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Оценить один из шедевров французского композитора Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» уфимские слушатели смогли в 1961 году. В то время, когда «космические корабли бороздили просторы Вселенной», меломаны устремились в другом направлении: в глубины Индийского океана.
Это была одна из самых первых премьер оперы в Советской России, если не считать постановки Ленинградского Народного дома в 1927 году. Только в 1962 году опера была показана двадцать раз. На гастролях спектакль пользовался особым успехом, шел не менее четырех раз. В партии Надира блистал Иван Ивашков. В Барнауле Надиру устроили пятиминутную овацию, а в Тамбове были назначены дополнительные спектакли в дневные часы.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна НОГИНОВА,
— Я исходила из того, что в опере присутствуют два мира: божественный и земной, материальный. Божественный мир находит воплощение в образе Лейлы, она — как яркое солнце, глядя на которое, людям хочется прищуриться. Поэтому ее костюм украшен золотом, зеркальцами, посылающими солнечные зайчики в зал. Остальные герои оперы — люди, представляющие мир материальный. Для них мы выбрали костюмы бытовые, ровно такие, какие носили жители Суматры, Цейлона в XVIII — XIX веках. То есть выцветшие на солнце, просоленные морем одежды из хлопка.
Татьяна Ногинова окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства имени Н. К. Черкасова по специальности «художник по костюмам». Работала в Мариинском, Большом, Оренбургском, Красноярском, Норильском драматических театрах, БДТ имени Г. Товстоногова.
Павел СОРОКИН,
— С удовольствием взялся за постановку, понимая, что в вашем театре работают очень творческие люди, которые не боятся выбирать произведения, нечасто появляющиеся на российских сценах. Это прекрасная, стопроцентно романтическая история с напряженной драматургией. Поскольку живем мы в динамичном XXI веке, мы постарались более обострить конфликт главных героев. Сама постановка абсолютно классическая по картинке, мы отказались от столь модных ныне 3Д-технологий — это будет настоящая театральная история.
Павел Сорокин — выпускник Российской академии театрального искусства. С 2012 года — режиссер-постановщик Ростовского музыкального театра. За это время осуществил почти два десятка постановок на большой и камерной сценах театра. Благодаря Сорокину впервые в Ростове были исполнены редко звучащие во всем мире шедевры XX столетия — опера «Маддалена» С. Прокофьева и вокально-симфоническая поэма «Военные письма» В. Гаврилина. По его инициативе Ростовский театр стал первым в мире профессиональным коллективом, осуществившим постановку комической оперы «Женитьба» М. Мусоргского — М. Ипполитова-Иванова. Дважды лауреат Международного конкурса молодых оперных режиссеров «НАНО-ОПЕРА».
Опубликовано: 15.06.17 (11:01) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
Оценить один из шедевров французского композитора Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» уфимские слушатели смогли в 1961 году. В то время, когда «космические корабли бороздили просторы Вселенной», меломаны устремились в другом направлении: в глубины Индийского океана.
Это была одна из самых первых премьер оперы в Советской России, если не считать постановки Ленинградского Народного дома в 1927 году. Только в 1962 году опера была показана двадцать раз. На гастролях спектакль пользовался особым успехом, шел не менее четырех раз. В партии Надира блистал Иван Ивашков. В Барнауле Надиру устроили пятиминутную овацию, а в Тамбове были назначены дополнительные спектакли в дневные часы.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна НОГИНОВА,
— Я исходила из того, что в опере присутствуют два мира: божественный и земной, материальный. Божественный мир находит воплощение в образе Лейлы, она — как яркое солнце, глядя на которое, людям хочется прищуриться. Поэтому ее костюм украшен золотом, зеркальцами, посылающими солнечные зайчики в зал. Остальные герои оперы — люди, представляющие мир материальный. Для них мы выбрали костюмы бытовые, ровно такие, какие носили жители Суматры, Цейлона в XVIII — XIX веках. То есть выцветшие на солнце, просоленные морем одежды из хлопка.
Татьяна Ногинова окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства имени Н. К. Черкасова по специальности «художник по костюмам». Работала в Мариинском, Большом, Оренбургском, Красноярском, Норильском драматических театрах, БДТ имени Г. Товстоногова.
Павел СОРОКИН,
— С удовольствием взялся за постановку, понимая, что в вашем театре работают очень творческие люди, которые не боятся выбирать произведения, нечасто появляющиеся на российских сценах. Это прекрасная, стопроцентно романтическая история с напряженной драматургией. Поскольку живем мы в динамичном XXI веке, мы постарались более обострить конфликт главных героев. Сама постановка абсолютно классическая по картинке, мы отказались от столь модных ныне 3Д-технологий — это будет настоящая театральная история.
Павел Сорокин — выпускник Российской академии театрального искусства. С 2012 года — режиссер-постановщик Ростовского музыкального театра. За это время осуществил почти два десятка постановок на большой и камерной сценах театра. Благодаря Сорокину впервые в Ростове были исполнены редко звучащие во всем мире шедевры XX столетия — опера «Маддалена» С. Прокофьева и вокально-симфоническая поэма «Военные письма» В. Гаврилина. По его инициативе Ростовский театр стал первым в мире профессиональным коллективом, осуществившим постановку комической оперы «Женитьба» М. Мусоргского — М. Ипполитова-Иванова. Дважды лауреат Международного конкурса молодых оперных режиссеров «НАНО-ОПЕРА».
Опубликовано: 15.06.17 (11:01) Республика Башкортостан
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AHOHC
AHOHC
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
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прохожий 2017-04-28 12:00:52
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