Похоже, что от Года экологии, каким объявлен нынешний 2017-й, население планеты перейдет к Столетию экологии. К тому обязывает наша разнузданная хозяйственная деятельность. В этом убежден и не устает доказывать личным примером Мидхат Хасанов — бывший строитель, уроженец Аургазинского района, живущий в Ханты-Мансийском автономном округе. Газета «РБ» признала его «Человеком года-2016» в номинации «За бескорыстное восстановление природных ресурсов».

Мы уже рассказывали, что благодаря его кипучей общественной деятельности в одном лишь Аургазинском районе зарыблено 11 озер и посажено более двух тысяч саженцев сибирского кедрача.



В минувший вторник в Уфе начал работать Международный экологический форум, на который съехались сотни таких энтузиастов, как Хасанов, а также специалисты и ученые. С форума в редакцию «РБ», как и ожидалось, позвонил неутомимый югринский аургазинец и сообщил с присущим ему юмором:



— Я приехал в город-герой Уфу с пакетами семян кедра. В Демском районе посадили 300 саженцев, с лопатами вышли и детвора, и взрослые. И даже прокурор. Я в шутку сказал ему, что лучше сажать кедры, чем… А 28 мая в Аургазинском районе совместно с администрацией муниципалитета я собрал до 500 пограничников (я ведь в этих войсках служил), и мы посадили в парке Победы сотни орехов кедра, — и с радостью сообщил: — Меня назвали в Югре «Экологом года».