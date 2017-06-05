С трудом верится, что эти вполне профессиональные работы, способные украсить любую экспозицию, сделаны хоть и выпускниками, но все же детьми. Выставка в столичной галерее «Ижад» собрала дипломные работы учащихся Уфимского художественно-гуманитарного колледжа. Здесь есть на что посмотреть. А старшеклассникам еще и задуматься о выборе будущей профессии.

От тату до стрит-арта



В залах — работы на любой вкус: от живописных полотен и чудесных сувениров из дерева до расписной мебели, посуды и авторской одежды в единичном экземпляре. А какие украшения!



На открытие экспозиции, которую готовили вместе, собрался весь коллектив, включая выпускников прошлых лет — авторов выставленных работ. Дима Жарков, например, окончил колледж четыре года назад. В школе становиться художником не собирался. Рисовал для себя, дома. А когда узнал, что можно научиться расписывать ткани, отдал документы в колледж. Да так увлекся, что, получив среднее специальное образование, не смог остановиться. Поступил на художественно-графический факультет Башгоспедуниверситета, третий курс которого вот-вот окончит.



Анастасия Михайлова, напротив, живописью занималась всю жизнь. После девятого класса вдруг захотела убежать из школы куда глаза глядят. А глядели они, конечно же, в творческом направлении. В этом смысле колледж, о котором Насте рассказали друзья, был идеальным вариантом: реализовывайся, сколько душе угодно, и одновременно среднее образование получай. К тому же ездить далеко не надо: он находится в Черниковке, где живет Настя.



— Я защищала сразу две дипломные работы: лаковую миниатюру и роспись по дереву, а уже после колледжа окончила худграф, — рассказала девушка. — С таким багажом светила прямая дорога на «Агидель». Но, если честно, идти туда мне не хотелось. Друзья неожиданно посоветовали заняться тату. Я подумала: а почему нет? Сейчас работаю в одном из салонов в центре города. Поначалу было непросто: машинка тяжелая, сделанный на теле рисунок не сотрешь и не исправишь. Понемногу привыкла, и сейчас мне нравится все. И общение с разными людьми — татуировкой ведь интересуется не только молодежь, но и люди в возрасте. И творческий подход: рисунки клиенты выбирают самые разные — от цветов до черепов.



А вот Артуру Лукьянову колледж, куда он целенаправленно пришел после общеобразовательной и художественной школ, а также курсов дизайна, дал не только образование, но и работу. Отучившись в колледже и вузе, решил посвятить себя преподавательской деятельности. С прошлого года трудится в колледже. А в оставшееся время чувствует себя свободным художником. Не ограниченным ни живописными темами, ни жанрами, ни даже пространством.



— Несколько лет назад вместе с друзьями украсили многоэтажку в Сипайлово портретом Юрия Гагарина, — вспоминает Артур. — Десять дней висели в фасадной строительной люльке и работали до изнеможения — с десяти утра до ночи. И под дождем приходилось мокнуть. Извели уйму краски. Но оно того стоило: довольны остались и жители микрорайона, и мы. В прошлом году провел в Уфе два фестиваля граффити. В результате на скучных гаражах по улице Энгельса ожили сюжеты из сказок и мультиков. А бетонные ограждения в одном из дворов в районе школы МВД превратились из затрапезных в яркие и привлекательные. Жильцы близлежащих домов были просто счастливы, принимая нашу работу.



Мастеру зритель нужен



В советское время это учебное заведение было филиалом строительного ПТУ и готовило кадры исключительно для предприятия башкирских художественных промыслов «Агидель». Позже оно получило самостоятельность и заметно расширило перечень специальностей. Каждый год здешние выпускники в качестве дипломного проекта делают творческую работу: рисуют и расписывают, режут и пилят, оформляют и украшают. Представляете, сколько таких вот с особой любовью и старанием изготовленных вещей скопилось за прошедшие годы. Хранились в одной из комнат и, лишенные зрительского внимания и оценки, покрывались слоем пыли. Мысли о выставке, конечно, были, но нужна была серьезная площадка. Нашлась она не сразу.



— Огромная благодарность министерству культуры и Башкирскому государственному музею имени Нестерова, филиалом которого является выставочный зал «Ижад», что помогли нам решить главный вопрос — с размещением, — говорит директор Альфир Гайсин. — Это первая серьезная экспозиция наших учащихся. Надеюсь, не последняя.



Творчество на потоке



Если кто-то думает, что в колледж поступает исключительно талантливая молодежь, глубоко заблуждается.



— Ребята приходят разные, есть среди них и неблагополучные, и не верящие в себя, и даже не умеющие рисовать, — говорит замдиректора Алла Ефремова. — Но наши преподаватели кого угодно научат. Ведь таланта для этого требуется всего один процент, а все остальное берется трудом. Через несколько месяцев даже мамы и папы, увидев на родительском собрании работы детей, по-другому начинают смотреть на своих чад — с уважением и надеждой. Мы единственные в республике готовим ювелиров, специалистов по лаковой миниатюре и росписи по дереву. И по возрасту — никаких ограничений. Принимаем как школьников после девятого и одиннадцатого классов, так и взрослых людей с образованием, в том числе и с высшим. Вплоть до пенсионеров, которых особенно интересует ландшафтный дизайн. Они ведь все садоводы и огородники.



Дорога сюда не заказана тем, кого называют «особенными детьми». Ежегодно по специальности «роспись по батику» выпускают группу слабослышащих и глухих ребят.

Украшение? Оберег!



Выпускает колледж и, что называется, штучный товар — ювелиров, которые могут изготавливать по-настоящему эксклюзивные украшения высокого качества, грамотно ремонтировать, продавать и оценивать изделия. Для этого они изучают 3D-моделирование, современные техники работы с металлом и камнями, орнаменты, народные узоры и многое другое.



— Ювелирные изделия используются исключительно в качестве украшений, а ведь изначально они задумывались как обереги, — замечает преподаватель Ландыш Ахунова. — Башкирская женщина, которой жених дарил огромное количество серебряных украшений, надевала их всегда, даже когда шла корову доить. Так она защищала от злых духов и себя, и животное, и молоко, чтобы дольше не скисало. В старину, когда приближалась башкирка, окружающие сначала слышали звон ее тяжелых монист и других украшений, а уж потом лицезрели их хозяйку. И, кстати, лучшими мастерами-ювелирами тогда были именно женщины с их ловкими руками и тонкими пальчиками.



Возможно, зов далеких предков до сих пор привлекает сюда молодежь. В этом году, например, защищалась группа из 12 ювелиров. И все девчонки.



КСТАТИ

Выставка работ выпускников Уфимского художественно-гуманитарного колледжа продлится до 11 июня.