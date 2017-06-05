- Продал свою машину автосалону по трейд-ину. А мне пришел на нее налог. Почему я должен его платить, если машина уже не моя?



Булат РУСТАМОВ.

Уфа.



— Транспортный налог исчисляется на основании сведений, предоставленных ГИБДД в течение 10 дней с момента регистрации автомобиля. Взимание налога прекращается в случае снятия транспортного средства с учета. Иных оснований для прекращения, за исключением угона или возникновения права на налоговую льготу, не установлено.



Вам нужно обратиться в ГИБДД с заявлением о снятии автомобиля с учета, имея при себе договор купли-продажи. Тогда налог с вас больше брать не будут.