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Все потому, что кормопроизводство стало перспективным направлением. За год стоимость зерна упала на треть, а молоко, наоборот, на треть в цене повысилось, отметил первый замминистра сельского хозяйства Азат Зиганшин. Следовательно, экономическая ситуация диктует, чтобы аграрии делали упор на производство кормов. Чтобы провести недорогую нынче растениеводческую продукцию через желудок коров и превратить в молоко, которое в цене. Тем более, по прогнозам экспертов, это надолго — молоко в России в большом дефиците.
Современное кормопроизводство — дело хитрое, считают специалисты отрасли. Еще десять лет назад наши аграрии массово покупали зарубежный высокопродуктивный скот, надеясь получать надои «как в Европе или Америке», а в итоге большинство оставались ни с чем: коровы быстро погибали.
Компетентно
— Особенность этого года — в почве много влаги. И это хорошо — виды на урожай кормовых культур, даже несмотря на невысокий температурный фон, во многих районах весьма неплохие. Кормов, судя по нынешнему травостою, должно быть много. Аграрии могут запастись ими на полтора-два года. Но для этого нужно очень хорошо поработать. Важно соблюдать сроки уборки трав, чтобы получить качественные корма. Будут качественные корма — будет много молока и мяса.
По американским методикам готовят здесь и корма. В прошлом году сумели приготовить сенаж из люцерны с содержанием протеина 22 процента, сообщил Халил Бурганов. Хотя обычно этот показатель в два раза меньше. Потому и эффективность корма выше в два раза. Во-первых, животное, поедая одно и то же количество корма, дает больше молока и мяса, а во-вторых — меньше навоза, считает специалист. Кругом экономия.
Опубликовано: 06.06.17 (09:41) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Все потому, что кормопроизводство стало перспективным направлением. За год стоимость зерна упала на треть, а молоко, наоборот, на треть в цене повысилось, отметил первый замминистра сельского хозяйства Азат Зиганшин. Следовательно, экономическая ситуация диктует, чтобы аграрии делали упор на производство кормов. Чтобы провести недорогую нынче растениеводческую продукцию через желудок коров и превратить в молоко, которое в цене. Тем более, по прогнозам экспертов, это надолго — молоко в России в большом дефиците.
Современное кормопроизводство — дело хитрое, считают специалисты отрасли. Еще десять лет назад наши аграрии массово покупали зарубежный высокопродуктивный скот, надеясь получать надои «как в Европе или Америке», а в итоге большинство оставались ни с чем: коровы быстро погибали.
Компетентно
— Особенность этого года — в почве много влаги. И это хорошо — виды на урожай кормовых культур, даже несмотря на невысокий температурный фон, во многих районах весьма неплохие. Кормов, судя по нынешнему травостою, должно быть много. Аграрии могут запастись ими на полтора-два года. Но для этого нужно очень хорошо поработать. Важно соблюдать сроки уборки трав, чтобы получить качественные корма. Будут качественные корма — будет много молока и мяса.
По американским методикам готовят здесь и корма. В прошлом году сумели приготовить сенаж из люцерны с содержанием протеина 22 процента, сообщил Халил Бурганов. Хотя обычно этот показатель в два раза меньше. Потому и эффективность корма выше в два раза. Во-первых, животное, поедая одно и то же количество корма, дает больше молока и мяса, а во-вторых — меньше навоза, считает специалист. Кругом экономия.
Опубликовано: 06.06.17 (09:41) Республика Башкортостан
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AHOHC
AHOHC
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
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прохожий 2017-04-28 12:00:52
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Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54