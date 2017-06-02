Приятель как-то пожаловался, что его бабушка на старости лет сдружилась с «зеленым змием», и эта дружба крепнет день ото дня. Однако поверить в то, что Клавдия Григорьевна вдруг стала заглядывать в рюмочку, было сложно. На тот момент ей уже перевалило за 90, она всю жизнь работала преподавателем в музыкальной школе и, помнится, в детстве была для нас эталоном педагогической дисциплины. Хотя бы потому, что к приятелю в гости было лучше не заходить, иначе вместе с ним засядешь разучивать унылые рояльные пассы и нотную грамоту. И отвертеться было невозможно.

Однако за истину факт ее алкоголизма пришлось принять, когда бабушка спьяну упала в туалете, разбив голову, а заодно и бачок унитаза. Как выяснилось, именно там и попивала, устроив алкогольный схрон. Финал истории печален: Клавдию Григорьевну увезли в больницу, где она и умерла.



— В этой истории нет ничего необычного, — говорит нарколог одной из уфимских клиник Альмир Тулаев. — В нашей клинике примерно 10 процентов пациентов — люди преклонного возраста. Причем многие к алкоголю пристрастились, уже выйдя на пенсию. Прежде в узде держала работа, а как ее не стало — стали заполнять вакуум свободного времени выпивкой. Однако алкоголиками себя они почти никогда не признают, главный их довод: если я в молодости не спился, то теперь мне это уже не грозит. Здесь и кроется главная ошибка, потому что алкоголь может затянуть в любом возрасте. Кстати, практически все они пьют в одиночку и относятся к разряду тихих алкоголиков. Правда, это касается в основном интеллигенции.



Также врач пояснил, что среди пациентов-пенсионеров большинство составляют люди с высшим образованием. Психолог Люзия Аминова объясняет это тем, что люди интеллектуального труда с годами гораздо острее чувствуют свою ненужность, это их морально подтачивает:



— Людям умственного труда свойственны самокопание и самобичевание, выход на пенсию они часто расценивают как ссылку, которая способна вогнать их в депрессию. Особенно если ситуация осложнена личными проблемами. Например, со здоровьем.



Кстати, по словам Альмира Тулаева, часть пациентов берется за стакан именно в «лечебных» целях. Дескать, в умеренных дозах выпивка полезна. Такой алкоголизм начинает развиваться в основном у тех, кому за 70, возможно, именно это произошло и с Клавдией Григорьевной, рассуждает медик.



А вот если говорить о представителях рабочего класса на пенсии, то на учете у нарколога их меньше. «Возможно, это объясняется тем, что они не хотят признавать себя алкоголиками и лечиться не торопятся», — говорит специалист-нарколог. Психолог же дополняет объяснение тем, что эта категория пенсионеров склонна больше возиться с внуками, подрабатывать, торговать на рынках и копаться в саду. Поэтому депрессии подвержена меньше, а следовательно, прогнать ее, окаянную, стопкой винца особого желания не испытывает.



— Пенсия и старость — вовсе не повод для уныния и пьянства, это поворот к новой жизни, — говорит Люзия Аминова. — Ведь очень многие люди, выйдя на заслуженный отдых, совсем неожиданно для себя реализуются в совершенно иных ипостасях. Занимаются самодеятельностью, спортом, общественной работой. Многого для этого не нужно, главное — начать.