Башкортостан считают примером стабильного и гармоничного сосуществования различных народов. Это подтвердили результаты социологического опроса населения, который в преддверии празднования Дня России, Дня города Уфы и Дней Салавата Юлаева публикует Центр гуманитарных исследований минкультуры РБ. Его цель — проанализировать отношения между представителями различных этносов и религий в регионе. В опросе принял участие 1201 человек — жители Уфы, других городов и районов республики.

Почти половина респондентов (49%) на вопрос о современном состоянии межнациональных отношений в республике уверенно ответили, что они у нас спокойные, 34% указали, что скорее спокойные и лишь 3% заявили, что ощущают напряженность в отношениях между различными национальностями, а 8% назвали их скорее напряженными. Межнациональные отношения в Башкирии оцениваются ее жителями как более спокойные, чем в целом по России.



Динамика индикатора, характеризующего эту область взаимоотношений в республике, за последний год имела положительный тренд. По сравнению с социсследованием, проведенным в декабре 2015 года, число респондентов, считающих ситуацию в сфере межнациональных отношений в регионе в целом спокойной, увеличилось на 6,4 %.



Они также положительно оценивают динамику изменения межэтнических отношений за последние пять лет. Так, каждый четвертый опрошенный отметил улучшение отношений между народами в республике. Большинство — 63,5% — указали вариант ответа «отношения не изменились», имея в виду именно добрососедские взаимоотношения. Об ухудшении в этой сфере заявили чуть более 10%.



Указавшие на ухудшение состояния этноконфессиональных отношений за последние годы в качестве основных его причин назвали социально-экономические факторы: кризис в экономике, социальную нестабильность, высокий уровень безработицы — 17,3%,социальную несправедливость, неравенство — 11,9%. На втором месте, по мнению опрошенных, факторы, обусловленные искусственной эскалацией ситуации. Это прежде всего раздувание межнациональной розни заинтересованными лицами и группами — 9,7%, деятельность некоторых общественных объединений — 7,3%, информационная политика СМИ (4,5%). Третья причина носит социокультурный характер и связана с личностными особенностями, поведением и характером отдельных индивидов — 8,2%.



Результаты опроса показали, что сегодня не межэтнические отношения сами по себе, а неблагоприятная экономическая конъюнктура, разделение общества на богатых и бедных представляют главную угрозу для развития гармоничных взаимоотношений между людьми, являются источником социальной нестабильности. Однако при определенных условиях эти же причины могут способствовать превращению национальности в фактор конкурентного преимущества и негативно отразиться на межнациональных отношениях даже в самых стабильных регионах страны.



Длительное проживание людей разных национальностей в республике, их активное межэтническое взаимодействие обусловило то, что многие с большим интересом относятся к культуре, традициям, обычаям других народов. Более того, отличаются толерантным отношением к многонациональности региона, а совместное проживание в республике разных народов воспринимается ими как естественное состояние, как историческая данность и как ресурс для успешного развития.



Результаты исследования показали, что терпимыми по отношению к представителям других национальностей считают себя более 80% опрошенных.



В тоже время, несмотря на декларируемую толерантность, некоторая часть населения готова поддержать ужесточение миграционной политики по отношению к некоторым национальностям. И здесь кроются некоторые проблемы. По результатам опроса треть респондентов относится к мигрантам положительно, примерно столько же — отрицательно. Каждый пятый респондент не смог однозначно оценить свое отношение и выбрал вариант ответа «не положительно и не отрицательно». При этом жители республики старшего возраста (36,4%) в большинстве были настроены по отношению к мигрантам более отрицательно, чем представители молодого поколения (22,2%). Ответы респондентов отличались не только в зависимости от возраста, но и от уровня образования. В частности, более доброжелательно к мигрантам настроены люди с высшим образованием (39,4%). Несмотря на это, большая часть респондентов (около 40%) полагает, что приток рабочей силы из ближнего и дальнего зарубежья оказывает негативное воздействие на состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. Также участники социологического опроса считают, что мигранты являются одной из причин роста безработицы (44,3%), криминализации общества (22,2%) и ухудшения условий труда (21,8%). 29,2% респондентов уверены, что иностранная рабочая сила вытесняет местное население из ряда отраслей, способствует изменению национального состава населения (16,8%) и распространению социальных заболеваний (16,8%).



Несмотря на определенные точки напряжения, общая ситуация в межнациональной и межконфессиональной сфере Республики Башкортостан остается спокойной.



Оценивая отношения между людьми разных национальностей, жители Башкирии в целом удовлетворены сложившейся в регионе ситуацией. Можно также утверждать, что большинство населения фактически не сталкивается в своей повседневной жизни с проблемами межнационального характера. Такая стабильность восприятия является дополнительным индикатором отсутствия в этой сфере напряженности.





Кстати



В ходе исследования опрошено 44,4% мужчин, 55,6% женщин.