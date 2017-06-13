Если бы родителей можно было выбирать, я выбрала бы только своего отца, самого дорогого на свете человека — Назипа Галиева из деревни Верхние Услы Стерлитамакского района.





У мёрзлой картошки вкус военного детства



Своего отца он почти не помнит. Когда дед уходил на войну, отцу было неполных четыре года. В семье было двое ребятишек, третий только готовился появиться на свет. Я знаю дедушку по единственной пожелтевшей фотографии, где он перед боем... Похоронен на Украине под Харьковом.



— Едва сходил снег с полей, голод гнал нас с матерью и других сельчан собирать мерзлую картошку, из которой мы пекли лепешки. Обуви не было, ноги мерзли, но очень хотелось есть, — вспоминает папа.



Потом его увезли в деревню Кармаскалы, где была школа. Учеба давалась ему легко, но окончить семилетку не смог — по семейным обстоятельствам пришлось вернуться в Услы.



Отец мог бы стать хорошим учителем. Он никогда не повышал голоса на детей, не делал трагедию из разбитой чашки или сломанной вещи. Даже ругая, не унижал нашего достоинства.



Просто хороший человек



Хороший человек наш папа. Как-то нашел на дороге паспорт и портмоне. Дома попросил бумагу с ручкой: «Попробую написать. Может, отыщется хозяин...». Спустя какое-то время в наш дом постучался незнакомец: «Назип Галиев здесь живет? Я по его письму приехал». Нашелся-таки хозяин! Оказывается, по пути из Стерлитамака в Раевку у него сломалась машина. Пока ремонтировал, обронил паспорт и портмоне. Незнакомец был очень рад находке. А однажды благодаря отцу на безлюдной трассе Стерлитамак — Раевка был спасен его односельчанин, попавший в страшное ДТП. Отец уговорил водителя рейсового автобуса, на котором возвращался из города, повернуть обратно. Весь путь до больницы придерживал раздробленные ноги земляка. Я помню, как мать того парня прибежала к нам домой со слезами на глазах, благодарила за сына...



В Москву за «Москвичом»!



Почти полвека отдал отец животноводству. Сначала работал конюхом, пас коров на ферме, затем перешел на откорм молодняка. Всю душу отдавал делу, добивался высоких привесов. На ферму уходил чуть свет, возвращался поздно. Мы жалели его. Старались как-то поддержать, особенно мама. Дома отца всегда ждал горячий обед, свежая рубашка. Многие не выдерживали, ведь все вручную приходилось делать: вилами чистить помещение, таскать на себе фураж. И мы не раз говорили ему: «Может, перейдешь на другую работу?». А он лишь отмалчивался.



Мы, дети 70-х, хорошо помним, как вся страна жила под лозунгами, выполняла пятилетние планы, продовольственную программу. Вот и колхоз имени Салавата старался перевыполнять принятые обязательства по продаже мяса и молока государству. Мой отец был победителем соцсоревнований, вместе с напарником добивался привеса быков более 1000 граммов в сутки. Это были рекордные цифры.



За ударный труд отец был награжден почетными грамотами, многочисленными ценными подарками, его имя постоянно упоминалось в районной газете, фотография висела на Доске почета. А однажды его пригласили в Москву, на ВДНХ, для вручения почетного диплома и автомобиля «Москвич-412»!



Семь дней, проведенные в столице, остались в его памяти навсегда.



— В гостинице «Россия» со мной жил эстонец Суклес Аго Юревич, — вспоминает папа. — Тоже скотник, из маленького эстонского поселка. У него было много медалей, наших, советских. По-русски почти не говорил. Общались больше с помощью жестов. В конце поездки подружились. Вместе ходили обедать в ресторан. Аго угощал щедро. Как-то за наш столик присели негры. Лица фиолетово-черные, громко о чем-то спорили. Я таких видел впервые, испугался, убежал в свой номер. Аго потом надо мной смеялся. Меня удивляло, что в магазинах было очень много продуктов, в том числе наших, башкирских... Выстояв в длинной очереди, купил фломастеры и цветные карандаши. На прощание попросил Аго выслать нам пылесос, у нас в то время они были в дефиците. И не забыл ведь, через месяц выслал!



Золотой животновод



Что может быть радостнее для человека, чем знать: твой труд ценят, тебя уважают, твой опыт пропагандируют на самой главной выставке страны. Мог ли подумать босоногий мальчишка военной поры, что окажется на различных конференциях, собраниях, торжествах рядом с высокопоставленными людьми государства?



Тебе и нам, твоим детям и внукам, есть чем гордиться. Орден «Знак Почета», четыре серебряных и одна золотая медаль ВДНХ украшают твою грудь. Свои награды и почести ты заслужил честным, самоотверженным трудом. И встречая свою 80-ю весну, передовой животновод колхоза имени Салавата Назип Галимуллович Галиев может смело сказать: он никогда не искал славы. Она сама его нашла.