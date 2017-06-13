Все квартиры — в благоустроенной трехэтажке. Это один их трех многоквартирных домов, которые первыми появились в новом микрорайоне Белорецка Выселки-2. Дальнейшее развитие города металлургов связывают именно с ним.



— Общая застраиваемая площадь микрорайона — более 200 гектаров, планируемого жилья — 185 тысяч квадратных метров. Здесь будут как многоквартирные, так и частные дома, — рассказывает глава администрации района Владислав Миронов.



Здесь же, по его словам, скоро появятся школа, другие социальные и торговые объекты. Детсад «Жемчужинка» на 220 мест с плавательным бассейном появился еще пять лет назад — именно с учетом будущего развития микрорайона. В прошлом году республика выделила 17 млн рублей на капитальный ремонт центрального водопровода, так что решена еще одна злободневная проблема — обеспечение внутриквартальных сетей. Вот и в доме № 3 по улице Шаймуратова, где из 30 квартир половина выделена сиротам, созданы все условия для комфортного проживания: выполнена внутренняя чистовая отделка, установлена сантехника и проведены все необходимые коммуникации. Общая площадь каждой из однокомнатных квартир составляет более 30 квадратных метров.



— Да разве можно выразить все чувства, которые меня переполняют, — не скрывает слез 24-летняя Лилия Искандарова. В трехлетнем возрасте она потеряла отца, а затем и мать, научилась скрывать свои эмоции, а вот в этот торжественный день не удержалась. Говорит, что ей повезло: она попала в семью родной тети, где к ней хорошо относились, любили и до сих пор поддерживают. Девушка с удовольствием показывает квартиру, по ходу рассказывая, где что будет стоять.



— Это самое счастливое лето для меня. Получаю диплом (окончила БГПУ — авт.), выхожу замуж — в августе у нас свадьба. Да еще плюс ко всему квартира, — с лица девушки не сходит счастливая улыбка.



Альберт Абдрахманов, тоже круглый сирота, рано потерял родителей, также воспитывался у родственников. Парень учится в Учалинском колледже культуры и искусств, он кураист, хочет продолжить учебу в институте искусств.



— Знаете, я так рада за этих ребят. Может, конечно, сейчас они еще не до конца осознают, что значит иметь собственное жилье, это придет со временем. Мы это понимаем и поэтому, наверное, радуемся даже больше, чем дети, — говорит опекун Дания Гаврилова, у которой сегодня квартиру получает приемная дочка Дарья, 19-летняя студентка Белорецкого педагогического колледжа. Она немного растеряна, потому что пока не представляет себе самостоятельной жизни. Шесть лет живет с приемными родителями — привыкла, прикипели друг к другу.

Комментарий

Наталья ВАНДЫШЕВА,

начальник отдела опеки и попечительства администрации Белорецкого района:

— В районе насчитывается без малого 23,5 тыс. детей. 395 из них воспитываются в приемных семьях, 49 — в Узянском детском доме и Доме ребенка. В очереди на получение жилья стоят 99 человек. Мы боремся до последнего, чтобы сохранить семьи, ведется большая профилактическая работа, поэтому в последние годы идет тенденция к уменьшению количества социальных сирот.