В транспорте карманники действуют в основном в часы пик — с 8 до 9 утра и вечером после 16. Настоящим подарком судьбы у них считается расстегнутая сумка...

В транспорте карманники действуют в основном в часы пик — с 8 до 9 утра и вечером после 16. Настоящим подарком судьбы у них считается расстегнутая сумка...

«Щипачи» стали чаще выходить в народ, совершая карманные кражи. Масла в огонь подливают безработица и экономический кризис, плодя армию воровской братии. Так было во все времена, и советские — не исключение, хотя мы чаще вспоминаем лихие 90-е. Говорят, они возвращаются. Чепуха! Они уже под окнами.

Классика жанра



Кто не работает, тот ест.

Учись, студент!



«Операция «Ы» и другие приключения Шурика».



Америку не открою, если скажу, что чаще всего карманники воруют в общественном транспорте, в больших магазинах и на рынках, вокзалах, на крупных мероприятиях и праздниках.



От кошелька меня избавляли в Риге, Волгограде, Грозном, Ташкенте и дважды в родной Уфе. Работа была связана с командировками, и по опыту коллег, я никогда не хранила все деньги в одном месте. Как говорят англичане, не держите все яйца в одной корзине. «Корзин» было три: на текущие дорожные расходы, командировочные деньги и личные.



После кражи очередного кошелька сложила деньги в футляр для очков. В Волгограде разрезали сумку и вытащили очечник. Статью расходов пополнили очки.



Ташкентскую кражу совершенно не заметила. А в Грозном — была жара, прилетели с большим опозданием, невыспавшиеся. Как говорят, на лице написано: «Подойдите и возьмите мои деньги». Пропажу обнаружила в гостинице. Утешало одно, что паспорт с обратным билетом я почему-то (интуиция?) переложила из дорожного кошелька.



Жизнь никогда не прекратит учить нас. В Уфе вытащили кошелек перед Новым годом. Накануне вечером знакомая попросила взаймы. Давать не хотелось, и я сослалась на примету, что вечером деньги не дают. А утром в автобусе меня от них избавили «щипачи». С тех пор даю взаймы всем, кто обращается. Кошелек вытащили по классической схеме: меня протолкнули в салон, а висевшая на плече сумка осталась сзади, вроде как застряла. После этого случая, когда вхожу в толпу или в транспорт, сумочку держу перед собой, прижав к телу.



Трюк с рыбой



Всякая рыба хороша, коль на удочку пошла.



Поговорка.



Успех этого способа отвлечения внимания жертвы зависит от актерских способностей карманника, поскольку ему предстоит сыграть драматическую роль.



Еду с работы, в салоне автобуса достаточно свободно. У средней двери — я всегда стою там — появился мужчина с авоськой. Вроде, прошел с задней площадки. Он держится за верхний поручень, в руке болтается авоська со свежими карасями, на людей летят брызги.



Пассажиры, и мы с коллегой в том числе, делают ему замечание. Он опускает руку, и теперь сетка с рыбой бьет пассажиров по ногам. Люди опять возмущаются. В момент, когда возмущение готово перелиться через край, мужчина тихо говорит: «Жена сильно болеет, хочет свежей рыбы. Вот друг наловил…» Женщины моментально прониклись сочувствием, предлагают мешочки-пакеты, помогают запаковать. Бедолага неуклюже крутится со своей сеткой.



Наконец рыба завернута, мужчина внезапно спохватывается и выскакивает на своей остановке, которую чуть не проехал…



Дома обнаружила, что карманы пусты. Про карманы остальных сочувствующих не знаю.



Свежие розы в воскресенье



Свежие розы в воскресенье, да еще в этакую рань, несомненно, пахнут воровством.



Эрих Мария Ремарк.

«Три товарища».



Слухи о благородстве карманников сильно преувеличены. История не знает случаев «справедливого» отъема частной собственности. Воры вытаскивали хлебные карточки в голодные времена, похищали талоны на молоко у матерей-одиночек, сегодня при удобном случае они могут лишить старушку последних грошей.



Очень противоречивое ощущение осталось после воровства блокнота-органайзера с паспортом внутри. Он лежал сверху в хозяйственной сумке. Вытащили его при выходе из троллейбуса.



Паспорт мне вернули через неделю. Позвонили, спросили, не теряла ли я паспорт, обещали завезти. Это был немолодой человек без ярко выраженной социальной принадлежности.



— Очень благодарна, сколько я вам должна?



— Триста рублей за такси.



По словам знакомых, которым возвращали утерянные документы, вознаграждение стартовало с тысячи рублей. У меня было приготовлено полторы. А тут триста. Получил и ушел. Душевный порыв бесплатно, что ли? Я еще подождала, вдруг вернется, скажет, что недооценил услуги…



Любая история для меня должна закончиться выводами и жирной точкой. Я никак не могла понять причину такой неслыханной щедрости. В качестве версии остановилась на том, что «щипача», возможно, привел в замешательство список моих долгов. Страничка в конце блокнота была поделена пополам: на одной половинке — сколько я должна, на второй — сколько мне. Первый список в несколько раз превышал второй, а по сумме — в несколько десятков раз. Было указано, кому должна, за что и когда вернуть. В графе «за что» фигурировали консультации врачей, лекарства, медицинские анализы и процедуры.



Возможно, не до каждого можно достучаться, но человек живет в каждом, вот и в воришке, думаю, проснулся человек.

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

Если предстоит поездка в общественном транспорте, по возможности не держите при себе крупной суммы денег. Если вам необходимы деньги в определенном количестве, носите их во внутренних карманах пиджаков (лучше застегивающихся).

Не оставляйте кошельки или бумажники с деньгами и другие ценности в карманах верхней одежды и в наружных карманах хозяйственных сумок (особенно в рюкзаках).

Не кладите кошельки и бумажники с деньгами в сумки поверх покупок.

Дамские сумочки на ремне придерживайте ладонью или локтем.

В общественном транспорте будьте особенно внимательны при посадке и высадке.

Существует еще одно «золотое правило», о котором многие из нас даже не задумываются, — не искушайте вора понапрасну. Не следует афишировать наличие у вас дорогих вещей (чаще всего это касается мобильных телефонов), выставлять напоказ украшения и часы, доставать без лишней надобности деньги, а уж тем более пересчитывать их у всех на виду. Ведь зная, где лежит ваш кошелек или мобильник, карманник легко сориентируется, как вас облапошить. Словом, будьте бдительны.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В викторианской Англии карманное воровство каралось смертной казнью. Предполагалось, что публичные повешения предотвратят вступление «подающих надежды молодых людей» в члены преступного сообщества. Однако, после того как зрители этих «спектаклей» стали жаловаться на исчезновение часов и бумажников, Скотланд-Ярду пришлось отказаться от этой затеи.