«Марафон за троллейбусом» — под таким заголовком в мартовском выпуске «Ветерана» (24.03.2017) было опубликовано письмо нашего внештатного корреспондента Анатолия Крюкова. Речь в нем шла о вопиющем случае: водитель троллейбуса не остановилась на остановке, а когда автор письма его нагнал, отказалась открывать двери. Мало того, на конечной остановке, куда несостоявшийся пассажир подъехал на автобусе, девушка-водитель нагрубила пожилому человеку.

«Служба эксплуатации троллейбусного депо провела служебное расследование, — говорится в официальном ответе за подписью генерального директора МУЭТ Уфы Аскара Фазлыева. — Выявлено, что 4 марта на троллейбусе под номером 1015, следовавшем по маршруту № 16 «Микрорайон Белореченский — Театр кукол», работала водитель Д. Абкадырова.



За нарушение пункта 3.4 должностной инструкции, гласящего, что «водитель обязан производить остановку троллейбуса на всех остановочных пунктах маршрута независимо от наполнения троллейбуса», по итогам работы за март Д. Абкадыровой было объявлено замечание и проведен дополнительный инструктаж.



Случай будет доведен до сведения водителей троллейбусов и трамваев. Также будет проведен дополнительный инструктаж в целях обеспечения безопасности движения, необходимого уровня комфортабельности проезда пассажиров и открытия всех дверей в подвижном составе при посадке-высадке пассажиров на остановочных пунктах.



В целях исключения подобных случаев для принятия оперативных мер по выявленным нарушениям предлагаем обращаться по телефону «горячей линии» МУЭТ 284-12-65 или по электронной почте jaloby-muet-ufa@mail.ru, указав дату и время нарушения, маршрут и инвентарный номер электротранспорта».