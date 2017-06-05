Первый отпуск младший сержант контрактной службы Ринат Набиуллин провел в родном селе Демском Бижбулякского района. Перед родными и земляками он предстал в мундире, который украшала медаль «За участие в военной операции в Сирии».

К награде его представили в числе отличившихся членов команды тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». В экипаж наш земляк попал после того, как окончил БГУ и отслужил срочную. На корабле бывшему корректировщику огня артиллерии пришлось многому учиться — надо было осваивать военную специальность, привыкать к флотскому быту, вплоть до того что приобрести сноровку безукоризненно драить палубу.



— Более всего меня поразила плавучая крепость, — рассказывает Ринат Набиуллин, — площадь крейсера три футбольных поля, на его борту пять десятков истребителей и бомбардировщиков, не считая вертолетов.



За 118 дней наш земляк прошел в составе авианосной группы 18 тысяч морских миль. А свой профессиональный праздник моряков Северного флота, который отмечают первого июня, встречал в кругу ставшего родным экипажа авианосца «Адмирал Кузнецов».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



Ринат АЮПОВ,

капитан первого ранга в запасе:

— Поход авианосца, тяжелого атомного ракетного крейсера, кораблей сопровождения и вспомогательных судов, а также нескольких подводных лодок к берегам Сирии наделал много шума. Впервые со времен СССР была собрана авианосная группировка, способная наносить массированные авиационные и ракетные удары по морским и береговым целям. Потенциал группировки состоял из новых образцов авиатехники. У берегов Сирии к ударной группировке присоединился фрегат «Адмирал Григорович», вооруженный нашумевшими ракетами «Калибр». Во взаимодействии с воздушными, наземными и космическими силами универсальная группировка кораблей была способна провести любую операцию в средиземноморском бассейне. Впервые морская авиация выполняла работу по реальным целям, уничтожала террористические объекты в Сирии. И это большой, важный, уникальный опыт.