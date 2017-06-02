Звонок в дверь раздался неожиданно. На пороге стояли две женщины: одна предпенсионного возраста, другая молодая, с папками в руках. Вид у них был деловой, но какой-то потертый что ли. Такой, какой бывает у сотрудников компаний-однодневок, где берут на работу кого попало и платят (или не платят) за каждый принесенный в клювике заказ.

— Здравствуйте, — затрещала та, что постарше. — У вас вышел срок поверки электросчетчика. Его нужно срочно менять. Заключаем контракт?



Слегка обалдев от скорости, с которой разворачивались события, задаю дурацкий, но беспроигрышный вопрос:



— Вы вообще кто?



Она произносит какую-то тираду, где звучат слова «энергонадзор», «энергоконтроль» и что-то там еще и протягивает заранее заготовленную бумажку, на которой вписан мой адрес. Называется она грозно — «Предупреждение» и содержит ссылки на Федеральный закон и постановление правительства. Сам же текст сводится к тому, что прибор учета, мол, не соответствует нормам и подлежит замене. Внизу указан номер сотового телефона некоего инженера с лирическим именем Айсылу. Но настоящим украшением «документа» служит надпись сверху от руки: «у вас прошол межпроверочный интервал» (орфография автора сохранена).



Тем временем тетка демонстративно открывает свою папку с документами и, как бы что-то в ней разыскивая, продолжает:



— Если не смените счетчик, со следующего месяца плата будет по нормативу. В пять раз больше будете платить. Так что, оформляем договор?



Пока она говорит, выцепляю из бумажки название фирмы, которую они представляют, и разочарованно спрашиваю:



— Так вы что ли не из ЭСКБ? (Это наша ресурсоснабжающая организация).



И сразу вижу по лицам сотрудниц, что им такая осведомленность не нравится.



— Мы устанавливаем счетчики и сами ставим их на учет. Вам надо только оформить договор, — продолжают они наперебой. — Давайте мы вас запишем.



— А сколько это стоит? — задаю следующий беспроигрышный вопрос.



— Вообще, счетчик и установка стоят 3,5 тысячи рублей, но у нас сейчас акция. Все вместе вам обойдется в 2,6 тысячи, — бодро рапортуют они.



— Ой, а у меня сейчас таких денег нет, — в очередной раз увиливаю я.



— Ну ладно, можно и попозже, вот вам телефон инженера. А ваш телефон дайте?



И женщины с чувством выполненного долга удаляются обрабатывать других жильцов.



Захожу в интернет и вижу, что фирма с указанным на бумажке названием действительно существует, только зарегистрирована она в Брянске. Отсюда странный, не наш, ИНН. Адресок уфимский, правда, есть: офис располагается в здании одного из заводов, сдающего помещения в аренду. При этом арендаторы указанного кабинета меняются как перчатки: на первых трех страницах поисковика их обнаружилось не меньше десятка.



Ну а потом открылась куча отзывов со всех городов и весей, по которым расползлась вышеозначенная компания. Суть всех откликов была одна: пришли — задурили голову — подписал договор. Сменили счетчик, взяли деньги. Но на учет прибор не поставили, и начались непонятки с энергоснабжающей компанией. Жаловались клиенты и на отданную сумму, превосходящую стоимость счетчика и работы у других фирм, — те самые 2,6 тыс. рублей. Как выяснилось потом, то же самое можно было сделать в более надежной фирме, не отдав и двух тысяч рублей.



Много было отзывов и другого рода. Люди, которые пошли туда работать, писали, что им за вербовку клиентов заплатили гораздо меньше обещанного или протянули время и вообще не заплатили.



Прошло, наверное, недели две, когда позвонила, судя по голосу, та же особа, что бегала по подъезду.



— Ну что, будем ставить счетчик? — бодро спросила она.



— Нет, муж в другой конторе договорился, там дешевле, — разочаровываю ее.



— Значит, со следующего месяца ставим вас на норматив, — кидает она последний козырь.



— Да ставьте… — ответила я и повесила трубку.

Комментарий пресс-службы Энергосбытовой компании Башкортостана (ЭСКБ):

— В последние месяцы увеличилось количество обращений от жителей республики о том, что их вынуждают заменить электросчетчики под угрозой отключения электроэнергии или оплаты ее по завышенному тарифу.



Как правило, сотрудники компаний-мошенников представляются контрагентами ЭСКБ и предлагают заменить прибор. При этом зачастую правила установки счетчиков они не соблюдают, акты допуска в эксплуатацию не оформляют. В результате данные не доходят до гарантирующего поставщика и не попадают в счет-извещение.



Информируем всех жителей республики: специалисты ЭСКБ не ходят по квартирам, заставляя жителей менять счетчики. Они могут проверить, исправен ли прибор и не истек ли срок его службы во время контрольного снятия показаний в домах. Обход проводится раз в полгода. Жильцам, у которых выявлены неисправные или устаревшие приборы учета, выписывается письменное уведомление о необходимости заменить счетчик или провести поверку.

Чтобы убедиться, что перед вами не мошенники, попросите предъявить удостоверение. В нем должно быть обозначено название предприятия — «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», фамилия, имя, отчество специалиста, его должность, стоять печать и подпись руководителя. Аттестованные контрагенты предприятия, оказывающие услуги по установке счетчиков, обязаны иметь доверенность ЭСКБ.



Все возникающие сомнения можно снять, обратившись на свой участок ЭСКБ. Его адрес и телефон указаны на счете-извещении за электроэнергию.