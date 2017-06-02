Уважаемые сотрудники редакции «Советская Башкирия» — раньше она так называлась.



До 1952 года я жила в Уфе, училась в средней школе № 44, в дни войны работала инспектором в Башобкоме МОПР (Международная организация помощи борцам революции) — коммунистическая благотворительная организация, аналог Красного Креста.



В 1982 году я обращалась к вам с просьбой подтвердить мою работу в Уфе, вы дали мне адрес Центрального Государственного архива, где нашлись все необходимые документы. Большое спасибо сотрудникам редакции за то, что не остались равнодушными. Благодаря вам я получила статус участника Великой Отечественной войны.



В те годы, как и вся страна, уфимцы жили под лозунгом: «Тыл и фронт едины». С первых дней войны моя школа была переоборудована в военный госпиталь — в/ч 1320. МОПР собирала средства на оборону страны, посылки на фронт. Организация была непосредственным шефом госпиталя и привлекала людей для оказания посильной помощи. Шефы помогали буквально во всем — как госпиталю, так и самим раненым, которым было очень тяжело находиться на лечении месяцами. В каждой палате висел на стене репродуктор, были газеты, письма, концерты, кино, лекции.



Бойцы страдали от ранений, а больше от того, что не могут ничем фронту помочь. Чтобы поднять их настроение, мы обратились к работникам вязальной фабрики с просьбой научить вязать пациентов с ампутированными ногами. Сотрудницы фабрики уже на следующий день принесли спицы, пряжу и начали обучение. Пациенты госпиталя оказались способными учениками, и все в палате с удовольствием занялись вязанием. Вязали женские кофты. Все дружно решили, что деньги, заработанные от их продажи, будут отсылать на нужды фронта для быстрейшей победы над врагом. У меня даже чудом сохранилась фотокарточка палаты, которая называлась «культевая». На заднем плане медсестра той палаты, моя мама Клавдия Васильевна Москвитина.



Из заработанных денег ребята оставляли себе самый мизер — на курево, одеколон. Вот такие были в то время люди! Начальником госпиталя был полковник медицинской службы Тархановский, а начальником по политической части — капитан Мазепенко. Разыскать бы этих достойных людей.



г. Феодосия, Крым.