Оценить один из шедевров французского композитора Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» уфимские слушатели смогли в 1961 году. В то время, когда «космические корабли бороздили просторы Вселенной», меломаны устремились в другом направлении: в глубины Индийского океана.

Это была одна из самых первых премьер оперы в Советской России, если не считать постановки Ленинградского Народного дома в 1927 году. Только в 1962 году опера была показана двадцать раз. На гастролях спектакль пользовался особым успехом, шел не менее четырех раз. В партии Надира блистал Иван Ивашков. В Барнауле Надиру устроили пятиминутную овацию, а в Тамбове были назначены дополнительные спектакли в дневные часы.



21 и 22 июня страстный любовный треугольник вновь предстанет на сцене театра оперы и балета: пылкие приятели-соперники Зурга и Надир, нежная Лейла, жертвующая свою красоту служению богу, дабы не разлучать закадычных друзей.



Приятной традицией театра стало приглашать на постановки интернациональную команду. Своих талантов нам не занимать, но и узнать, чем дышат в музыкальных мирах других театров тоже не грех. Летняя премьера не стала исключением: режиссер-постановщик спектакля — ростовчанин Павел Сорокин, как и художник по свету Ирина Вторникова, сценограф-постановщик — Эрнст Гейдебрехт (Германия), художник по костюмам — Татьяна Ногинова (Санкт-Петербург), балетмейстер — Алексей Ищук (Москва).

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«Искатели жемчуга» были первой оперой, которую молодому композитору заказал парижский Театр-Лирик, в середине XIX века он был главным театром французской столицы. Бизе сочинял оперу стремительно. Она была написана всего за несколько месяцев.

За две недели до премьеры ни авторы либретто, ни сам композитор никак не могли решить, чем же закончить оперу. Положение неожиданно спас директор театра, который в отчаянии воскликнул: «Да пусть оно все горит огнем!». Эта фраза подсказала идею финала — пожар.

Русская премьера прошла в 1889 году (Петербург, частная антреприза Алексея Картавова).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна НОГИНОВА,

художник по костюмам:

— Я исходила из того, что в опере присутствуют два мира: божественный и земной, материальный. Божественный мир находит воплощение в образе Лейлы, она — как яркое солнце, глядя на которое, людям хочется прищуриться. Поэтому ее костюм украшен золотом, зеркальцами, посылающими солнечные зайчики в зал. Остальные герои оперы — люди, представляющие мир материальный. Для них мы выбрали костюмы бытовые, ровно такие, какие носили жители Суматры, Цейлона в XVIII — XIX веках. То есть выцветшие на солнце, просоленные морем одежды из хлопка.



ДОСЬЕ

Татьяна Ногинова окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства имени Н. К. Черкасова по специальности «художник по костюмам». Работала в Мариинском, Большом, Оренбургском, Красноярском, Норильском драматических театрах, БДТ имени Г. Товстоногова.

Павел СОРОКИН,

режиссер-постановщик:

— С удовольствием взялся за постановку, понимая, что в вашем театре работают очень творческие люди, которые не боятся выбирать произведения, нечасто появляющиеся на российских сценах. Это прекрасная, стопроцентно романтическая история с напряженной драматургией. Поскольку живем мы в динамичном XXI веке, мы постарались более обострить конфликт главных героев. Сама постановка абсолютно классическая по картинке, мы отказались от столь модных ныне 3Д-технологий — это будет настоящая театральная история.



ДОСЬЕ

Павел Сорокин — выпускник Российской академии театрального искусства. С 2012 года — режиссер-постановщик Ростовского музыкального театра. За это время осуществил почти два десятка постановок на большой и камерной сценах театра. Благодаря Сорокину впервые в Ростове были исполнены редко звучащие во всем мире шедевры XX столетия — опера «Маддалена» С. Прокофьева и вокально-симфоническая поэма «Военные письма» В. Гаврилина. По его инициативе Ростовский театр стал первым в мире профессиональным коллективом, осуществившим постановку комической оперы «Женитьба» М. Мусоргского — М. Ипполитова-Иванова. Дважды лауреат Международного конкурса молодых оперных режиссеров «НАНО-ОПЕРА».