Родители давно бьют тревогу: современные дети проводят в интернете слишком много времени в ущерб другим занятиям. Но интернет-зависимость — это цветочки по сравнению с новыми опасностями киберпространства. Выискивающие жертв в соцсетях «группы смерти», экстремисты, педофилы… И этим список не исчерпывается. Очевидно, что совсем запретить интернет для подростков не получится. Придется минимизировать риски. Как это сделать, разъясняли специалисты.

Половина друзей — незнакомцы



Константин Игнатьев, эксперт по детской интернет-безопасности «Лаборатории Касперского», начал свой рассказ с пугающей статистики:



— В Башкирии в социальных сетях проводят время 78 процентов детей. Это больше, чем в среднем по России. Школьники активно общаются в виртуальном пространстве, заводят друзей. Но, увы, наш опрос показал, что примерно половину этих друзей они никогда в реальной жизни не видели.



Пристающий на улице великовозрастный незнакомец насторожит практически любого подростка. Но если тот же самый человек, прикинувшись ровесником, заведет беседу в соцсети, демонстрируя симпатию, понимание и поддержку, — у него неплохие шансы попасть в друзья. Такой процесс виртуального «приручения» ребенка для использования его в своих целях называется грумингом. Дальше злоумышленник может выманивать личные сведения, соблазнять, склонять к противоправным действиям, заманивать в секты и экстремистские организации… А однажды ребенок согласится пойти на встречу с таким «другом». Ничем хорошим дело не кончится.



Впрочем, пострадать в интернете можно не только от действий взрослых, рассказал эксперт. С кибербуллингом — травлей в соцсетях — сталкивалось 58 процентов опрошенных школьников. Конечно, травля сверстниками существовала всегда. Но если раньше она, как правило, обрывалась, как только жертва исчезала из поля зрения обидчиков, то сегодня доставать человека издевками, оскорблениями и угрозами можно и дома, и ночью, и по выходным. Нетрудно представить, до чего может довести ребенка такая круглосуточная травля.



Не хвастай в сети



А порой подростки по неопытности и сами провоцируют злоумышленников. Овершеринг — так называется необдуманное размещение излишней информации о себе. Дети этим грешат особенно часто: хвастаются в соцсетях дорогими подарками, демонстрируют обстановку квартиры, сообщают, где их сейчас можно найти, и даже публикуют свой домашний адрес и номер телефона. Между тем небезопасно «светить» даже номер школы: при желании по фотографии злоумышленник сможет выследить ребенка на школьном дворе после уроков.



Может привести к большим неприятностям и такое модное явление в подростковой среде, как секстинг: влюбленная юная парочка шлет друг другу свои пикантные фотоснимки. А назавтра они разругались, и вот уже мальчик выкладывает эти фото на всеобщее обозрение. Или они попадают в чужие руки и становятся предметом шантажа.



Что касается подростковых групп в соцсетях — среди них не так уж много суицидальных, но зато полным-полно склоняющих к явно нездоровому образу жизни, рекламирующих «вписки» с алкоголем и сексом, продажу наркотиков. Среди девочек популярны группы, пропагандирующие анорексию как верный путь к красоте. Их девиз: «Хорошие девочки не едят».



Доверять и проверять



— А самое печальное, что немногие из детей, попав в сложную ситуацию, готовы обратиться за помощью к родителям, — подытоживает рассказ о сетевых опасностях Игнатьев. — Среди жертв кибербуллига таких лишь 17 процентов. На лекциях по интернет-безопасности я всегда говорю подросткам о необходимости доверять свои проблемы родителям. В ответ — скептические взгляды…



Отсутствие доверительных отношений в семье, ответственного и заботливого отношения к детям — вот основные причины, по которым юные пользователи соцсетей попадают в опасные истории, уверена уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова.



Но чтобы уберечь детей от опасностей виртуального мира, сегодня мало быть любящим и понимающим родителем, нужно быть еще и грамотным. Именно на ликвидацию интернет-безграмотности и на технические средства родительского контроля делает ставку эксперт Константин Игнатьев. Их компания проводит занятия для детей и родителей в Москве и Санкт-Петербурге, но пока это капля в море.



— В школе на уроках ОБЖ подробно рассказывают, как защититься от ядерного взрыва, как скрыться от извержения вулкана, — говорит Игнатьев. — Мы предлагаем на этих уроках давать школьникам гораздо более актуальные знания — о безопасности онлайн.



В республике уже разработаны интерактивные уроки медиабезопасности для средних и старших классов. Дело за малым: включить их в учебную программу. А у «Лаборатории Касперского» есть техническое решение: программа родительского контроля, которая может мониторить всю интернет-активность ребенка, не пускать его на опасные сайты, сообщать родителям, в какие группы он вступил и с кем общается. Но пока широкое распространение подобных продуктов — это реалии не сегодняшнего, а завтрашнего дня.



Всё устроится?



— Я бы не питала иллюзий, что через какие-то курсы можно сделать всех родителей грамотными, — председатель комитета Госсобрания по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Эльвира Аиткулова настроена менее оптимистично. — Конечно, среди них есть молодые и активные — их и учить не надо. Но старшее поколение часто далеко от проблем интернета и уверено, что если ребенок тихо сидит за компьютером, а не шляется где-то до ночи, то и беспокоиться не о чем. Тут придется делать ставку на работу с детьми.



В прокуратуре и МВД нет специальных штатов, занимающихся кибербезопасностью, не хватает нужных специалистов, говорит Аиткулова. Она не сомневается, что законодательство в этой области надо ужесточить. Ведь в реальной жизни ограничения есть, и они работают: детям не продают спиртное и сигареты, им запрещено гулять без сопровождения взрослых после десяти вечера. Точно так же необходимо и регулирование интернет-пространства.



Что же делать родителям, которые обнаружили, что их ребенок попал в сложную ситуацию в сети?



— Можно обратиться в полицию, — отвечает Милана Скоробогатова. — У них уже есть отработанные алгоритмы для таких случаев. Есть еще круглосуточные телефоны доверия, там операторы тоже четко знают, что делать. Ребенку они помогут снять эмоциональное напряжение и уговорят довериться кому-то из взрослых. Взрослому посоветуют, где найти психологический центр нужной направленности.



А Игнатьев советует воспользоваться линией помощи «Дети онлайн»: там можно получить онлайн-консультации детских психологов именно в сфере защиты от интернет-опасностей.



— Интернет — явление свершившееся, нужно просто научиться пользоваться им с умом, — подытожил он. — Ведь если мы знаем правила безопасности в городе, не доверяем незнакомцам, не гуляем ночью по подворотням, то с вероятностью 99 процентов ничего страшного с нами не случится. Точно так же в интернете.

РЕКОМЕНДАЦИИ «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО»

Как узнать, что у ребёнка что-то случилось в соцсетях

резкие перемены настроения без видимых причин;

изменение стиля использования цифрового устройства и соцсетей (например, ребенок стал просыпаться ночью, чтобы выйти в интернет);

резкое увеличение или уменьшение числа «друзей» в соцсети;

появление «друзей» с большой разницей в возрасте;

оскорбительные изображения и сообщения на странице ребенка;

удаление ребенком своей страницы в социальных сетях.

Советы по безопасности родителям

обращайте внимание на то, чем занимается ребенок в интернете;

будьте в курсе новинок в цифровом мире;

используйте специальные технологии родительского контроля;

создавайте отдельные учетные записи на компьютере для каждого члена семьи;

защищайте все устройства, будь то персональный компьютер, смартфон или планшет;

обучайте ребенка правилам безопасности в сети;

используйте те же социальные сети, что и ваш ребенок.

Телефоны доверия для детей и взрослых:

8-800-21-22

федеральный номер

8-800-71-83 республиканский номер