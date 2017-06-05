#Башкирия-Cоциум - Караидельские хроники
НОВОСТИ
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09.06.17 14:58
Ценам на бензин в Башкирии еще есть куда расти. А на дизтопливо – уже некуда
09.06.17 13:35
В Башкирии завершился основной период государственной итоговой аттестации
09.06.17 12:46
Судебные приставы республики подвели итоги работы за пять месяцев этого года
09.06.17 12:33
В Чекмагушевском районе ребенок пострадал, упав в яму
09.06.17 12:28
В Чишминском районе будут судить водителя, сбившего трёх пешеходов
09.06.17 12:20
В Башкирии прокуратура обязала теплоснабжающее предприятие рассчитаться с долгами по зарплате
09.06.17 12:12
Болельщики «Салавата Юлаева» сыграют в футбол
09.06.17 11:58
Житель Уфы поджог комнату в коммунальной квартире
09.06.17 11:49
В Башкирии космос поставят на службу народному хозяйству
09.06.17 11:38
В Уфе злоумышленник обокрал квартиру знакомого за три литра водки
09.06.17 11:24
В центре Уфы сгорело двухэтажное здание
09.06.17 11:17
Ford отзывает 240 моделей Explorer
09.06.17 11:14
На улице Кувыкина в Уфе провалился грунт
09.06.17 11:05
В Уфе задержан водитель маршрутки без прав
09.06.17 10:54
В Башкирии водитель «семёрки» разбился в ДТП с «Калиной»
09.06.17 10:31
«Чистая Сакмара» продолжает свой путь
08.06.17 16:54
В Уфе стройфирма не платила зарплату, имея на счетах 10 миллионов рублей
08.06.17 16:46
После вмешательства прокуратуры водоканал погасил задолженность по зарплате
08.06.17 16:37
Белоречанин осужден за незаконный сбыт огнестрельного оружия
08.06.17 16:20
Рустэм Хамитов встретился с официальной делегацией Саксонии
08.06.17 16:19
На всероссийском чемпионате по пахоте будут участвовать пять механизаторов из республики
08.06.17 16:08
«Уфаоргсинтез» увеличил производство азота
08.06.17 16:06
В Ишимбае наказали конкурсного управляющего машзавода
08.06.17 15:29
В Нефтекамске осужден водитель-пьяница
08.06.17 15:26
Грабители, избившие пенсионерку в Башкирии, получили сроки
08.06.17 15:25
В Башкирии расширят сеть центров консультирования по регистрации недвижимости в электронном виде
08.06.17 15:17
В Уфимском районе сельчане зверски убили собаку
08.06.17 15:14
Жителей Башкирии приглашают оценить работу муниципалитетов
08.06.17 14:57
Житель Башкирии осуждён за продажу нелицензионных программ
08.06.17 14:48
В Уфе в День города пройдет сабантуй
08.06.17 14:47
Болельщики назвали лучшего игрока ФК «Уфа»
08.06.17 14:27
В Уфе установили скульптуру лыжника
08.06.17 14:25
В Башкирии коммунальщики незаконно сбрасывали сточные воды в реку
08.06.17 14:13
В Уфе перед судом предстанет главный инженер ЖЭУ
08.06.17 13:30
В Башкирии учебно-методическому центру малой авиации запретили перевозить пассажиров
08.06.17 13:09
В Башкирии будет создана НКО похоронного дела
08.06.17 12:03
Уфимка стала жертвой мошенников при покупке фотоаппарата
08.06.17 11:58
Бывший вице-мэр Уфы Владислав Никитин осужден на 3,5 года за махинации с землей
08.06.17 11:56
В Башкирии подскочили цены на картофель и овощи
08.06.17 11:49
В Салаватском районе директор рынка уволен за создание фирмы
08.06.17 11:36
В Башкирии иномарка загорелась после столкновения с гаражом
08.06.17 11:02
Башкирии отдадут детский санаторий в Крыму
08.06.17 10:54
Гендиректором гостелерадиокомпании «Башкортостан» стал Рустам Зарафутдинов
08.06.17 10:22
Уфимский Центр спортподготовки уже определяется с направлениями своей работы
08.06.17 09:02
Защитник Константин Корнеев покинул "Салават Юлаев"
07.06.17 16:43
В Салавате ребенку-инвалиду отказали в бесплатных медицинских средствах
07.06.17 16:43
В Илишевском районе за два года благоустроили 50 родников
07.06.17 16:00
В Башкирии осталось посеять гречиху и кукурузу
07.06.17 15:49
В Башкирии наградили победителей конкурса «Лучший многоквартирный дом»
07.06.17 15:39
В Уфе установили ветряную мельницу
07.06.17 15:38
В Уфе объявлен конкурс на лучшие балкон и клумбу
07.06.17 15:23
В Башкирии с начала года 729 алиментщиков стали фигурантами уголовных дел
07.06.17 15:21
На первенстве РБ по греко-римской борьбе сильнее всех оказались белоречане
07.06.17 14:50
Уфимец пришел к знакомому и обворовал его
07.06.17 14:50
Прокуратура Краснокамского района добилась блокировки наркосайтов
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