Санкт-Петербургский международный экономический форум завершился для республики на мажорной ноте. По результатам ежегодного рейтинга состояния инвестклимата Башкирия заметно улучшила свои позиции, поднявшись на семь ступенек вверх и заняв 13-е место среди самых привлекательных для инвесторов российских регионов.

Впрочем, рейтинг позволит получить инвестиционный «урожай» в будущем. В то время как делегация республики заключила в Петербурге несколько важных соглашений, которые помогут развитию региона уже сегодня. Начиная с совместной работы с представителями «МастерКарда» о введении на основе этой платежной системы карты жителя Республики Башкортостан и заканчивая реконструкцией терминала внутренних авиалиний уфимского аэропорта с участием Международного банка экономического сотрудничества.



С финансовой точки зрения самым емким было, пожалуй, соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации восточного выезда из Уфы на федеральную трассу М-5. Оно достигнуто с Башкирской концессионной компанией, дочерней структурой ВТБ. Стоимость всех работ составит порядка 29 млрд рублей, срок концессии — 25 лет.



— Восточный выезд из Уфы — крупнейший инвестиционно-инфраструктурный проект в республике на основе закона о концессионных соглашениях. Это не только колоссальные инвестиции в экономику региона и огромный шаг в развитии транспортной инфраструктуры, но и решение транспортной проблемы Уфы на много лет вперед, — подчеркнул вице-премьер Ильяс Муниров.



Среди других договоренностей — проект по выращиванию птицы бройлерного направления, он стоит около семь миллиардов рублей и позволит создать почти 600 новых рабочих мест. Укрепила сотрудничество республика и с «Роснефтью»: подписано соглашение о ее участии в социальных проектах, в том числе в области физкультуры и спорта. «Перечень объектов формировался с учетом пожеланий муниципалитетов», — подчеркнул в связи с этим глава Башкирии Рустэм Хамитов.