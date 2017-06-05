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К награде его представили в числе отличившихся членов команды тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». В экипаж наш земляк попал после того, как окончил БГУ и отслужил срочную. На корабле бывшему корректировщику огня артиллерии пришлось многому учиться — надо было осваивать военную специальность, привыкать к флотскому быту, вплоть до того что приобрести сноровку безукоризненно драить палубу.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
— Поход авианосца, тяжелого атомного ракетного крейсера, кораблей сопровождения и вспомогательных судов, а также нескольких подводных лодок к берегам Сирии наделал много шума. Впервые со времен СССР была собрана авианосная группировка, способная наносить массированные авиационные и ракетные удары по морским и береговым целям. Потенциал группировки состоял из новых образцов авиатехники. У берегов Сирии к ударной группировке присоединился фрегат «Адмирал Григорович», вооруженный нашумевшими ракетами «Калибр». Во взаимодействии с воздушными, наземными и космическими силами универсальная группировка кораблей была способна провести любую операцию в средиземноморском бассейне. Впервые морская авиация выполняла работу по реальным целям, уничтожала террористические объекты в Сирии. И это большой, важный, уникальный опыт.
Опубликовано: 08.06.17 (10:40) Бижбулякский район
Статьи рубрики Cоциум
К награде его представили в числе отличившихся членов команды тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». В экипаж наш земляк попал после того, как окончил БГУ и отслужил срочную. На корабле бывшему корректировщику огня артиллерии пришлось многому учиться — надо было осваивать военную специальность, привыкать к флотскому быту, вплоть до того что приобрести сноровку безукоризненно драить палубу.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
— Поход авианосца, тяжелого атомного ракетного крейсера, кораблей сопровождения и вспомогательных судов, а также нескольких подводных лодок к берегам Сирии наделал много шума. Впервые со времен СССР была собрана авианосная группировка, способная наносить массированные авиационные и ракетные удары по морским и береговым целям. Потенциал группировки состоял из новых образцов авиатехники. У берегов Сирии к ударной группировке присоединился фрегат «Адмирал Григорович», вооруженный нашумевшими ракетами «Калибр». Во взаимодействии с воздушными, наземными и космическими силами универсальная группировка кораблей была способна провести любую операцию в средиземноморском бассейне. Впервые морская авиация выполняла работу по реальным целям, уничтожала террористические объекты в Сирии. И это большой, важный, уникальный опыт.
Опубликовано: 08.06.17 (10:40) Бижбулякский район
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НОВОСТИ
08.06.17 16:19
На всероссийском чемпионате по пахоте будут участвовать пять механизаторов из республики
08.06.17 15:25
В Башкирии расширят сеть центров консультирования по регистрации недвижимости в электронном виде
|
AHOHC
AHOHC
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
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Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35