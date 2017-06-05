«В каждом, кто выйдет на сцену после меня, будет жить частичка меня» — эти слова Рудольфа Нуреева стали началом гала-концерта и — завершением XXI Международного фестиваля балетного искусства. Пожалуй, одного из самых запоминающихся творческих форумов за всю историю фестиваля.

Двадцать первый — это обновленная версия «Лебединого озера» башкирской сцены — балета «Журавлиная песнь». Это открытие памятника великой Зайтуне Насретдиновой, в 32 года ставшей народной артисткой СССР. Это дважды лауреат «Золотой маски» екатеринбургский спектакль «Ромео и Джульетта» (одной из «Масок» постановка обязана выпускнику нашего колледжа Игорю Булыцину). Это приглашение большого числа балетных критиков, в том числе из-за рубежа. А еще — фееричный гала-концерт, программа которого была составлена так, чтобы потрафить вкусам как сторонников вечной классики, так и тех, «кто любит поострее». Впервые в современных номерах ставку делали не на приезжих артистов, а на своих — и не прогадали. Изюминкой гала-концерта были пять (!) мировых премьер, что, несомненно, стало своеобразным рекордом Нуреевского фестиваля.



Двадцать первый — это еще и прискорбное разочарование. Для тех, кто не смог попасть на все или хотя бы часть спектаклей форума. По словам зрителей, уже за два месяца до его начала афиши перечеркнула досадная желтая ленточка с надписью, радующей, наверное, только артистов: «Билеты проданы».



Однако любителям классического искусства не стоит далеко убирать парадные одежды и спешить прощаться с оперным до осени: под занавес сезона их ждет долгожданная премьера, опера «Искатели жемчуга», к слову, впервые когда-то поставленная именно в Уфе.



Впрочем, приоткроем с разрешения коллектива театра тайны предстоящего юбилейного 80-го сезона: осенью на сцене расцветет «Аленький цветочек», балет, поставленный на грант главы региона, а новогодним подарком станет давно исчезнувшая из репертуара театра опера «Царская невеста».

Прямая речь

Ильмар АЛЬМУХАМЕТОВ,

директор театра оперы и балета:

— Фестиваль завершен, и можно уже делать какие-то выводы. Мне как менеджеру, наверное, стоит подумать над тем, чтобы расширить к следующему форуму палитру названий, звезд. Хотя репертуар нынешнего фестиваля был ограничен темой посвящения Юрию Григоровичу. Гала-концерт планируем проводить дважды — по просьбе зрителей. Думается, нужно более тщательно продумывать политику взаимоотношений со зрителем, организовывать акции. Мы уже работаем над следующим форумом, но это пока секрет. Скажу одно: будет интересно.

Ангелина КАРПОВА,

солистка Большого театра, исполнительница главной роли в балете «Корсар»:

— Несмотря на то, что выступала на чужой сцене, меньшей, конечно, по размеру, танцевать было комфортно. Очень помогали ваши ребята, поддерживали, подсказывали. Кстати, у вас очень удобное покрытие сцены, нежесткое, нескользкое. Сам театр очень красив, я рада тому, что у нас проводятся такие фестивали — с прекрасной организацией, радушно принимающей публикой.

Леонора КУВАТОВА,

главный балетмейстер театра:

— Каждый фестиваль имеет свое лицо, и этот не исключение. А главным для подобных форумов является внимание к искусству танца. Был такой случай: мы с хореографическим колледжем выезжали в Белебей. После спектакля сидевший в зале православный батюшка вышел на сцену и сказал: «Вы делаете большое дело, вы воспитываете молодежь на хорошей музыке, на эстетике, классике».

Александр КУЗЬМЕНКО,

народный артист РБ:

— Самые важные для меня моменты, которые я смог «ухватить», — это прежде всего то, что он открылся визитной карточкой башкирской хореографии — легендарной «Журавлиной песнью», очень нуждавшейся в обновлении. Замечательно, что в рамках форума был открыт памятник Зайтуне Насретдиновой. И поработали над ним, уже понятно, люди неравнодушные, понимающие, профессиональные.



Следующее — это современный балет «Ромео и Джульетта». Ощущение удивительное. Он вызвал неоднозначные отклики, но это и хорошо. Мне, как артисту драматическому, он очень понравился. Не нужно даже читать либретто человеку, не знакомому с Шекспиром, — все ясно и так. И вдвойне приятно то, что получивший «Маску» Игорь Булыцин — наш выпускник. Это лишний раз напоминает о том, как хороша наша школа. Я согласен с теми, кто говорит, какие интересные дела творятся в Екатеринбурге. Но когда видишь наших ребят на сцене, понятно, насколько сильны наша выучка, традиции. Есть ли они в Екатеринбурге? Труппа там сборная, и большая часть, к слову, из Уфы. В этом есть свои плюсы, но, думаю, и минусы.