегает светловолосый малыш, мешающий счастливому папаше вникать в дела украинские, о которых громко вещает телевизор. По-хозяйски существует в олигарховых апартаментах Женя. Именно он, Антон, совсем вроде неплохой олигарх, произносит приговор: «Нельзя жить в нелюбви». Жить в нелюбви нельзя. Невозможно.



И растворяется в пространстве и времени Алеша, будто и не существовал никогда. Лишь как петля на площади, болтается на скрюченном безлистом дереве пластиковая лента, когда-то закинутая туда мальчиком, петля, которая намертво перехватывает горло зрителя. Так, что дышать уже невозможно.

К слову