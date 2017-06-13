Письмо от жителей дома по улице Олимпийской, 38а в Уфе сначала поразило своей толщиной: в плотном конверте лежал не один десяток листов. Потом — своим содержанием. Ну а напоследок тем, что на каждый факт, упомянутый в послании, имелся подтверждающий документ. И картина вырисовывалась, надо сказать, довольно страшная.

Аварийный барак



«Мы проживаем в ветхом аварийном доме барачного типа 1951 года постройки, — писали жильцы. — Канализация и горячая вода отсутствуют, ни разу не проводился ремонт. Дом был признан аварийным еще в 1993 году, было заключение о его сносе и решение по расселению жильцов. А потом о нас забыли на целых 16 лет. В 2009 году дом включили в адресную программу развития застроенных территорий. Однако потом неизвестным образом он из программы исчез.



На прилегающей к дому территории расположены три выгребные ямы — свалки мусора. Одна из них находится в 12 метрах от нашего дома, ее глубина 4,5 метра. Она постоянно углубляется и расширяется. Здесь постоянно тонут приходящие подкормиться собаки и кошки. В 2011 году в яме едва не погиб девятилетний мальчик. Его, погрузившегося в зловонную жижу по шею, спас житель дома Алексей Осипов. До этого было еще три подобных случая: тонули мужчина из нашей двухэтажки и два бомжа.



Жить рядом с источником зловония и беды становится все трудней. Невозможно вывесить на балкон белье — оно потом пахнет так «ароматно», что пассажиры в автобусах пересаживаются от нас на другие места. В окна квартир рвутся тучи комаров и мух. Блохи закусывают детей до такой степени, что высыпает аллергия. Весной другая беда: вода поднимается почти до пола первого этажа.



В 2016 году было проведено техническое обследование дома, и он снова был признан аварийным. Суд обязал администрацию Уфы определить сроки расселения жильцов. Администрация подала на апелляцию, однако судебная коллегия Верховного суда оставила решение без изменений.



Несмотря на это, мы продолжаем бедствовать в бараке. Неужели закон для чиновников не писан?».



Тропка вдоль стены



На улицу с оптимистичным и не оправдавшим себя названием Олимпийская мы отправились, вооружившись навигатором. Однако при подъезде к месту начались чудеса. Умный прибор указывал, что с центральной магистрали микрорайона — улицы Гвардейской — нужно повернуть направо, но там был грязный съезд, грунтовая дорога и буйные заросли поодаль. Объезжаем квартал с другой стороны, и опять навигатор советует сворачивать. Но там газовая труба, а под ней все та же размытая дождем разъезженная почва. В общем, пришлось бросить машину у магазина на перпендикулярной улице и отправиться на поиски пешком.



Чем дальше мы углублялись внутрь квартала, тем больше становилось не по себе. Кругом были настоящие дебри, из которых время от времени показывались желтые стены двухэтажных бараков, покосившиеся заборы, сараи, ржавые гаражи. На улице не было ни души, что как нельзя лучше дополняло постапокалиптическую картину.



Нужный дом, тот самый 38а, мы нашли, можно сказать, случайно: свернули к мелькнувшему среди деревьев заброшенному зданию, за которым и обнаружилась старая двухэтажка на два подъезда. «Заброшка» как нельзя лучше соответствовала пейзажу: облезлая, без окон и дверей, с наскальной живописью, практически полностью посвященной некой Насте. Соседний дом, хоть и еще живой, выглядел ненамного лучше, разве что надписей на нем не было.



У подъезда нас уже ждал Владимир Жуков, супруга которого и отправила письмо в редакцию от имени жильцов.



— Что же вы на машине-то не подъехали? — сразу же спросил он. — На себе бы испытали, какие у нас дороги. Точнее, их вообще нет. «Скорая помощь» подъехать не может, а ведь у нас полно пенсионеров, ветеран Великой Отечественной живет.



Только тут обращаем внимание, что дороги как таковой во дворе действительно нет — только узенькая тропка у самой стены со следами то ли гравия, то ли былого асфальта. Ну не было у людей в 1950-е годы машин, и с тех пор время словно остановилось. Из элементов благоустройства во дворе наблюдался лишь вбитый в землю самодельный стол, который окружали ободранные кресла из старого набора мягкой мебели, да старая горка.



Упасть в яму



Впрочем, главная достопримечательность дома на Олимпийской располагалась с другой его стороны, у фасада. Туалет типа сортир, в который вынуждены ходить жильцы по причине отсутствия в доме канализации, вонял так, что стоять даже поодаль было невозможно. Рядом с ним красовалась та самая выгребная яма. Одним краем она выходила на проезд перед домом, другим — на тропинку к туалету. При любом неловком движении упасть в яму можно было на раз, а заметить ее в темноте было просто невозможно.



Самое удивительное, что это опасное место даже не было огорожено. То есть вид, что «меры приняты», кто-то сделал: воткнул разношерстные колья, позаимствованные, видимо, из того же мусора, натянул красно-белую ленту. Но последняя вряд ли была способна кого-то защитить и лежала здесь же оборванная.



Сверху выгребная яма была завалена толстым слоем мусора, что и служило ловушкой для бомжей и прочих жертв: наступил — и провалился по шею.



— Мы жаловались в прокуратуру, — рассказывает Владимир Жуков. — Перед проверкой ЖЭУ часть мусора вывезло — здесь его вообще была гора. А все остальное осталось как было.



Тем временем на наши голоса выходит покурить на свой балкон сосед нашего собеседника Владимир Осипов. По стене над его окном тянется к крыше трещина, видная невооруженным глазом.



— Когда я в квартире курю, дым через эту трещину наружу выходит, — делится он. — А еще в этом месте с крыши стекает вода, и обои, сколько ни клей, все равно от стены отстают. Впрочем, и в других местах ведра порой приходится ставить.



Поднимаемся к нему в квартиру и видим все это своими глазами. А заодно замечаем, что некие удобства в доме все-таки есть: на кухне имеется кран с холодной водой.



— Воду провели сами жильцы еще в 1980-е годы, — поясняет Владимир. — Трубы с тех пор проржавели, но ремонтировать их коммунальщики отказываются. Говорят, мол, по проекту водопровода в доме нет, сами сделали — сами и обслуживайте.



Французская канализация



Тем временем во дворе уже собралось несколько человек из соседних домов. Они наперебой начинают заманивать нас к себе. Понимаем, что увидим скорее всего то же самое, но все-таки идем. Дом на Спортивной, 35 — близнец предыдущего, но снаружи выглядит еще хуже. Стекающая по фасаду дождевая вода изрисовала его причудливыми картинами, с балконов, обнажив арматуру, свисают куски былого бетона, рискующие сорваться кому-нибудь на голову. Украшают пейзаж лишь высаженные под окнами тюльпанчики.



Заходим к живущей на первом этаже Людмиле Санниковой, и нас обдает влажным теплом. В коридоре приткнулась детская коляска, а сама двухнедельная Маша сладко спит в кроватке на фоне все тех же трещин и отвалившихся обоев. Этажом выше, у соседки Айгуль, стены украшает черная плесень. Бороться с ней, по словам женщины, бесполезно.



Но — в доме есть канализация! Шамбо жильцы опять же обустроили сами несколько лет назад.



— Нам предложили, и мы не отказались, — поясняет Людмила Санникова. — Все удовольствие, конечно, за наш счет. Каждый год скидываемся на ассенизационную машину, которая откачивает накопившееся из выгребной ямы.



При этом счета за «коммуналку» у жильцов этого квартала такие же, как и в благоустроенных домах. Например, Людмила за свою «двушку» отдает 2,6 тысячи в месяц. Самое интересное, что, по словам жильцов, дом на Спортивной, в отличие от собрата на Олимпийской, даже не признан аварийным.

Рассказ Алексея Осипова:



«30 октября 2011 года в 16.35 я выносил воду после стирки. Увидел, что в середине ямы на матрасе от двуспальной кровати стоит мальчишка лет девяти и вылавливает брошенные кем-то видеодиски. Выйдя во второй раз с ведрами, еще в подъезде услышал громкий крик о помощи. Завернув за угол, увидел, что мальчишка находится по грудь в жиже и медленно погружается в яму. Я бросился к нему. Когда подбежал, он уже погрузился по шею. Я схватил его за плечи и вытащил. С одежды и сапог лилась зловонная жидкость. Я отнес его на дорогу и сказал, чтобы бежал домой. К тому времени на крик сбежались дети и взрослые из соседней двухэтажки. А что было бы, если бы я не подоспел вовремя?».

Комментарий



Пресс-служба администрации Уфы:

— На основании заключения городской межведомственной комиссии от 24 июня 2016 года постановлением главы администрации Уфы (№ 2015 от 27.12.2016) многоквартирный дом по улице Олимпийской, 38а признан аварийным и подлежащим сносу.



Подготовлен проект распоряжения главы администрации Уфы о расселении дома, он находится на согласовании. Расселение планируется провести до 31 декабря 2022 года.

В связи с невозможностью дальнейшего проживания в доме и необходимостью переселения граждан из аварийного жилого фонда во избежание чрезвычайной ситуации в госкомитет республики по строительству и архитектуре направлено письмо (№ 2 от 23.09.2016) об оказании содействия в выделении дополнительных средств и включении дома в перечень аварийных домов, расселяемых по республиканской адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015 — 2018 годы. До настоящего времени ответа не поступило.

Справка



По результатам обследования дома установлено следующее техническое состояние строительных конструкций:

фундаменты — ограниченно работоспособное;

конструкции стен — аварийное;

конструкции перекрытия — аварийное;

конструкции крыши — аварийное.

Жилой дом не пригоден для дальнейшего проживания.



(Из заключения по результатам

технического обследования дома).