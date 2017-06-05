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Экс-наставник уфимцев Борис Гребенников покинул команду, что называется, по-английски. Возможно, на это повлияло то, что французский подданный с советским прошлым не выполнил задачу на сезон: не попал в «финал шести». Новость о том, что тренерский мостик башкирского клуба теперь пуст, особо нигде не афишировалась. Тем временем отработавший два года в Уфе Гребенников, всегда идущий на контакт с прессой, вернулся на свою вторую родину. Сейчас он активен в социальных сетях, выкладывая фото своего летнего отдыха, а также успехов сына — лидера сборной Франции Жени Гребенникова.
Перевернув очередную страницу истории, уфимский клуб не стал затягивать с назначением нового наставника. Им опять стал иностранец, которых в «Урале» за последние десять лет было уже несколько: от амбициозного Зорана Гайча до пока самого успешного тренера-легионера в Уфе Анджиолино Фригони; от сбежавшего из Башкирии, испугавшись финансовых трудностей, Флавио Гулинелли до того же Гребенникова. И вот теперь — Даниэле Баньоли.
Прямая речь
главный тренер ВК «Урал»:
— Приглашение в Уфу для меня большой вызов, потому что предстоит работать с молодыми игроками и с командой, у которой большие планы. Я трудился в России, имеющей богатые традиции в волейболе, четыре года и знаю многих игроков. Необходимо сохранить все лучшее и постараться привнести некоторые новшества, которые есть в других странах. Моя цель сейчас — подтянуть русский язык. Что касается состава, то мы будем исходить из рынка. Для нас очень важно иметь поддержку правительства республики. Благодаря ей мы будем достигать хороших результатов.
Опубликовано: 09.06.17 (09:57) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Спорт
Экс-наставник уфимцев Борис Гребенников покинул команду, что называется, по-английски. Возможно, на это повлияло то, что французский подданный с советским прошлым не выполнил задачу на сезон: не попал в «финал шести». Новость о том, что тренерский мостик башкирского клуба теперь пуст, особо нигде не афишировалась. Тем временем отработавший два года в Уфе Гребенников, всегда идущий на контакт с прессой, вернулся на свою вторую родину. Сейчас он активен в социальных сетях, выкладывая фото своего летнего отдыха, а также успехов сына — лидера сборной Франции Жени Гребенникова.
Перевернув очередную страницу истории, уфимский клуб не стал затягивать с назначением нового наставника. Им опять стал иностранец, которых в «Урале» за последние десять лет было уже несколько: от амбициозного Зорана Гайча до пока самого успешного тренера-легионера в Уфе Анджиолино Фригони; от сбежавшего из Башкирии, испугавшись финансовых трудностей, Флавио Гулинелли до того же Гребенникова. И вот теперь — Даниэле Баньоли.
Прямая речь
главный тренер ВК «Урал»:
— Приглашение в Уфу для меня большой вызов, потому что предстоит работать с молодыми игроками и с командой, у которой большие планы. Я трудился в России, имеющей богатые традиции в волейболе, четыре года и знаю многих игроков. Необходимо сохранить все лучшее и постараться привнести некоторые новшества, которые есть в других странах. Моя цель сейчас — подтянуть русский язык. Что касается состава, то мы будем исходить из рынка. Для нас очень важно иметь поддержку правительства республики. Благодаря ей мы будем достигать хороших результатов.
Опубликовано: 09.06.17 (09:57) Республика Башкортостан
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09.06.17 12:20
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|
AHOHC
AHOHC
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
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