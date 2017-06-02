В конце марта состоялись выборы председателя правления Союза писателей РБ. Были выдвинуты три кандидатуры: доцент факультета башкирской филологии БГПУ Заки Алибаев, главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов и заместитель главного редактора издательства «Китап» Фарит Ахмадиев. Большинством голосов председателем правления был избран Заки Алибаев. Выборы прошли бурно, и кое-кто даже назвал сложившуюся в союзе ситуацию расколом, катастрофой для пишущей братии. Чем дышит новый председатель союза, решила выяснить наша газета.

Кому подумать о душе



— Поговаривают, что Союз писателей был нужен Сталину для того, чтобы держать «инженеров человеческих душ» в ежовых рукавицах. В более позднее время, как бы ни злословил по поводу союза Юрий Нагибин в своих «Дневниках», писателей посылали за границу, давали путевки в санатории. Нужна ли такая организация? Что она делает сегодня?



— Да, с санаториями и квартирами туговато, но союз свою роль выполняет. Он прежде всего связующая нить между писателями и читателями. Выходит новая книга, ее нужно довести до потенциального читателя. Мы традиционно проводим цикл встреч «Автограф», бывает, что и два раза в месяц.



С нами тесно работает издательство «Китап». Все издаваемые им книги обязательно проходят через сотрудников наших секций.



В основном все наши авторы живут в Уфе. А в республике 54 района, жители которых — большие, к слову, книголюбы — постоянно обращаются к нам с просьбами организовать выездные встречи. В Год литературы мы убедились: народ ждет встречи с писателями.

Далее, творческой молодежи у нас все меньше и меньше. Если 20 человек заканчивают школу, 18 идут в нефтяной университет, деньги зарабатывать. А кто же будет думать о душе человеческой? Без хлеба не проживешь, но и песня нужна. Мы занимаемся тем, чтобы эти молодые таланты свой дар в нефти не топили. Недавно, например, объявили конкурс на лучшую прозу для детей. Сейчас ведь это проблема — хорошей литературы для молодежи катастрофически мало.



Нужно взращивать «воспитателей человеческой души». Сейчас много авторов, пишущих документальные труды, но очень мало тех, кто пропускает события истории через себя так, как это делал Мустай Карим, создавая свои произведения о войне. Что ни говори, тема патриотизма всегда выходит на первый план. Мы учредили премию имени Мухаметши Бурангулова для поддержки тех, кто пишет на эту тему.



Не забываем и о тех, кому ныне за 80 лет, — их у нас около 20 человек: представьте, как им было приятно, когда мы нагрянули к ним 9 Мая с подарками. Мы, наш союз им нужны: они привыкли собираться вместе именно как члены союза, чувствуя себя здесь нужными.



Откуда берутся детские писатели



— После бурных выборов председателя послышались стенания по поводу раскола среди наших писателей. Мне кажется, что беда не в расколе. В союзе 257 человек, а есть ли среди них хоть один, талантом пусть не равный, но близкий к Мустаю Кариму?



— Количество определяет качество. Среди 257 человек, конечно, не может быть 50 Мустаев Каримов, но хотя бы пять достойных обязательно найдется. Хотя тут на первый план выходит проблема перевода. Русскоязычный читатель не сможет оценить прозу на башкирском языке, если она не переведена талантливым специалистом.



Могу привести и конкретные имена: это молодой прозаик Айдар Закиев, работающий в «Кызыл тане». О нем уже говорят не только в республике. Фаниль Буляков, глава Имангуловского сельсовета из Учалинского района, пишет замечательные стихи. Некоторое время они с женой-врачом пожили в Уфе, потом уехали в район. Обычно в таком случае творчество за повседневными заботами забывается. Но Фаниль — это не тот случай. Он прекрасно знает народный башкирский язык — будто поет на нем. Кстати, в глубинке язык гораздо более сочный, чем тот, на котором мы говорим в Уфе.



Есть и детские писатели — Гульнара Мустафина, выпустившая книгу в этом году. Забавно то, откуда появляются такие дарования, как Гульнара: рожают детей, их у нее трое, — и готов писатель. Начинают сочинять для них истории.



Вопрос работы с детьми-гуманитариями стоит очень остро. В прекрасной гимназии имени Рами Гарипова из семи параллельных классов в гуманитарный не могут набрать ребят. А в Союзе писателей РБ средний возраст — старше 65 лет.



— В театрах жалуются на нехватку хороших пьес на современную тему, особенно пьес местных авторов. Как у нас обстоит с этим дело?



— Раньше так и было: театр жил сам по себе, мы сами по себе. Ныне дело сдвинулось с мертвой точки: у Мунира Кунафина, например, две пьесы были поставлены в Стерлитамакском театре и прошли с аншлагом. Он вообще-то прозаик, но решил попробовать себя в другом жанре — и с успехом. Несколько лет у нас шли семинары драматургов, которые следовало бы продолжать. Писатели, побывавшие на мастер-классах, стали неплохо сочинять и для театра — Сарвар Сурина, например. Салават Абузаров — признанный поэт, написал пьесу для Баш-драмы. Зал полон. Славу Жеребцова из Стерлитамака ставят в Москве.



Флеш-моб на морозе



— Слышала жалобы на то, что практически невозможно издать свою книгу за казенный счет. У писателя с именем, возможно, такой проблемы нет, а молодому, неизвестному, как о себе заявить?



— Если союз даст рекомендацию, думаю, никаких вопросов не будет. У нас есть серия «Молодые голоса», включающая произведения писателей до 35 лет. Тут, представьте, проблема в другом: найти достойного автора такого вот возраста. Мы сейчас начали работать на 2018 год, стараемся наскрести хотя бы с два десятка имен.



Бывают, конечно, моменты, когда из списка рукописей, запланированных на издание, вычеркиваются имена — это если нужно срочно что-то издать: например, к какому-либо торжеству отпечатать «Урал-батыр» на пяти языках.



Нет проблем и с изданием детской литературы.



— В России прошел Год литературы. Что дают такие именные года, кроме праздничных мероприятий?



— Польза хотя бы в том, что о нас вспомнили. К нам заходили — уж не помню, когда это последний раз было, — чиновники, интересовались, как вообще живут писатели.

Не скажу, что такие года проходят бесследно. Акцент, который делают на литературе, заставляет даже школьников по-новому относиться к тому же Пушкину. Они, может, десять раз его читали, но что-то меняется. И на памятник поэту уже как-то по-новому смотрят. Вообще, формы привлечения людей к чтению, кроме Года литературы, могут быть разными.



Мы со студентами 12 февраля отмечаем день рождения Рами Гарипова. В этом году «пошли на поводу» у молодости — устроили флеш-моб, шли до мусульманского кладбища, читая его стихи. Было очень холодно, но к нам пристроилась огромная толпа, и, что приятно, многие, оказывается, хорошо знают его стихи. Один начал, другой подхватил.



В прошлом году артист Хурматулла Утяшев собрал лауреатов премии Бабича — исключительно прекрасного пола. В представлении «Женские голоса» выступили пять поэтесс вместе с артистами театра. Проект пользовался таким успехом, что его повторили дважды.



Радует и то, что люди в районах не дожидаются указаний сверху и не ходят с протянутой рукой, понимая, что в эту руку не всегда что-то упадет. Лучше всех указаний их объедииняет идея. В Учалинском районе в апреле поставили памятник Караса-сэсэну, жившему в XIX веке. Необязательно ведь, чтобы это был трехметровый затратный монумент. Есть памятник — есть память.



«Урал-батыр» заговорил на иврите



— Я читала записки Татьяны Толстой, некоторое время преподававшей в США. Она писала о том, что, не подрабатывая где-то еще, писатель прожить не сможет. А как у нас?



— Корифей нашей литературы Талха Гиниятуллин живет именно литературой. Старшее поколение, которое мыслит и дышит только сочинительством, мало уделяя внимания материальным благам, так и существует.



— А молодежь?



— Они как-то приспособились, научились совмещать. Работают в журналистике, других областях. Есть у нас прекрасная поэтесса Зульфия Ханнанова, много лет работает в администрации города, успевает везде. И при этом без литературы жизни не мыслит.



— Один из ваших оппонентов на выборах говорил о том, что литература должна выходить в интернет. Реально ли это для нашей республики, где в некоторых районах интернета просто нет?



— Нужно смотреть по ситуации. В селах есть улицы, на которых живут одни пенсионеры, вот до них мы должны донести книгу в буквальном смысле — в бумажном варианте. Но издать сочинение на самом деле затратно и хлопотно, опубликовать его в интернете особого труда не представляет.



Мы ездили в Учалинский район вскоре после выхода книги Спартака Ильясова «Беглый». «Беглый» занял у нас всю машину. Через три часа у нас не осталось ни одного экземпляра. Так что и виртуальное и, так сказать, осязаемое издание должны быть. Книге суждено прожить еще очень и очень долго.



— Один из пунктов вашей предвыборной программы предусматривает выход башкирской литературы на российский и мировой рынок. Как вы собираетесь это осуществлять?



— Лет десять тому назад на турецкий язык начали переводить несколько наших эпосов. Вышла «Антология башкирской литературы» в двух томах. Около сорока лет живет в Тель-Авиве Раиль Садыков. Он закончил 20-ю башкирскую гимназию. В один из приездов он взял с собой несколько книг эпоса «Урал-батыр». Его попросили пересказать эпос своими словами и так восхитились, что он занялся переводом. После этого несколько школ даже включили изучение эпоса в учебную программу.



Недавно опять Раиль увез с собой несколько эпосов и народных сказок. Он нашел частное издательство, оно с удовольствием печатает наши книги, потому что расходятся издания очень хорошо. За рубежом есть немало энтузиастов, выходцев из республики, готовых заняться пропагандой башкирской литературы. Речь пока не идет о массовости, но возможность хотя бы знакомить мир с нашей культурой есть.



— Вы преподаете, пишете литературоведческие работы, теперь возглавили союз. Как удается все совмещать, тем более что прибавилось чисто организационной, не книжной работы?



— Вообще-то я рано женился и уже со второго курса начал работать в трех местах. У меня четверо детей, и я замечательно разбираюсь в школьной программе. Так что для меня это обычная жизнь. Главное, что меня всегда окружают понимание и поддержка, — как в семье, так и в вузе. Но это понимание рождает чувство ответственности. Сейчас моя задача в том, чтобы человек, который придет в союз после меня, увидел четко отлаженную организацию — со своим распорядком, традициями, не без текущих проблем, конечно, но проблем решаемых.