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Раньше мы уже разбирали причины низких цен на нефть: половинчатое решение ОПЕК и обещание США залить рынок резервными мощностями. На прошедшей неделе к этим причинам прибавились Ливия, нарастившая добычу до 800 тыс. баррелей в сутки, и новая инициатива Дональда Трампа, отказавшегося от Парижского соглашения по климату. Последнее грозит ростом буровых скважин и, как следствие, переизбытком предложения на рынке «черного золота».
И хотя трейдерам удалось закрыть неделю вблизи отметки 50 долларов за баррель, долгосрочные перспективы нефтяного рынка оптимизма пока не внушают. Впрочем, его влияние на курс рубля в последние годы заметно снизилось. Более того, в сложившихся условиях Центробанк видит повышенный интерес к отечественной валюте со стороны инвесторов и продолжает настаивать на проведении жесткой кредитно-денежной политики. Все это если и не гарантирует, то уж, по крайней мере, дает надежду на определенную стабильность рубля нынешним летом.
Опубликовано: 06.06.17 (09:42) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Раньше мы уже разбирали причины низких цен на нефть: половинчатое решение ОПЕК и обещание США залить рынок резервными мощностями. На прошедшей неделе к этим причинам прибавились Ливия, нарастившая добычу до 800 тыс. баррелей в сутки, и новая инициатива Дональда Трампа, отказавшегося от Парижского соглашения по климату. Последнее грозит ростом буровых скважин и, как следствие, переизбытком предложения на рынке «черного золота».
И хотя трейдерам удалось закрыть неделю вблизи отметки 50 долларов за баррель, долгосрочные перспективы нефтяного рынка оптимизма пока не внушают. Впрочем, его влияние на курс рубля в последние годы заметно снизилось. Более того, в сложившихся условиях Центробанк видит повышенный интерес к отечественной валюте со стороны инвесторов и продолжает настаивать на проведении жесткой кредитно-денежной политики. Все это если и не гарантирует, то уж, по крайней мере, дает надежду на определенную стабильность рубля нынешним летом.
Опубликовано: 06.06.17 (09:42) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
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НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
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прохожий 2017-04-28 12:00:52
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Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54